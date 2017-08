„HELLO!“-ს ახალი ნომერი გამოვიდა – რას წაიკითხავთ ჟურნალის ფურცლებზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => djurnali-hello ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151306 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => djurnali-hello ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151306 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15164 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => djurnali-hello ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => djurnali-hello ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151306) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15164) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136974 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 16:02:45 [post_date_gmt] => 2017-06-07 12:02:45 [post_content] => HELLO!-ს ივნისი ნომერში ქართული თუ უცხოური შოუბიზნესის ვარსკვლავების ინტერვიუებს გთავაზობთ საინტერესო და ორიგინალური ფოტოსესიების თანხლებით. მაშ ასე, რისი წაკითხვა შეგიძლიათ ივნისი გამოცემაში. Prime Show. ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული თოქ-შოუს წამყვანები და გადაცემის შიდა სამზარეულო. HELLO! ივნისის ნომერში Prime Show-ს ფოტოსესიას წარმოგიდგენთ. გაიგებთ, თუ როგორ მოირგეს ჟურნალისტების ამპლუა არაპროფესიონალმა წამყვანებმა და ვისთვის აღმოჩნდა გამოწვევა „ტელეიმედის“ ახალი გადაცემა?! გვანცა დარასელია გოგონას დედა გახდა. გვანცა დარასელიას ოჯახის ახალი წევრი. ცნობილი ტელეწამყვანის ქალიშვილი კამერების წინ პირველად გამოჩნდა. HELLO! ივნისის ნომერში, რუსთავი2-ის გადაცემა „სხვა შუადღის“ წამყვანის ოჯახს გაგაცნობთ. რა სიურპრიზი გაუკეთა ლილემ მამას და როგორ შეხვდა პატარა დაიკოს გვანცას უფროსი ვაჟი - ერეკლე?! პიპა მიდლტონის ქორწილი: პიპა მიდლტონის მეფური ქორწილის ექსკლუზიური ფოტომასალა. HELLO! ქეით მიდლტონის უმცროსი დის ბედნიერ დღეზე გიამბობთ. ივნისის ნომერში GILES DEACON-ის კაბაში გამოწყობილი 33 წლის პატარძალი, 41 წლის სასიძო, სამეფო ოჯახი და სხვა ზღაპრული ღონისძიების სხვა დეტალები გელით. მოგზაურობა ისტორიულ შატოში: Secret Garden – HELLO!-ს რედაქტორის პროექტია. ნინო იოსელიანი ისტორიულ შატოს ეწვია და ბაგრატიონთა დინასტიის მამული გლამურული ფოტოსესიის ლოკაციად აქცია. ივნისის ნომერში, „შატო მუხრანის“ ულამაზეს ხედებზე გადაღებულ ფოტო პროექტს იხილავთ. ჟურნალი Hello „ცეკვავენ ვარსკვლავების" დასის პირველ ნაწილს გაცნობთ

მე-6 მემილიონე ტურისტი, ბრაზილიელი მოდელი, რუსეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი და ა.შ. ასეთი ინტერნაციონალურია „ცეკვავენ ვარსკვლავების" მე-7 სეზონი, რომელსაც ძალიან დიდ რეიტინგებს უწინასწარმეტყველებენ. სატელევიზიო პროექტი, რომელიც ტელე იმედის ეთერში სამი თვის განმავლობაში გავა, ამ სეზონზე განსაკუთრებით საინტერესო და მრავალფეროვანი მონაწილეებითაა სავსე. ჟურნალი Hello! მკითხველს მეგა შოუს დეტალებს მთელი პროექტის განმავლობაში ექსკლუზიურად შესთავაზებს, ამჯერად კი ვარსკვლავური დასის პირველ ნაწილს გაცნობთ. როგორ მიიღო პროექტში მონაწილეობის შემოთავაზება იასპერ ბლექმა, ვინ დაპატიჟა საქართველოში ენი ბაროში და რას ფიქრობს სალომე ჭაჭუაზე ირაკლი მაქაცარია. ამ და სხვა დეტალებს დაწვრილებით Hello!-ს მაისის ნომერში გაეცნობით. Prime Show. ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული თოქ-შოუს წამყვანები და გადაცემის შიდა სამზარეულო. HELLO! ივნისის ნომერში Prime Show-ს ფოტოსესიას წარმოგიდგენთ. გაიგებთ, თუ როგორ მოირგეს ჟურნალისტების ამპლუა არაპროფესიონალმა წამყვანებმა და ვისთვის აღმოჩნდა გამოწვევა „ტელეიმედის“ ახალი გადაცემა?! გვანცა დარასელია გოგონას დედა გახდა. გვანცა დარასელიას ოჯახის ახალი წევრი. ცნობილი ტელეწამყვანის ქალიშვილი კამერების წინ პირველად გამოჩნდა. HELLO! ივნისის ნომერში, რუსთავი2-ის გადაცემა „სხვა შუადღის“ წამყვანის ოჯახს გაგაცნობთ. რა სიურპრიზი გაუკეთა ლილემ მამას და როგორ შეხვდა პატარა დაიკოს გვანცას უფროსი ვაჟი - ერეკლე?! პიპა მიდლტონის ქორწილი: პიპა მიდლტონის მეფური ქორწილის ექსკლუზიური ფოტომასალა. HELLO! ქეით მიდლტონის უმცროსი დის ბედნიერ დღეზე გიამბობთ. ივნისის ნომერში GILES DEACON-ის კაბაში გამოწყობილი 33 წლის პატარძალი, 41 წლის სასიძო, სამეფო ოჯახი და სხვა ზღაპრული ღონისძიების სხვა დეტალები გელით. მოგზაურობა ისტორიულ შატოში: Secret Garden – HELLO!-ს რედაქტორის პროექტია. ნინო იოსელიანი ისტორიულ შატოს ეწვია და ბაგრატიონთა დინასტიის მამული გლამურული ფოტოსესიის ლოკაციად აქცია. ივნისის ნომერში, „შატო მუხრანის“ ულამაზეს ხედებზე გადაღებულ ფოტო პროექტს იხილავთ. 