„ჰეინეკენის” სტანდარტებით ახალი ქართული ლუდის წარმოება დაიწყო

არანაირი თურქული ან ინდური! ქართული სერიალი პრაიმზოლში. ვგულშემატკივრობ ყველაფერს, რაც დამზადებულია საქართველოში <3 p.s. იმედია ქრონომეტრაჟს გაზრდით, თორემ მაყურებელი იგინება..." [post_title] => რის გამო აკრიტიკებენ „ჩემი ცოლის დაქალების" ჯგუფის ახალ სერიალს [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18768833_1865745367082316_6083203270724026368_n.mp4"][/video] [post_title] => „ჩემი ცოლის დაქალების" ჯგუფი ახალ ინტერნეტსერიალს მალე შემოგვთავაზებს (ვიდეო) [post_title] => დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daniuri-sasmelebi-male-sruliad-saqartvelos-masshtabit-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 12:10:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 08:10:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135152 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw