Hello! -ს ნოემბრის ნომრის სტუმრები – „ფორტუნას“ წამყვანები გიორგი დობორჯგინიძე და ნიკა კუხალეიშვილი

„Hello!"-ს ნოემბრის ნომრის გარეკანს ლიკა ქავჟარაძის ახალ უკვე ცნობილი ფოტო ამშვენებს, რომელზეც გარდაცვლილი მსახიობი ულამაზესია. „ქართული სილამაზის ეტალონი" - ასეა დასათაურებული სტატია, რომელიც მარიტას როლის შემსრულებელს ეძღვნება - „ლიკამ კინოში 30-მდე როლი განასახიერა, პოპულარობა კი მარიტას როლმა მოუტანა... სამსახიობო კარიერა 12 წლიდან, მოკლემეტრაჟიან ფილმში „შადრევანი" მონაწილეობით დაიწყო და მალევე საკუთარი შემოსავლით, ოჯახის მთავარი მარჩენალი გახდა... 1972 წლიდან კინოსტუდია „ქართულ ფილმში" მიიწვიეს და სიცოცხლის ბოლომდე ჯადოსნური კინოსამყაროს ერთგული დარჩა..." ჟურნალთან უმშვენიერეს მსახიობს მომღერალი ეკა მამალაძე და მსახიობი ზაზა კოლელიშვილი იხსენებენ. ჟურნალის ფურცლებს სიმპათიური წყალბურთელები, მიშა ბაღათურია, ზუკა რურუა და გიორგი ხვედელიანი ამშვენებენ და საუბრობენ იმის შესახებ, როგორ დაბრუნდა სპორტულ ასპარეზზე წყალბურთის კლუბი 22-წლიანი პაუზის შემდეგ. ჟურნალი გვთავაზობს ინგა გრიგოლიასე ერთადერთი ქალიშვილის, მარიამისა და მისი რჩეულის, ნიკოლოზ გამეზარდაშვილის ქორწილის ფოტოებსა და ექსკლუზიურ ინტერვიუს - „ძალიან სწრაფად დავგეგმეთ ყველაფერი. საქორწინო სამზადისში ორივე ოჯახის წევრები ბოლომდე იყვნენ ჩართული. ძალიან უნდოდათ, რომ საკუთარი შვილებისთვის გრანდიოზული და დასამახსოვრებელი ქორწილი გადაეხადათ...", აღნიშნავს „Hello!"-სთან საუბრისას ტელეჟურნალისტის შვილი. ჟურნალის ნოემბრის ნომერში საინტერესო სტატიას იხილავთ კინოინდუსტრიის ყველაზე გავლენიანი მამაკაცის, ჰარვი ვაინშტაინის შესახებ, რომელსაც სექსუალურ ძალადობაში არაერთი კინომსახიობი ქალბატონი ადანაშაულებს. როგორია ლათინოამერიკელი ვარსკვლავის, ჯენიფერ ლოპესის ცხოვრების არსი, ჟურნალი ცნობილი მომღერლის სახლში შეგახედებთ... „Hello!"-ს ნოემბრის ნომრის მუზა ლიკა ქავჟარაძეა - რას წაიკითხავთ ჟურნალის ფურცლებზე HELLO!-ს გადამღები ჯგუფი ცნობილ მუსიკოსს, ელისო ბოლქვაძეს ბათუმში ესტუმრა, გულახდილი ინტერვიუსა და გლამურული ფოტოებისთვის. სად გაიცნო ანჯელინა ჯოლი, რატომაა მისთვის ბათუმი ასეთი მნიშვნელოვანი და რა ხდება არტისტის პირად ცხოვრებაში? ამ ყველაფერს ჩვენი მკითხველი ოქტომბრის ნომერში წაიკითხავს. თეონა დვალის იტალიურ-ქართული ქორწილი. ქართველი მუსიკოსის და იტალიელი ბიზნესმენის სიყვარულის ისტორია და ორი გრანდიოზული ქორწილის დეტალები. EMMYS 2017 წლის ყველაზე ხმაურიანი მუსიკალური მოვლენის შეჯამება. წითელი ხალიჩის ყველაზე გამორჩეული ლუქები და ტოპ შემსრულებლები. ცნობილი ადამიანების ვენახები - ოქტომბრის ნომერში HELLO! იმ ვარსკვლავებს გაგაცნობთ, ვინც ჰობი ბიზნესად აქცია. [post_title] => ჟურნალი HELLO!-ს ოქტომბრის ნომერი და მისი ცხელი თემები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => djurnali-hello-s-oqtombris-nomeri-da-misi-ckheli-temebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 13:35:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 09:35:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173458 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-10 14:53:17 [post_date_gmt] => 2017-10-10 10:53:17 [post_content] => ჰოლდინგ „ფორტუნას“ პიარსამსახურის უფროსი ჟურნალ „Hello“-ს კომპანიის შიდა სამზარეულოზე ესაუბრა. თათა სადრაძის თქმით, ჰოლდინგის 20-წლიანი ისტორიის განმავლობაში კომპანია აქტიურად აშუქებს ფესტივალებს, კონცერტებსა და სხვადასხვა ღონისძიებას, გარდა ამისა - „ჩვენთან არა მხოლოდ ცნობილმა მუსიკოსებმა გაიმყარეს პოზიცია საკუთარ მსმენელთან, ბერვმა დამწყებმა მომღერალმაც აქ აიდგა ფეხი. შესაბამისად, მათ ცხოვრებაში „ფორტუნას“ უდიდესი ადგილი უჭირავს. ისინი იზრდებიან, ვითარდებიან, უფრო და უფრო დიდ მწვერვალებს აღწევენ, თუმცა „ფორტუნა“ მათ შეუცვლელ რადიოდ რჩება. არ არსებობს კულტურული მოვლენები და ღონისძიებები, რომლებთანაც ჰოლდინს მჭიდრო თანამშრომლობა არ აკავშირებს“. წელს რადიო „ფორტუნა“ 20 წლის გახდა. რა შეცვალა რადიომ ქართულ შოუბიზნესში? ჩემი აზრით, ჰოლდინგმა „ფორტუნამ“ მნიშვნელოვანი ცვლილება მოუტანა საზოგადოებას. მისი პირველი რადიოსადგური „ფორტუნა“ არა მხოლოდ მუსიკოსების სტიმულირებას ემსახურებოდა, არამედ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. მთელ მსოფლიოში რადიოები მუსიკოსების ნამუშევართა პოპულარიზაციას ემსახურება და არც საქართველოა გამონაკლისი. ფაქტია, რადიო „ფორტუნა“ ლიდერია ამ საქმეში და შოუბიზნესს ემსახურება. ეს ის პლატფორმაა, რომლის საშუალებითაც ძალიან ბევრი მუსიკოსი, მსახიობი და სხვა სფეროს წარმომადგენელი გახდა ცნობილი. „ფორტუნა“ ქართულ ბაზარზე უკვე 20 წელია, ლიდერის პოზიციას ფლობს. სამყარო ჩვენ გარშემო მუდმივად იცვლება. უნდა შეგეძლოს, ორი ნაბიჯით წინ იყო, სწორად განსაზღვრო პრიორიტეტები და არასდროს დარჩე ერთსა და იმავე მდგომარეობაში. პროგრესი განაპირობებს წარმატებას და ამის დასტური ის მრავალი პროექტია, რომელსაც რადიო ახორციელებს. მათ შორის გამოვყოფდი წლის სიმღერის დაჯილდოებას „ოქროს ტალღა“, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და შოუბიზნესისთვის დიდ სტიმულს წარმოადგენს. თათა სადრაძესთან ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჟურნალ „Helloს აგვისტოს ნომერში. თათა სადრაძე „ფორტუნას" შიდა სამზარეულოზე „Hello!"-ს ნოემბრის ნომრის მუზა ლიკა ქავჟარაძეა - რას წაიკითხავთ ჟურნალის ფურცლებზე