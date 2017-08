WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi [1] => hbo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153205 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi [1] => hbo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153205 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 210 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi [1] => hbo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi [1] => hbo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153205) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9594,210) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153078 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-11 10:40:42 [post_date_gmt] => 2017-08-11 06:40:42 [post_content] => ჰაკერებმა, რომლებმაც НВО-ს საიტი გატეხეს და „სამეფო კარის თამაშების" ახალი სეზონის ჯერ კიდევ ეთერში გამოუსვლელი სერიების სცენარი მოიპარეს, ინტერნეტში პროექტის მთავარი პერსონაჟების მისამართები და ტელეფონის ნომრები გაავრცელეს. შესაბამისად, კიტ ჰარინგტონის, ლინა ჰიდის, ემილია კლარკის ან პიტერ დიკლეიჯის საკონტაქტო ინფორმაციის მოპოვება სირთულეს აღარ წარმოადგენს. ცოტა ხნის წინ, მეხუთე სერიის ეთერში გაშვებამდე კიბერდამნაშავეებმა НВО-ს ხელმძღვანელობას გამოსასყიდი და რეკლამებიდან შესული მოგების ნაწილი მოსთხოვეს. ჰაკერებმა „სამეფო კარის თამაშების" მთავარი პერსონაჟების ტელეფონის ნომრები გამოაქვეყნეს
ბრიტანეთის სამეფო ოჯახი სპეციალური ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება. ქეით მიდლტონი და პრინცი უილიამი სერიალ „სამეფო კარის თამაშების" მსახიობს, ტომ ვლაშიჰს შეხვდნენ, რომელიც სერიალში არია სტარკის იდუმალებით მოცული მწვრთნელის როლს ასრულებს. ქეითმა და უილიამმა მას წინასწარ გარკვეული დეტალების თქმა „მოსთხოვეს", თუმცა აღმოჩნდა, რომ მსახიობმა დეტალების თქმისგან თავი შეიკავა და განაცხადა, რომ არაფრის თქმის უფლება არ აქვს. „გაკვირვებული დავრჩი, როდესაც გავიგე, რომ მათ სერიალის ყურების დრო აქვთ", - განაცხადა მსახიობმა. ქეითმა და უილიამმა „სამეფო კარის თამაშების" მსახიობს სპოილერი „მოსთხოვეს"
„სამეფო კარის თამაშების" თაყვანისმცემლებისთვის სადღესასწაულო დღეები დაიწყო: გუშინ სერიალის მეშვიდე სეზონის პრემიერა გაიმართა. მოლოდინი და ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ ტელეარხ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოვიდა. სერიის დაწყების მომენტიდან რამდენიმე წუთში HBO Now-ს ონლაინსაიტი ჯერ შეფერხებით ამუშავდა, შემდეგ კი გაითიშა. აღნიშნულ პრობლემას საიტი ყოველ საპრემიერო დღეს აწყდება, თუმცა, პორტალის ხელმძღვანელობას ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. „სამეფო კარის თამაშების" პრემიერამ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოიყვანა ჰაკერებმა „სამეფო კარის თამაშების" მთავარი პერსონაჟების ტელეფონის ნომრები გამოაქვეყნეს