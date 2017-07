ჰელენ მირენის ცხოვრების წესი – ტანსაცმელს ძველმანების ბაზრობაზე ვყიდულობ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => helen-mireni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149531 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => helen-mireni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149531 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => helen-mireni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => helen-mireni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149531) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2570,1848) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147336 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 10:52:03 [post_date_gmt] => 2017-07-21 06:52:03 [post_content] => უგემრიელესი ტროპიკული ხილი ვიტამინებისა და მკვებავი ნივთიერებების ბუნებრივი განძია. თუმცა, ბანანი არა მხოლოდ ორგანიზმისთვისაა სასარგებლო, არამედ სახის კანისთვისაც, რადგან В-ჯგუფის ვიტამინები - მაგნიუმი და კალიუმი, ასკორბინის და ხილის მჟავა აუმჯობესებს სახის ფერს, კანის მდგომარეობას და დელიკატურად აშორებს მკვდარ უჯრედებს. * დამამშვიდებელი ნიღაბი სახის კანისთვის - დაუმატეთ ერთ ბანანს ერთი ჩაის კოვზი ნატურალური თაფლი, 4-5 წვეთი ლიმონის ან ფორთოხლის წვენი და აურიეთ ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. გაიჩერეთ მასა სახეზე 15 წუთში კი, თბილი წყლით ჩამოიბანეთ. * დამარბილებელი ნიღაბი შვრიის ფანტელით - აურიეთ ნახევარი ბანანი ნახევარ ჭიქა შვრიის ფანტელთან (საუკეთესო ეფექტის მისაღებად შეგიძლიათ ფანტელი დაფქვათ). ერთგვაროვანი მასა სქელ ფენად წაისვით სახეზე, 15 წუთის შემდეგ კი, ბამბის სველი ტამპონით მოიცილეთ და სახე თბილი წყლით დაიბანეთ. ამგვარი ნიღაბი ეფექტურად არბილებს და ატენიანებს კანს. * გამაახალგაზრდავებელი ნიღაბი Е ვიტამინით - ნახევარ ბანანს დაუმატეთ 4-5 წვეთი თხევადი Е ვიტამინი და კარგად აურიეთ. გაიჩერეთ სახეზე 10-15 წუთი, ისე რომ დაიცვათ ქუთუთოები, მერე კი, ჩამოიბანეთ სახე გრილი წყლით. * მკვებავი ნიღაბი მშრალი კანისთვის - კარგად აურიეთ საშუალო ზომის ბანანი, იოგურტი და 2 ჩაის კოვზი თაფლი. გაიჩერეთ სახეზე 10 წუთი და თბილი წყლით ჩამოიბანეთ. ამგვარი ნიღაბი არბილებს კანს და იცავს ანთებითი პროცესებისგან. [post_title] => 4 სახის ბანანის ნიღაბი, რომელიც თქვენს კანს ვიტამინებით გაამდიდრებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 4-sakhis-bananis-nighabi-romelic-tqvens-kans-vitaminebit-gaamdidrebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 10:52:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 06:52:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147333 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 10:42:22 [post_date_gmt] => 2017-07-21 06:42:22 [post_content] => ქალბატონების უმეტესობა ვერასდროს ამბობს უარს შოკოლადზე, ფსიქოლოგების აზრით კი, ყველასთვის საყვარელი ტკბილეული სუსტი სქესის წარმომადგენლების ხასიათს განსაზღვრავს და უამრავის თქმა შეუძლია მათ ინდივიდუალრ თავისებურებებზე. * თუ ქალბატონი შავ შოკოლადს ანიჭებს უპირატესობას, ის აუცილებლად ავანტიურისტია, მოსწონს სპონტანურობა და თავგადასავლები. ასეთი ქალები არასდროს განიცდიან მამაკაცთა ყურადღების დეფიციტს, არ ეშინიათ ცვლილებების და მიზანდასახულები ყოველთვის წარმატებას აღწევენ პროფესიონალურ სფეროში. * თეთრი შოკოლადი მგრძნობიარე და ემოციურ ქალბატონებს უყვართ, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ სახლში მყუდროების შექმნას, ნამდვილ სიყვარულსა და იღბლიან ქორწინებაზე ოცნებობენ. * რძიანი შოკოლადის მოყვარული ქალბატონები სწრაფად ღებულობენ გადაწყვეტილებას, თავისუფლად შეუძლიათ სირთულეების დაძლევა და ყოველთვის იციან რა უნდათ ცხოვრებისგან. მამაკაცები არასდროს არიან გულგრილი ამგვარი ქალბატონების მიმართ, რადგან ძალიან მოსწონთ მათთან არშიყი. * მათ ვისაც, შოკოლადი თხილით ან ხილით ხიბლავს, დიდ დროს უთმობენ საკუთარ გარეგნობას, ძალიან უყვართ ძვირფასი სამკაული, დიზაინერული ტანსაცმელი და ყოველთვის მარტივად აღწევენ დასახულ მიზანს. [post_title] => როგორი შოკოლადით გიყვართ, ამის მიხედვით თქვენი ხასიათის ამოცნობაა შესაძლებელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-shokoladit-giyvart-amis-mikhedvit-tqveni-khasiatis-amocnobaa-shesadzlebeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 10:42:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 06:42:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144022 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-18 14:22:09 [post_date_gmt] => 2017-07-18 10:22:09 [post_content] => ცნობილია, რომ ზედმეტი შაქრის მიღება საფრთხეს უქმნის ადამიანის ორგანიზმს. ცხადია, ზომიერად ტკბილეულის მიღება დასაშვებია, თუმცა მასზე დამოკიდებულება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ გთავაზობთ პრაქტიკულ რეკომენდაციებს, როგორ დავძლიოთ ტკბილისადმი განსაკუთრებული სიყვარული. მიიღეთ დიდი ოდენობით სითხე ცნობილია, რომ გაზირებული სასმელები, წვენები, კომპოტები და სხვა ტკბილი სასმელი დიდი ოდენობით შაქარს შეიცავს. ისინი საგრძნობლად მაღლა წევს შაქრის დონეს ორგანიზმში, რაც ცხადია სამომავლოდ ჯანმრთელობაზეც აისახება. ჩვეულებრივი სასმელი ან მინერალური წყალი ნებისმიერ კომპოტის ფანტასტიკური ალტერნატივაა, ის ასუფთავებს ორგანიზმს ტოქსინებისგან და წყურვილის შეგრძნებასაც კლავს. მიირთვით ცილოვანი საკვები და ბოსტნეული უცხიმო თეთრი ხორცი, თევზი და კვერცხი დანაყრების კარგი საშუალებაა. ეს პროდუქტები არ წევს მაღლა შაქრის დონეს და ძალიან სასარგებლოა. რაც შეეხება ბოსტნეულს, ის შაქრის მუდმივი წყაროა ორგანიზმისთვის. ამდენად მათი მოხმარება აუცილებელია. სწორედ ბოსტნეულშია ნახშირწყლების ის ოდენობა, რომელსაც ორგანიზმი ენერგიის სახით ამუშავებს. არ აკრძალოთ ცხიმების მიღება საინტერესოა, რომ ცხიმის სრულად ამოღება რაციონიდან, სულაც არაა რეკომენდებული. ცხიმი ორგამიზმში რეგულარული შაქრის როლს ასრულებს, დანაყრების შეგრძნებას ახანგრძლივებს და სხვა სასარგებლო თვისებაც გააჩნია. აქ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა სახის ცხიმების მიღება ჯობს. მაგალითად თევზში, თხილში, ზეითუნის ზეთში შემავალი ცხიმი მხოლოდ სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს. გახსოვდეთ ფორსმაჟოროს შესახებ დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო შესაძლოა აღმოჩნდეთ სიტუაციაში, როცა საკვების მომზადებისთვის ვერ იცლით. ამდენად ყიდულობთ იმას, რაც მარტივად ხელმისაწვდომა, ესაა გამომცხვარი პროდუქტი, შოკოლადი და ა.შ. სჯობს ასეთ დროს თან იქონიოთ მინი კონტეინერი, სადაც მოათავსებთ ნაკლებად კალორიულ პროდუქტს, რომელიც არ იქნება მალფუჭებადი. მაგალითად ორცხობილა, თხილი და ა.შ გაუმკლავდით სტრესს სუნთქვის ვარჯიშების დახმარებით ის, რომ სტრესის დროს ადამიანი უფრო მეტს ჭამს, საიდუმლო არაა. ასეთ დროს სპეციალისტები გვირჩევენ აქცენტი სუნთქვით ვარჯიშზე გადავიტანოთ. ამისთვის კი საკმარისია საკვების მიღებამდე 5-7 ჯერ ღრმად ჩავისუნთქოთ, რაც შედეგზე მალე აისახება გაზარდეთ ძილის დრო არასაკმარისმა ძილმა შესაძლოა ორგანიზმში ენერგიის დეფიციტი გამოიწვიოს. თუ ადამიანს 8 საათზე ნაკლები ძინავს, ორგანიზმი ავტომატურად გადადის სტრესულ მდგომარეობაში და კარგავს ენერგიას. ენერგიის აღსადგენად კი საუკეთესო საშუალება ტკბილეულია. ამდენად ტკბილზე დამოკიდებულ ადამიანებს ვურჩევთ, რაც შეიძლება კარგად გამოიძინონ. [post_title] => როგორ დავძლიოთ ტკბილეულის სიყვარული 10 დღეში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davdzliot-tkbileulis-siyvaruli-10-dgheshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 14:31:16 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 10:31:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147336 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-21 10:52:03 [post_date_gmt] => 2017-07-21 06:52:03 [post_content] => უგემრიელესი ტროპიკული ხილი ვიტამინებისა და მკვებავი ნივთიერებების ბუნებრივი განძია. თუმცა, ბანანი არა მხოლოდ ორგანიზმისთვისაა სასარგებლო, არამედ სახის კანისთვისაც, რადგან В-ჯგუფის ვიტამინები - მაგნიუმი და კალიუმი, ასკორბინის და ხილის მჟავა აუმჯობესებს სახის ფერს, კანის მდგომარეობას და დელიკატურად აშორებს მკვდარ უჯრედებს. * დამამშვიდებელი ნიღაბი სახის კანისთვის - დაუმატეთ ერთ ბანანს ერთი ჩაის კოვზი ნატურალური თაფლი, 4-5 წვეთი ლიმონის ან ფორთოხლის წვენი და აურიეთ ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე. გაიჩერეთ მასა სახეზე 15 წუთში კი, თბილი წყლით ჩამოიბანეთ. * დამარბილებელი ნიღაბი შვრიის ფანტელით - აურიეთ ნახევარი ბანანი ნახევარ ჭიქა შვრიის ფანტელთან (საუკეთესო ეფექტის მისაღებად შეგიძლიათ ფანტელი დაფქვათ). ერთგვაროვანი მასა სქელ ფენად წაისვით სახეზე, 15 წუთის შემდეგ კი, ბამბის სველი ტამპონით მოიცილეთ და სახე თბილი წყლით დაიბანეთ. ამგვარი ნიღაბი ეფექტურად არბილებს და ატენიანებს კანს. * გამაახალგაზრდავებელი ნიღაბი Е ვიტამინით - ნახევარ ბანანს დაუმატეთ 4-5 წვეთი თხევადი Е ვიტამინი და კარგად აურიეთ. გაიჩერეთ სახეზე 10-15 წუთი, ისე რომ დაიცვათ ქუთუთოები, მერე კი, ჩამოიბანეთ სახე გრილი წყლით. * მკვებავი ნიღაბი მშრალი კანისთვის - კარგად აურიეთ საშუალო ზომის ბანანი, იოგურტი და 2 ჩაის კოვზი თაფლი. გაიჩერეთ სახეზე 10 წუთი და თბილი წყლით ჩამოიბანეთ. ამგვარი ნიღაბი არბილებს კანს და იცავს ანთებითი პროცესებისგან. [post_title] => 4 სახის ბანანის ნიღაბი, რომელიც თქვენს კანს ვიტამინებით გაამდიდრებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 4-sakhis-bananis-nighabi-romelic-tqvens-kans-vitaminebit-gaamdidrebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 10:52:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 06:52:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 74 [max_num_pages] => 25 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6ca4a59c4f466b997ed58e29ef978056 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )