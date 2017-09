“ჰაერში ტყვიაა” – წარწერა განახლებული პეკინის ველობილიკზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => warwera [1] => velobiliki [2] => gankhlebuli-pekinis-qucha [3] => haershi-tyviaa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168449 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => warwera [1] => velobiliki [2] => gankhlebuli-pekinis-qucha [3] => haershi-tyviaa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168449 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1230 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => warwera [1] => velobiliki [2] => gankhlebuli-pekinis-qucha [3] => haershi-tyviaa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => warwera [1] => velobiliki [2] => gankhlebuli-pekinis-qucha [3] => haershi-tyviaa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168449) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19662,19663,5512,1230) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168237 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 12:36:46 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:36:46 [post_content] => პეკინის ქუჩაზე რეაბილიტაციის შემდეგ მოწყობილ "ბას ლეინსა" და ველობილიკზე არადანიშნულებისამებრ მოძრაობისთვის, ავტომობილის მძღოლებთან ერთად, ჯარიმები ქვეითებსაც ელით. ქვეითები, რომლებიც არ გაითვალისწინებენ, რომ ბილიკი არა მათი, არამედ ველოსიპედით მოსიარულეებისთვისაა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად დაჯარიმდებიან. როგორც კოდექსშია მითითებული, ქვეითების მიერ, საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნათა უგულებელყოფა 10 ლარით დაჯარიმებას იწვევს. რაც შეეხება მძღოლებს, "ბას ლეინის" და ველობილიკის გადაკვეთისას ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელები, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაჯარიმდებიან. შეგახსენებთ, რომ ფოტოსურათი, სადაც ფეხით მოსიარულე ველობილიკზე გადაადგილდება და შესაბამისად, აღნიშნულ რეგულაციას არღვევს, პეკინის რეაბილიტაციის შემდეგ, თბილისის მერიამ გაავრცელა. "მოვუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს შეზღუდვებს და სპეციალურად მოწყობილ ტერიტორიებს ნუ გამოიყენებენ მანქანების გასაჩერებლად, სხვა შემთხვევაში მათზე გავრცელდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა, რომელიც დაჯარიმებას ითვალისწინებს და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს საპატრულო პოლიცია",- განაცხადა დავით ნარმანიამ. 23 სექტემბრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პეკინის ქუჩაზე ორმხრივად, სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ზოლში მოძრაობს და მხოლოდ გაჩერებებზე ჩერდება. რეაბილიტირებული პეკინის ქუჩა 21 სექტემბერს გაიხსნა. პეკინის გამზირის რეაბილიტაცია 16 ივნისს დაიწყო და ამისათვის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი გამოიყო. აღსანიშნავია, რომ თბილისი ველოტრასებით დაქსელული არ არის, ამის გამო, მხოლოდ ამ მონაკვეთზე ველობილიკის მოწყობამ, საზოგდოების ნაწილის კრიტიკა დაიმსახურა. თუმცა, მერიაში უკვე ორი წელია, თბილისში ველოტრასების განვითარების საკითხს განიხილავენ. დედაქალაქის მთავრობაში ამბობენ, რომ მოთხოვნის მიხედვით, ველობილიკებს სხვა ქუჩებზეც მოაწყობენ. პეკინის ქუჩაზე ველობილიკის მოწყობა დასრულდა. ასევე, დამონტაჟდა ველოსადგომები. დილით ველობილიკზე პირველი ველოსიპედისტებიც გამოჩნდნენ. ინფორმაციას ფოტოსურათებთან ერთად, თბილისის მერია ავრცელებს. ველობილიკზე ორმხრივი მოძრაობაა შესაძლებელი. პეკინის რეაბილიტაციის შედეგად, ბულაჩაურის ქუჩიდან მიროტაძის ქუჩამდე 1 კმ-იანი, 2,80 მეტრის სიგანის ველობილიკი გაკეთდა. დავით ნარმანიას განცხადებით, თბილისში ასეთი თანამედროვე და მოწესრიგებული ფორმით ველობილიკი პირველად მოეწყო. პეკინის ქუჩაზე ველობილიკზე გადასვლისთვის ფეხით მოსიარულეებიც დაჯარიმდებიან