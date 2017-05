გზა ევროკავშირისკენ: თბილისში სამოყვარულო ველოგარბენი გაიმართა (ფოტო/ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jansaghi-ckhovreba [2] => sagzao-usafrtkhoebis-kvireuli [3] => evropis-dgheebi [4] => sheni-gulistvis [5] => sheni-usafrtkhoebistvi [6] => samoyvarulo-velogarbeni [7] => gza-evrokavshirisken ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130610 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jansaghi-ckhovreba [2] => sagzao-usafrtkhoebis-kvireuli [3] => evropis-dgheebi [4] => sheni-gulistvis [5] => sheni-usafrtkhoebistvi [6] => samoyvarulo-velogarbeni [7] => gza-evrokavshirisken ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130610 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jansaghi-ckhovreba [2] => sagzao-usafrtkhoebis-kvireuli [3] => evropis-dgheebi [4] => sheni-gulistvis [5] => sheni-usafrtkhoebistvi [6] => samoyvarulo-velogarbeni [7] => gza-evrokavshirisken ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => jansaghi-ckhovreba [2] => sagzao-usafrtkhoebis-kvireuli [3] => evropis-dgheebi [4] => sheni-gulistvis [5] => sheni-usafrtkhoebistvi [6] => samoyvarulo-velogarbeni [7] => gza-evrokavshirisken ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130610) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15474,15695,8686,14942,15694,15692,15693,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130584 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 12:10:56 [post_date_gmt] => 2017-05-14 08:10:56 [post_content] => რუსთავში 60 წლამდე მამაკაცი, საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ვარაუდობენ, რომ მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გარდაცვლილი პირველად მისმა მეუღლემ ნახა. მომხდართან დაკავშირებით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს. რუსთავში მამაკაცმა სავარაუდოდ, თავი მოიკლა "შსს-ს საგზაო მოძრაობის კამპანიის უსაფრთხოების კვირეულის და ევროპის დღეების ფარგლებში, მიმდინარე წლის 14 მაისს თბილისში გაიმართება ველო-გარბენი - „გზა ევროკავშირისკენ“. საზოგადოებრივი წესრიგის და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, გარბენის დროს, 09:00 საათიდან 12:00 საათამდე, ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება შეიზღუდება: ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, პ. მელიქიშვილის გამზირზე, რუსთაველის გამზირზე და თავისუფლების მოედანზე. მოძრაობა ასევე შეიზღუდება აღნიშნული გამზირების და თავისუფლების მოედნის მკვეთ ყველა ქუჩაზე. ველო-გარბენი სტარტს ვაკის პარკის ცენტრალური შესასვლელიდან აიღებს და თავისუფლების მოედანზე დასრულდება" - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გაზიარება