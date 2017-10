გვენეტაძე: მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ინვესტიციებისთვის მნიშვნელოვანია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => makroekonomikuri-garemo [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175184 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => makroekonomikuri-garemo [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175184 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => makroekonomikuri-garemo [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => makroekonomikuri-garemo [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175184) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4122,8845,14526) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174301 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-12 12:07:11 [post_date_gmt] => 2017-10-12 08:07:11 [post_content] => აშშ-ში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ ენტონი დელანოისა და აღნიშნული ორგანიზაციის ალტერნატიულ ხელმძღვანელს, რიჩარდ დორნბოშს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საუბარი წარიმართა საქართველოს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმატებულ თანამშრომლობაზე, აგრეთვე ფონდის დაახლოებით ერთი კვირის წინ დასრულებულ მისიაზე საქართველოში, რომლის დროსაც დადებითად შეფასდა არა მხოლოდ პროგრამის მიმდინარეობა, არამედ სამთავრობო რეფორმები და რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც საფუძვლად დაედო ფონდთან საქართველოს პროგრამას, აგრეთვე მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ დადებით ტენდენციებზე. სამინისტროს ინფორმაციით, მოგვიანებით, დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტს, დიმიტრის ციცირაგოსს და კორპორაციის სხვა ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა, რომლის დროსაც განხილული იყო აღნიშნული ორგანიზაციის პროგრამები საქართველოში და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა [post_title] => ქუმსიშვილი: რეფორმები მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული

ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ წარმატებით იქნა შეფასებული ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობა, რომელთა უმრავლესობა გაწერილია სსფ-ის პროგრამაში. „მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც წარუდგინეთ პარლამენტს. ჩვენ და სავალუტო ფონდი შევთანხმდით ყველა ძირითად მაკროეკონომიკურ პარამეტრზე. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კონსერვატიული - 3,5 პროცენტიდან 4.3 პროცენტამდე გაზარდა. მომავალ წელს, სსფ-მა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა კვლავ კონსერვატიული პროგნოზით - 4.2 პროცენტზე დაგეგმა. რაც შეეხება ჩვენს პროგნოზს- ჩვენი პროგნოზით წელს ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი 4,5 პროცენტი იქნება, რის თქმის საშუალებასაც გვაძლევს საბიუჯეტო შემოსავლებისა და მიმდინარე ხარჯების არსებული დინამიკა," - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, დაჩქარებულმა ეკონომიკურმა ზრდამ საშუალება მოგვცა საბიუჯეტო დეფიციტი 3.6 პროცენტიდან 3.0 პროცენტამდე შეგვემცირებინა პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული დეფიციტის განსაზღვრების მიხედვით. „ზოგადად, სავალუტო ფონდი და მთავრობა თანხმდება, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი ქვეყანაში სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს მნიშვნელოვნად გაძლიერებისკენ გადადგმული ნაბიჯია", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი მოსახლეობის კეთილდღეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. [post_title] => მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გაგრძელდება

მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გაგრძელდება, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ეს არის საუკეთესო საშუალება პოტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. „ეროვნული ბანკი მომავალშიც გააგრძელებს იმ რეჟიმს, რომელიც აქვს დღესდღეობით, ეს არის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. ეს არის საუკეთესო საშუალება პონტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. ამავე დროს ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის უფრო სრულყოფით განხორციელებისთვის, გადაცემის მექანიზმის განხორციელებისთვის და ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც იქნება გაწეული ეროვნული ბანკისთვის, დაგვეხმარება ამ მიმართულებით", - აღნიშნა გვენეტაძემ. სებ-ის პრეზიდენტის თქმით, ეროვნული ბანკი, ისევე როგორც სხვა ცენტრალური ბანკები, არ აკეთებს გაცვლითი კურსის პროგნოზირებას. [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა

აშშ-ში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორ ენტონი დელანოისა და აღნიშნული ორგანიზაციის ალტერნატიულ ხელმძღვანელს, რიჩარდ დორნბოშს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საუბარი წარიმართა საქართველოს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმატებულ თანამშრომლობაზე, აგრეთვე ფონდის დაახლოებით ერთი კვირის წინ დასრულებულ მისიაზე საქართველოში, რომლის დროსაც დადებითად შეფასდა არა მხოლოდ პროგრამის მიმდინარეობა, არამედ სამთავრობო რეფორმები და რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც საფუძვლად დაედო ფონდთან საქართველოს პროგრამას, აგრეთვე მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ დადებით ტენდენციებზე. სამინისტროს ინფორმაციით, მოგვიანებით, დიმიტრი ქუმსიშვილი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტს, დიმიტრის ციცირაგოსს და კორპორაციის სხვა ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა, რომლის დროსაც განხილული იყო აღნიშნული ორგანიზაციის პროგრამები საქართველოში და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები.