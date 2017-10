გვჯერა თქვენი არწივებო: სერბეთი ოცნების ასრულებას საქართველოსთან გეგმავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172796 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172796 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172796) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (252,507,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172615 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-09 12:55:03 [post_date_gmt] => 2017-10-09 08:55:03 [post_content] => ფეხბურთი და ჟურნალისტები განუყოფელი ნაწილია. მედია კიდევ უფრო მეტ პეწს სძენს ამ ისედაც სახალხო თამაშს. ჟურნალისტები მოუწოდებენ, აბუქებენ, აშაყირებენ და ა.შ. გაუთავებლად. ხშირად სპორტსმენები იბუტებიან, გაურბიან მედიის წარმომადგენლებს. თუმცა მოიძებნება შემთხვევები, როდესაც ვარსკვლავები იქით ეშაყირებიან ჟურნალისტებს. აგერ ვიდეოში ნახავთ როგორ იქცევიან პოლ პოგბა, დიდიე დროგბა, დევიდ ლუიზი, იკერ კასილიასი, გიჟმაჟი მარიო ბალოტელი, არანაკლები ზლატან იბრაჰიმოვიჩი და სხვა ცნობილი ფეხბურთელები. ფეხბურთელები და ჟურნალისტები: „სიყვარულის ისტორია"... თუ არც ისე (ვიდეო)

"მანჩესტერ სიტი" მზადაა ლიონელ მესის სანაცვლოდ "ბარსელონას" 400 მლნ ევრო გადაუხადოს. ამის შესახებ ინფორმაციას ესპანური გამოცემა "AS" ავრცელებს, რომლის ცნობით, "ქალაქელთა" არაბი მეპატრონეები უკვე ამზადებენ ფულს და საჭირო დოკუმენტაციას, თანაც ინარჩუნებენ კონტაქტს არგენტინელის უახლოეს გარემოცვასთან. "ბარსელონას" პრეზიდენტის, ხოსეპ ბარტომეუს განცხადებით, მესიმ გუნდთან ახალი კონტრაქტი გააფორმა, თუმცა აღნიშნული ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დადასტურებულა. არგენტინელს "ბლაუგრანასთან" მოქმედი ხელშეკრულება 2018 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს. 400 მილიონი მესისთვის: სიტი არ ნებდება და ფულს ამზადებს

ბრაზილიელი ქომაგები ეროვნულ ნაკრებს მოუწოდებენ ჩილესთან დამარცხდნენ და ამით არგენტინა 2018 წლის მუნდიალს მიღმა დატოვონ. მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ბოლო მატჩს ბრაზილია ჩილესთან, ხოლო არგენტინა სტუმრად ეკვადორთან გამართავს. ჩილე არგენტინის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტია საგზურისათვის ბრძოლაში. სწორედ ამიტომ ბრაზილიელი ქომაგები საკუთარ ნაკრებს, რომელიც მომდევნო ეტაპზე პირველი ადგილით გადის, ამჯერად დანებებისაკენ მოუწოდებენ. მათ უკვე დაიპყრეს სოციალური ქსელები ჰეშთეგით #EntregaBrasil (დანებდი ბრაზილია), რაც დამატებითი მესიჯია პენტაკამპეონებისათვის. "ბრაზილია და ჩილე მოძმე ქვეყნებია და ჩვენ ორივეს გვძულს არგენტინა. განა ცხადი არ არის რა უნდა ვქნათ?" - კითხულობენ ბრაზილიელი ქომაგები. საპასუხოდ არგენტინელი ფანების ნაწილმა მეზობლებს 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალი გაახსენეს გერმანიასთან, რომელიც ბრაზილიის განადგურებით 1:7 დასრულდა. "თქვენ ერთხელ უკვე დანებდით, არ გახსოვთ? 2014 წელს, გერმანიასთან", - ეხმაურებიან მოწოდებას არგენტინელები. ვერცხლის ქვეყნელებმა შესარჩევი ეტაპის ბოლო სამ მატჩში გამარჯვების მოპოვება ვერ შეძლეს და მეექვსე ადგილამდე დაეშვნენ. მიუხედავად ამისა, ისინი მუნდიალზე მოხვედრის შანსს ინარჩუნებენ ჩილეს მიერ ბრაზილიის დამარცხების შემთხვევაშიც. არგენტინელებისთვის მთავარი ეკვადორის დამარცხებაა. კონმებოლიდან პირდაპირ მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურს 4 გუნდი იღებს, მეხუთეადგილოსანი კი ბრძოლას შესარჩევი ეტაპის პლეიოფში გააგრძელებს. დანებდი ბრაზილია: ფანები ბრაზილიას არგენტინის გასამწარებლად წაგებას თხოვენ

ფეხბურთი და ჟურნალისტები განუყოფელი ნაწილია. მედია კიდევ უფრო მეტ პეწს სძენს ამ ისედაც სახალხო თამაშს. ჟურნალისტები მოუწოდებენ, აბუქებენ, აშაყირებენ და ა.შ. გაუთავებლად. ხშირად სპორტსმენები იბუტებიან, გაურბიან მედიის წარმომადგენლებს. თუმცა მოიძებნება შემთხვევები, როდესაც ვარსკვლავები იქით ეშაყირებიან ჟურნალისტებს. აგერ ვიდეოში ნახავთ როგორ იქცევიან პოლ პოგბა, დიდიე დროგბა, დევიდ ლუიზი, იკერ კასილიასი, გიჟმაჟი მარიო ბალოტელი, არანაკლები ზლატან იბრაჰიმოვიჩი და სხვა ცნობილი ფეხბურთელები. ფეხბურთელები და ჟურნალისტები: „სიყვარულის ისტორია"... თუ არც ისე (ვიდეო)