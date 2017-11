გზებზე შეზღუდვებია დაწესებული რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => shezghudvebi-gzebze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190190 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => shezghudvebi-gzebze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190190 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 988 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => shezghudvebi-gzebze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => shezghudvebi-gzebze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190190) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1580,988) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 190118 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-23 15:35:05 [post_date_gmt] => 2017-11-23 11:35:05 [post_content] => რიკოთის უღელტეხილზე თოვს. როგორც ადგილიდან "ფორტუნას" კორესპონდენტი იუწყება საავტომობილო გზა მოყინულია. ამ დროისთვის შესაბამისი სამსახურები ტექნიკურ მარილს ყრიან. როგორც ჟურნალისტი ამბობს, გადაადგილება ამ მონაკვეთზე გართულებულია. [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511436490-2.mp4"][/video] [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511436292-3.mp4"][/video] [post_title] => რიკოთზე გზა მოყინულია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rikotze-gza-moyinulia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-23 15:35:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-23 11:35:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190118 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189736 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 15:16:34 [post_date_gmt] => 2017-11-22 11:16:34 [post_content] => საქართველოს სამთო კურორტებზე თოვს. ბაკურიანში თოვლი გუშინ გვიან ღამით მოვიდა და თოვა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სუსტად. საფარი დაახლოებით 15 სანტიმეტრზე დევს. "გუშინ წვიმდა, შუაღამისას კი თოვლი წამოვიდა. ახლაც თოვს, მაგრამ ძალიან სუსტად", – განაცხადა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა "ფორტუნასთან". ამ დროისთვის ბაკურიანში -5 გრადუსი ფიქსირდება. ღამით ტემპერატურის -10 გრადუსამდე დაცემაა მოსალოდნელი. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511350605.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189755,189741,189739,189740,189754,189756,189757"] [post_title] => ბაკურიანში თოვლი მოვიდა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakurianshi-tovli-movida-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 15:38:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 11:38:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189736 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 189606 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 11:31:28 [post_date_gmt] => 2017-11-22 07:31:28 [post_content] => საქართველოს მასშტაბით, საავტომობილო გზებზე რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო დაწესებულია სხვადასხვა სახის შეზღუდვები. ინტენსიური თოვის გამო, მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის გუდაური-კობის მონაკვეთზე, აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. ამავე გზის კმ134-კმ135 (დარიალის ხეობა) მონაკვეთზე, ავტოტრანსპორტის მიმოსვლისას იკრძალება მათი გაჩერება. რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო (ძლიერი ქარბუქი, ინტენსიური თოვა და შეზღუდული ხილვადობა), შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა–ფარცხისი–მანგლისი–წალკა–ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ94-კმ110 (ფარავანის უღელტეხილი) მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძლულია. გზის დანარჩენ მონაკევეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. ინტენსიური თოვის, ქარბუქის და შეზღუდული ხილვადობის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ106-კმ123 მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამავე გზის კმ1-კმ105 და კმ124-კმ159 მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. დიდთოვლობის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ31-კმ62 (ანდეზიტი-ღადოლარი) მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. [post_title] => საქართველოს მასშტაბით, გზებზე შეზღუდვებია დაწესებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-masshtabit-gzebze-shezghudvebia-dawesebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 11:31:37 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 07:31:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 190118 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-23 15:35:05 [post_date_gmt] => 2017-11-23 11:35:05 [post_content] => რიკოთის უღელტეხილზე თოვს. როგორც ადგილიდან "ფორტუნას" კორესპონდენტი იუწყება საავტომობილო გზა მოყინულია. ამ დროისთვის შესაბამისი სამსახურები ტექნიკურ მარილს ყრიან. როგორც ჟურნალისტი ამბობს, გადაადგილება ამ მონაკვეთზე გართულებულია. [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511436490-2.mp4"][/video] [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511436292-3.mp4"][/video] [post_title] => რიკოთზე გზა მოყინულია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rikotze-gza-moyinulia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-23 15:35:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-23 11:35:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=190118 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 80 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 32b16c0c123b168e4c6764b8e5111af8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )