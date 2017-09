ჰაიდელბერგში ანგელა მერკელს პომიდვრები ესროლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160404 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160404 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3287 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160404) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3287) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159571 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 11:43:50 [post_date_gmt] => 2017-09-04 07:43:50 [post_content] => გერმანიის კანცლერის, ანგელა მერკელის, განცხადებით, ამჟამად თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის. „მე ვერ ვხედავ თურქეთს ევროკავშირის შემადგენლობაში და არც არასოდეს ვხედავდი“, - განაცხადა ანგელა მერკელმა მარტინ შულცთან გამართულ წინასაარჩევნო დებატებისას. ანგელა მერკელის თქმით, გერმანიას თურქეთში გერმანიის მოქალაქეების დაჭერაზე პასუხის გაცემა ეკონომიკური ზომების გამოყენებით შეუძლია. მერკელის განცხადებით, „თურქეთი საოცრად შორდება ევროპას“. ანგელა მერკელმა, ასევე, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაზე ისაუბრა და დასძინა, რომ თურქეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას არ აპირებს. [post_title] => ამჟამად თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის - ანგელა მერკელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amdjamad-turqetis-adgili-evrokavshirshi-ar-aris-angela-merkeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 11:52:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 07:52:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142489 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-30 12:54:55 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:54:55 [post_content] => გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმას, რომლის მიხედვითაც ერთი და იმავე სქესის ადამიანები ერთმანეთზე დაქორწინდებიან და ბავშვის აყვანის უფლებაც ექნებათ. ამ დრომდე გერმანიაში ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს მხოლოდ საკუთარი ურთიერთობის სამოქალაქო დარეგისტრირება შეეძლოთ. კანონს, რომელიც გეი-ქორწინებას უშვებს, ხმა 393-მა დეპუტატმა მისცა, 226 კი წინააღმდეგი იყო. ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინების წინააღმდეგი იყო ანგელა მერკელი, 2013 წელს საკუთარი კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ მისი არგუმენტები „ბავშვების კეთილდღეობას“ ეფუძნებოდა. მერკელმა აღიარა, რომ გეი-ქორწინებები მისთვის „რთული საკითხია“. თუმცა, 26 ივნისს ქალების ჟურნალის Brigitte წვეულებაზე მერკელმა მოულოდნელი განცხადება გააკეთა - მან თქვა, რომ სურს, დეპუტატებმა კენჭი უყარონ საკითხს გეი-ქორწინების შესახებ და ხმა „საკუთარი სინდისის კარნახით მისცენ“. მერკელმა აზრის შეცვლის მიზეზიც განმარტა. როგორც აღმოჩნდა, მის ცხოვრებაში ცოტა ხნის წინ მომხდარმა ამბავმა გეი-ქორწინებებზე შეხედულება შეუცვალა - გერმანიის კანცლერი შეხვდა ლესბოსელ წყვილს, რომელსაც 7 შვილი ჰყავდა აყვანილი. ამასთან, როგორც მერკელი განმარტავს, მის პოზიციაზე გავლენა სხვა პარტიების შეხედულებებმაც მოახდინა, რომლებიც მხარს უჭერენ ერთსა და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინებას. პარლამენტში რეფორმის კენჭისყრის შემდეგ „ტვიტერზე“ გაჩნდა ჰეშთეგი #EheFuerAlle, ანუ „ქორწინება ყველასთვის“. ამჟამად ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინება მსოფლიოს 20 ქვეყანაშია ნებადართული. მათგან პირველი ჰოლანდია იყო, სადაც გეი-წყვილებს დაქორწინება 2011 წლის 1 აპრილიდან შეუძლიათ. [post_title] => გერმანიის პარლამენტმა გეი-ქორწინება დააკანონა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germaniis-parlamentma-gei-qorwineba-daakanona [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:57:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:57:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142489 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127299 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 16:11:17 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:11:17 [post_content] => "არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ნურც ნურავინ ჩაერევა ჩვენ საქმეში", – ამ შინაარსის განცხადება ამჯერად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი სხვა ქვეყნების შიდა პოლიტიკურ საქმეებში არ ერევა და ასეთივე მოლოდინი აქვს ამ ქვეყნებისგან... თუმცა პუტინის თქმით, წლების განმავლობაში საპირისპირო ხდება: "მუდმივად ცდილობენ რუსეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევასა და გავლენის მოხდენას". პუტინის თქმით, ასეთი ჩარევის მცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების ან პირდაპირ ქვეყნების მეშვეობით ხორციელდება. "ასეთი მცდელობები მავნებლობაა და არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ჩვენ სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა თავში აზრადაც კი არ მოგვსვლია", – განაცხადა პუტინმა სოჭში, პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართა, მასთან შეხვედრის შემდეგ. გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ცენტრალური თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იყო. როგორც რუსული გამოცემები წერენ, მოლაპარაკების დროს არც პუტინსა და არც მერკელს მთავარი პოზიციები არ შეუცვლიათ. შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ოდესაში უდანაშაულო ადამიანებს ცეცხლად წვავდნენ და ამის დავიწყების უფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აქვს. მანვე აღნიშნა, რომ ამის გამო არავინ დასჯილა. პუტინის ამ შენიშვნას გერმანიის კანცლერისგან რეაქცია არ მოჰყოლია. მან უბრალოდ აღნიშნა, რომ ზავი აუცილებელია. რუსეთის პრეზიდეტმაც განაცხადა, რომ კონფლიქტურ რეგიონებსა და კიევს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს. მისი თქმით, ამის გარეშე უკრაინის კრიზისი ვერ გადაწყდება. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ რუსეთი გერმანიის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია, "მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სირთულეები და ცვლილებებია გლობალურ ეკონომიკაში". "რუსეთი ცდილობს გერმანიასთან ურთიერთობა ურთიერთსარგებლიანობისა და პატივისცემის საფუძველზე ააშენოს", – განაცხადა პუტინმა საპასუხოდ. შეხვედრის შეფასებები – "ეს იყო რიგითი სამუშაო შეხვედრა" ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს რიგითი შეხვედრა იყო, რომელიც შესაძლოა, მერკელის იმიჯისთვის ძალიან სასარგებლოც იყოს. "მიუხედავად მსოფლიო მოლოდინისა, არაფერი სენსაციური და მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. ორივე ლიდერი ცდილობდნენ ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის პირველი ნაბიჯების გადადგმას ეს იყო. ეს იყო რიგითი სამუშაო პროცესი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მერკელისთვის, რომელიც სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნებს მართავს. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მერკელს შეუძლია წარსდგეს როგორც "მსოფლიოში პირველი კლასის დიპლომატი", რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ყველა ლიდერთან საუბარი", – განაცხადა გერმანულ რუსული ფორუმის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა. ექსპერტები შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას ორ თვეში გერმანიაში, ჰამბურგში ელოდებიან, სადაც სამიტზე ჩასვლას გეგმავენ, როგორც მერკელი და პუტინი ასევე, ამერიკის პრეზდენტი დონალდ ტრამპი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და ჩინეთის ლიდერი. ექსპერტები ამბობენ, რომ ორ თვეში მსოფლიო და ევროპული პოლიტიკის ახალი ფურცელი გადაიშლება. იხილეთ ასევე ჩვენი სტატია: პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_title] => პუტინი თავს იმართლებს: არავის საქმეში არ ვერევით ჩვენ და ... [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putini-tavs-imartlebs-aravis-saqmeshi-ar-verevit-chven-da [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:35:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:35:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127299 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159571 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 11:43:50 [post_date_gmt] => 2017-09-04 07:43:50 [post_content] => გერმანიის კანცლერის, ანგელა მერკელის, განცხადებით, ამჟამად თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის. „მე ვერ ვხედავ თურქეთს ევროკავშირის შემადგენლობაში და არც არასოდეს ვხედავდი“, - განაცხადა ანგელა მერკელმა მარტინ შულცთან გამართულ წინასაარჩევნო დებატებისას. ანგელა მერკელის თქმით, გერმანიას თურქეთში გერმანიის მოქალაქეების დაჭერაზე პასუხის გაცემა ეკონომიკური ზომების გამოყენებით შეუძლია. მერკელის განცხადებით, „თურქეთი საოცრად შორდება ევროპას“. ანგელა მერკელმა, ასევე, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაზე ისაუბრა და დასძინა, რომ თურქეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას არ აპირებს. 