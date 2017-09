ჰიუ ჰეფნერს მერილინ მონროს გვერდით დაკრძალავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => merlin-monro [1] => hiu-hefneri [2] => pleiboi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169015 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => merlin-monro [1] => hiu-hefneri [2] => pleiboi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169015 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5655 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => merlin-monro [1] => hiu-hefneri [2] => pleiboi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => merlin-monro [1] => hiu-hefneri [2] => pleiboi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169015) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19711,5655,19712) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151360 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-05 10:00:57 [post_date_gmt] => 2017-08-05 06:00:57 [post_content] => ლეგენდარული მერილინ მონროს ფოტოები, რომლებიც მის გარდაცვალებამდე ორი კვირით ადრა გადაღებული, აუქციონზე გაიყიდება. ფოტოსესია 1962 წელს ჟურნალისთვის Cosmopoliten გადაიღეს, ფოტოგრაფი კი ჯორჯ ბარისი იყო. არსებული ინფორმაციით, საუბარია 150-ზე მეტ ფოტოზე, რომლებიც ამ დროისთვის კერძო კოლექციონერის კუთვნილებაშია. ფოტოები მან პირადად ბარისისგან შეიძინა. მონროს უკანასკნელი პროფესიონალური თითოეული ფოტო, ექსპერტების გათვლებით, 8-დან 24 ათას დოლარამდე ღირს. ცნობილია ისიც, რომ ამ ლოტების გარდა, აუქციონზე მონროს ცნობილი ფილმებიდან პოსტერები და ვიდეორგოლები მოხვდება. გამოცემა „ დეილი მეილი" ლეგენდარული მერლინ მონროს აქამდე უცნობ ფოტოებს აქვეყნებს. ესაა ფოტოები, სადაც კარგად ჩანს ჰოლივუდის სექს-სიმბოლოს მომრგვალებული მუცელი. როგორც გამოცემა წერს, მერლინ მონრო ამ დროს მსახიობ ივ მონტანისგანაა ორსულად. ფოტოები 1960 წელს ნიუ-ორკშია გადაღებული, როცა მონრო 34 წლის იყო. ამ პერიოდში მსახიობი დაკავებული იყო ფილმ „გარიყულების" გადაღებებით. ფოტოები, რომელიც ფოტოგრაფმა ფრიდა ჰალმა გადაიღო, გასული წლის ნოემბერში აუქციონზე ტონი მაიკლსმა შეიძინა. სწორედ მან მისცა გამოცემას ფოტოების ექსკლუზიურად გამოქვეყნების უფლება. ორსული მერლინ მონროს ფოტო აქამდე არავის უნახავს, თუმცა ცნობილია, რომ მსახიობი მართალც იყო ორსულად და ფეხმძიმობა ადრეულ ვადაზე შეწყდა. ფოტოების ავტორი ფრიდა ჰალი 2014 წელს გარდაიცვალა და მის საკუთრებაში არსებული ქონების ნაწილი აუქციონზე გაიტანეს. ფრიდა სიცოცხლეშივე იცნობდა ტონი მაიკლს, რომელიც გახდა კიდეც ამ ფოტოების მფლობელი. აქვე გამოცემა წერს, რომ მონროს ძალიან უნდოდა შვილის გაჩენა, თუმცა ენდომეტრიოზის დიაგნოზის გამო ეს ვერ შეძლო. მსახიობი 4-ჯერ იყო ორსულად, თუმცა ვერც ერთხელ ვერ შეძლო ნაყოფის შენარჩუნება.

[post_title] => ინტერნეტში ორსული მერლინ მონროს აქამდე უცნობი ფოტოები გავრცელდა (ფოტო) გამოცემა Entertainment Weekly-მ გამოაქვეყნა ცნობილი ადამიანების სია, რომელთა სხეულის ნაწილებს პლასტიკური ქირურგები იდეალურად მიიჩნევენ. საუკეთესო ცხვირები ქეით მიდლტონს და მსახიობ ჯენიფერ ლოურენსს აქვთ. თვალების ყველაზე ლამაზი ჭრილი - მეგან ფოქსს. ყველაზე ლამაზი მკერდის მფლობელები სოფია ვერგარა და სკარლეტ იოჰანსონი არიან. ყველაზე სასურველი ტუჩები კი ანჯელინა ჯოლისა და ჯულია რობერთსს აქვთ. თუმცა, ქირურგების - ტერი დიუბროუსა და პოლ ნასიფის ფავორიტი კაილი ჯენერი გახდა. მასზე ორივე სპეციალისტმა ერთხმად განაცხადა, რომ კაილი ჩვენი დროის სექს-სიმბოლოა. „კაილი - ახალი მერლინ მონროა. ის ჩვენი ინდუსტრიის მამოძრავებელია - ნებისმიერი ცვლილება გარეგნობაში მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში ექცევა," - განმარტეს ქირურგებმა.

[post_title] => "კაილი ჯენერი ახალი მერლინ მონროა" - სპეციალისტები [post_title] => "კაილი ჯენერი ახალი მერლინ მონროა" - სპეციალისტები 