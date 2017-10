ჰაიდი კლუმის შთამბეჭდავი კოსტუმები ჰელოუინისთვის 2000 წლიდან დღემდე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => helouini [1] => haidi-klumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181243 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => helouini [1] => haidi-klumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181243 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 628 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => helouini [1] => haidi-klumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => helouini [1] => haidi-klumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181243) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20776,628) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181199 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-28 12:51:32 [post_date_gmt] => 2017-10-28 08:51:32 [post_content] => დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჰელოუინის წვეულებას უმასპინძლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოვალურ კაბინეტში ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანამშრომლების შვილები მიიღო. დონალდ ტრამპმა პატარებს თეთრი სახლის ემბლემით ტკბილეული დაურიგა და უთხრა, რომ ისინი მეგობრებისთვისაც წაეღოთ. ორშაბათს თეთრ სახლში ტრადიციული ჰელოუინის წვეულება გაიმართება, სადაც სამხედრო პირებისა და სხადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლების შვილებს დაპატიჟებენ. შეერთებული შტატების პირველი ლედის, მელანია ტრამპის პრესცენტრის განცხადებაში წერია, რომ ჰელოუინზე თეთრი სახლის კარი ყველა ასაკის მოჩვენებისა და გობლინისთვის გაიღება. [gallery link="file" ids="181200,181201,181202,181203,181204,181205"] [post_title] => ჰელოუინის წვეულება თეთრ სახლში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => helouinis-wveuleba-tetr-sakhlshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 14:34:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 10:34:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 85594 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-02 14:37:20 [post_date_gmt] => 2016-11-02 10:37:20 [post_content] => რონალდო და სხვა ვარსკვლავები ჩვენს შეშინებას შეეცდებიან. ლუის სუარესი კი სხვის ჭამას არ ეშვება და ამჯერად მან თვით ლეო მესი შეიწირა. დავიდ ოსპინა ფელიპე კოუტინიო ლუის გარსია მიჩელ სალგადო დომენიკო კრიშიტო ლუიშ ნანი კრიშტიანო რონალდო რობერტო ფირმინიო დანი ალვეში ჯონ ტერი რობერტო კარლოსი ბონუსი: სუარესმა მესის მოაჭამა [post_title] => ჰელოუინის ყველაზე ველური კოსტუმები (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => helouinis-yvelaze-veluri-kostumebi-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-02 14:37:20 [post_modified_gmt] => 2016-11-02 10:37:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=85594 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 85309 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-01 10:45:30 [post_date_gmt] => 2016-11-01 06:45:30 [post_content] => ”ლივერპულის” ნორჩი ფანი ჰელოუინზე კლოპად გამოეწყო. 9 წლის დუბლინელი სემ ბრინი ორშაბათს სკოლაში უცნაურად წავიდა: მან ”ლივერპულის” მწვრთნელის გრიმი გაიკეთა. ბიჭუნას მამა გარეთ ბრინი გამოტყდა, რომ ეს კოსტუმი შვილთან ერთად მოიფიქრა. ”ლივერპული” პრემიერლიგაში 10 ტურის შემდეგ 23 ქულით ”სიტისთან” და ”არსენალთან” ერთად თანალიდერია. გერმანელი სპეციალისტი იურგენ კლოპი ”ლივერპულში” მწვრთნელად 2015 წლის 8 ოქტომბრიდან მივიდა. [post_title] => მე კლოპი ვარ: ბიჭუნა ჰელოუინზე ლივერპულის მწვრთნელდ იქცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => me-klopi-var-bichuna-helouinze-liverpulis-mwvrtneld-iqca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-01 10:45:30 [post_modified_gmt] => 2016-11-01 06:45:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=85309 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181199 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-28 12:51:32 [post_date_gmt] => 2017-10-28 08:51:32 [post_content] => დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჰელოუინის წვეულებას უმასპინძლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოვალურ კაბინეტში ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანამშრომლების შვილები მიიღო. დონალდ ტრამპმა პატარებს თეთრი სახლის ემბლემით ტკბილეული დაურიგა და უთხრა, რომ ისინი მეგობრებისთვისაც წაეღოთ. ორშაბათს თეთრ სახლში ტრადიციული ჰელოუინის წვეულება გაიმართება, სადაც სამხედრო პირებისა და სხადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლების შვილებს დაპატიჟებენ. შეერთებული შტატების პირველი ლედის, მელანია ტრამპის პრესცენტრის განცხადებაში წერია, რომ ჰელოუინზე თეთრი სახლის კარი ყველა ასაკის მოჩვენებისა და გობლინისთვის გაიღება. [gallery link="file" ids="181200,181201,181202,181203,181204,181205"] [post_title] => ჰელოუინის წვეულება თეთრ სახლში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => helouinis-wveuleba-tetr-sakhlshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 14:34:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 10:34:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 64b1cb23d1188a1782c3555165223096 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )