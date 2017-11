ჰააგის სასამართლო ავღანეთში გამოძიებას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fatu-bensuda [1] => avghaneti [2] => haagis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189502 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fatu-bensuda [1] => avghaneti [2] => haagis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189502 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 716 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fatu-bensuda [1] => avghaneti [2] => haagis-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fatu-bensuda [1] => avghaneti [2] => haagis-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189502) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3756,716,980) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184080 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-06 11:09:39 [post_date_gmt] => 2017-11-06 07:09:39 [post_content] => ავღანელი სპორტსმენები პირველად მიიღებენ მონაწილეობას ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. ეს მოხდება 2018 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანგში გაიმართება. ოლიმპიადაზე ავღანეთი ორი სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. ესენი არიან სამთო მოთხილამურეები – საედ ალიშაჰ ფარფანგი და საიად ჰუსაინი. შესაბამის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს ავღანეთის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ მოჰამედ ზაჰირ აგბარმა და სამხრეთ კორეის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ენ-უნ კიმმა. “ჩვენ დავარეგისტრირეთ ორი ავღანელი ათლეტი ზამთრის ოლიმპიადაზე. იმედია, ისინი ღირსეულად წარმოადგენენ ქვეყანას ამ შეჯიბრებებზე”, – განაცხადა აგბარი. ავღანეთს ზაფხულის ოლიმპიადაზე ორ ბრინჯაოს მედალი აქვს მოგებული. ორივე ტაეკვანდოისტმა როჰულ ნიკლაიმ მოიპოვა 2008 და 2012 წლების თამაშებზე. ავღანეთი მსოფლიოს უერთდება: ავღანელი მოთხილამურეები ოლიმპიადაზე გამოვლენ

ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში OECD EURASIA WEEK-ის ღონისძიებებში მონაწილეობს, ავღანეთის ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს მუსტაფა მასტურს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. აღინიშნა, რომ სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ის ხარისხი, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს, არ არის საკმარისი და ამ მიმართულებით დიდი პოტენციალი არსებობს. „გარდა ამისა, ავღანურმა მხარემ გამოთქვა დიდი ინტერესი იმ რეფორმების მიმართ, რომლებიც საქართველოში განხორციელდა ან ამჟამად მიმდინარეობს, მათ შორის, დიდი ყურადღება გამახვილდა საგადასახადო ადმინისტრირებისა და მმართველობით რეფორმაზე. შეხვედრის დასასრულს, მხარეებმა გამოთქვეს დიდი ინტერესი, რათა თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო განვითარდეს. აღინიშნა, რომ ავღანეთის დელეგაცია თბილისს მიმდინარე წლის ნოემბერში ეწვევა, რომლის დროსაც, მონაწილეობას მიიღებს თბილისის საერთაშორისო ფორუმში Tbilisi Belt and Road forum 2017", - აღნიშნულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ფინანსთა მინისტრი OECD EURASIA WEEK-ის ფარგლებში, ტაჯიკეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს, აზიმ იბროჰიმსაც შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას აღინიშნა ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ქვეყნებს შორის ვაჭრობის, ტრანზიტისა და ტურიზმის სფეროში. ამავე დროს, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ქვეყნებს შორის დასახვეწია ორმხრივი სამართლებრივი ბაზა, რომლის სრულყოფა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეებს, განავითარონ ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. ავღანეთი საქართველოს საგადასახადო რეფორმით დაინტერესდა

ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, ერთ-ერთ მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხუთი კი დაშავდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი იმამ ზამანის მეჩეთში აიფეთქა, რომელიც ქაბულის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. თვითმხილველების განცხადებით, აფეთქებას სროლები მოჰყვა. პოლიცია აფეთქების ფაქტს ადასტურებს. მედიასაშუალებების ინფორმაციით, დაშავებულთა რაოდენობა შესაძლოა ათს შეადგენდეს. ავღანეთში კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. ამჯერად პროვინცია გურში ასევე თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი, რის შედეგადაც 10 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაშავდა. ტერაქტზე პსუხისმგებლობა დაჯგუფება „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ტერაქტები ქაბულში, არიან დაღუპულები და დაშავებულები 