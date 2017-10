ჰელოუინის წვეულება თეთრ სახლში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => helouini [2] => tetri-sakhli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181199 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => helouini [2] => tetri-sakhli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181199 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => helouini [2] => tetri-sakhli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => helouini [2] => tetri-sakhli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181199) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,628,5911) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181243 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 14:52:22 [post_date_gmt] => 2017-10-28 10:52:22 [post_content] => სულ უფრო ცოტა დრო რჩება ჰელოუინამდე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრადიციული მზადება მიმდინარეობს. ყველა ჰელოუინის მთავარ ატრიბუტზე, კოსტუმებზე ფიქრობს. ამერიკელი მოდელის და ტელეწამყვანის, ჰაიდი კლუმის ერთ-ერთი საყვარელი დღესასწაული ჰელოუინია. როგორც ჩანს, ჰოლივუდში ამ საკითხში ის ყველას სჯობს და ყოველ წელს ორიგინალური ტანისამოსით ჩნდება. ჰელოუინის კოსტიუმების შერჩევასა და მომზადებას ჰაიდი კლუმი სერიოზულად ეკიდება. დაათვალიერეთ მისი საუკეთესო კოსტიუმები 2000 წლიდან დღემდე. [post_title] => ჰაიდი კლუმის შთამბეჭდავი კოსტუმები ჰელოუინისთვის 2000 წლიდან დღემდე [post_title] => დონალდ ტრამპს აქტივისტმა რუსეთის დროშები ესროლა [ვიდეო] პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შვილმა ტრამპ უმცროსმა მამას სუპერგმირის კოსტიუმი "ჩააცვა". ტრამპი ავტორიტატული ჟურნალის "თაიმსის" გარეკანზეა გამოსახული. აშშ-ს მეთაურს სუპერმენის კოსტიუმი აცვია. "ტრამპი ამერიკას დიდებას უბრუნებს", – წერია სურათის ქვევით.

[post_title] => ტრამპის შვილმა მამას სუპერგმირის კოსტიუმი ჩააცვა (ფოტო) [post_title] => ჰაიდი კლუმის შთამბეჭდავი კოსტუმები ჰელოუინისთვის 2000 წლიდან დღემდე