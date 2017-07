H&M-ს თბილისში სამსართულიანი მაღაზია ექნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => hm [2] => galeria-tbilisi [3] => tanainvestirebis-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143387 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => hm [2] => galeria-tbilisi [3] => tanainvestirebis-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143387 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1106 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => hm [2] => galeria-tbilisi [3] => tanainvestirebis-fondi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maghazia [1] => hm [2] => galeria-tbilisi [3] => tanainvestirebis-fondi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143387) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4113,1575,1106,11510) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140242 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-21 17:01:12 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:01:12 [post_content] => სავაჭრო ცენტრ ”გალერია თბილისის” კარი მომხმარებლებისთვის 4-5 თვეში გაიხსნება. ამ შინაარსის ინფორმაციასა და რამდენიმე ფოტოს ავრცელებს ”ფეისბუქის” საკუთარ გვერდზე თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი, გიორგი ბაჩიაშვილი. ბაჩიაშვილის ფოტოებზე ასახულია სავაჭრო ცენტრში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც ამჟამად აქტიურ ფაზაშია. შეგახსენებთ, თავისუფლების მოედანზე, ყოფილი უნივერმაღის შენობაში, ახალი სავაჭრო ცენტრის ”გალერია თბილისის” გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბერში იგეგმება. ცენტრში ქართულთან ერთად, მსოფლიო დონის ბრენდებიც შევლენ. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, შვედური ბრენდი H&M იქნება. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შვილობილ კომპანია „თბილისი პლაზასა“ და მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს რითეილერ H&M-ს (Hennes & Mauritz) შორის ხელშეკრულება 2016 წლის ბოლოს გაფორმდა, რომლის თანახმადაც „გალერია თბილისში“ H&M-ის მაღაზია 2017 წელს გაიხსნება. H&M „გალერია თბილისისთვის“ პირველი რითეილერია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. თავად „გალერია თბილისი“ კი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. [post_title] => კარი 4-5 თვეში გაიხსნება: როგორ გამოიყურება შიგნიდან გალერია თბილისი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kari-4-5-tveshi-gaikhsneba-rogor-gamoiyureba-shignidan-galeria-tbilisi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:01:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:01:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138549 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-14 12:45:12 [post_date_gmt] => 2017-06-14 08:45:12 [post_content] => “ელიტ ელექტრონიქსი” მაღაზიათა ქსელს აფართოებს. ამჯერად კომპანიამ ახალი ფილიალი ქალაქ ოზურგეთში გახსნა. როგორც ”ფორტუნას” ”ელიქ ელექტორნიქსიდან” აცნობეს, კომპანია ადგილობრივ მოსახლეობას მაღაზიის გახსნასთან დაკავშირებით ფასდაკლების აქციას სთავაზობს ყველა პროდუქტზე, როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე განვადებით შეძენისას. მათივე ინფორმაციით, მაღაზიაში წარმოდგენილია მსოფლიოში წამყვანი ბრენდები - Apple, Samsung, LG, Sony, Bosch, Siemens, Gorenje, Philips, Acer და Lenovo. ელიტ ელექტრონიქსი არის Apple-ის ავტორიზებული პარტნიორი საქართველოში, Bosch-ის, Siemens-ის და Gorenje-ს ექსკლუზიური და ერთადერთი წარმომადგენელი, აგრეთვე LG-ს და Samsung-ის ოფიციალური რითეილ პარტნიორი. შეგახსენებთ, ”ელიტ ელექტორნიქსი” ქართულ ბაზარზე 21 წელის წინ შემოვიდა. [post_title] => ელიტ ელექტრონიქსმა ოზურგეთში მაღაზია გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elit-eleqtroniqsma-ozurgetshi-maghazia-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:19:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:19:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138549 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134346 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-26 12:27:50 [post_date_gmt] => 2017-05-26 08:27:50 [post_content] => 5 ვარსკვლავიანი მარიოტის ბრენდის სასტუმრო შეკვეთილში 2017 წლის ზაფხულში გაიხსნება. გრანდიოზულ სასტუმროში, 5 სხვადასხვა კატეგორიის 220 ნომერი იფუნქციონირებს, რომლებსაც ხედი ზღვის სანაპიროზე ექნება. საპრეზიდენტო ნომრის ჩათვლით, 2000 მ³ მოცულობის აკვარიუმი, 150 მ-ზე ზღვაში შეჭრილი აუზი, ღია და დახურული საცურაო აუზები წყლის სასრიალო ატრაქციებით, ზამთრის ბაღი... ამ ყველაფრის მშენებლობა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. როგორც „ფორტუნას“ თანაინვესტირების ფონდიდან აცნობეს სასტუმრო სრულყოფილად იფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში და მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, დამსვენებლებს შეეძლებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს სტუმრობა. „აღსანიშნავია სპა და მაგნიტური ქვიშის პროცედურები, რომელიც ახალ სიცოცხლეს დაუბრუნებს ამ უძველეს, ბუნებრივ, გამაჯანსაღებელ თერაპიას, ამას გარდა იფუნქციონირებს თემატური რესტორნების ფართო არჩევანი, როგორც ეროვნული, ასევე უცხოური სამზარეულო, სადაც ჩვენი დამსვენებლები უცხოელი შეფ მზარეულის ბრწინვალე კერძებს დააგემოვნებენ“, - აცხადებენ თანაინვესტირების ფონდში. გარდა დასვენებისა, სასტუმრო მომხმარებელს სთავაზობს კონფერენციებისა და ფორუმებისთვის სრულად აღჭურვილ საკონფერენციო დარბაზებსა და შეხვედრების ოთახებს. განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელთათვისაც როგორც სხვადასხვა კატეგორიის ნომრებში, ასევე სასტუმროს მთელს ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურა. ბუნებრივი ტყის, ზღვისა და მაგნიტური ქვიშის პროცედურების გარდა, დამსვენებლებს სასტუმრო თანამედროვე ბავშვთა გასართობი ცენტრს ჰპირდება, რომელიც სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაზეა გათვლილი. შეკვეთილის სასტუმრო, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებების და სტანდარტების გარდა, სტუმრებს შესათავაზებს სხვადასხვა საინტერესო გასართობ ღონისძიებებსა და გასვლით ტურებს. თანაინვესტირების ფონცის ცნობით, სასტუმროს ჯამური საინვესტივიო მოცულობა 80 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="134392,134384,134385,134386,134387,134388"] თამთა უთურგაშვილი [post_title] => შეკვეთილში ზაფხულში გრანდიოზული სასტუმრო გაიხსნება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-zafkhulshi-grandiozuli-sastumro-gaikhsneba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 12:30:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 08:30:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134346 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140242 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-21 17:01:12 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:01:12 [post_content] => სავაჭრო ცენტრ ”გალერია თბილისის” კარი მომხმარებლებისთვის 4-5 თვეში გაიხსნება. ამ შინაარსის ინფორმაციასა და რამდენიმე ფოტოს ავრცელებს ”ფეისბუქის” საკუთარ გვერდზე თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი, გიორგი ბაჩიაშვილი. ბაჩიაშვილის ფოტოებზე ასახულია სავაჭრო ცენტრში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც ამჟამად აქტიურ ფაზაშია. შეგახსენებთ, თავისუფლების მოედანზე, ყოფილი უნივერმაღის შენობაში, ახალი სავაჭრო ცენტრის ”გალერია თბილისის” გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბერში იგეგმება. ცენტრში ქართულთან ერთად, მსოფლიო დონის ბრენდებიც შევლენ. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, შვედური ბრენდი H&M იქნება. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შვილობილ კომპანია „თბილისი პლაზასა“ და მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს რითეილერ H&M-ს (Hennes & Mauritz) შორის ხელშეკრულება 2016 წლის ბოლოს გაფორმდა, რომლის თანახმადაც „გალერია თბილისში“ H&M-ის მაღაზია 2017 წელს გაიხსნება. H&M „გალერია თბილისისთვის“ პირველი რითეილერია, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა. თავად „გალერია თბილისი“ კი საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი მიმდინარე საინვესტიციო პროექტია ტურიზმისა და უძრავის ქონების მიმართულებით, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება $80 მლნ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. [post_title] => კარი 4-5 თვეში გაიხსნება: როგორ გამოიყურება შიგნიდან გალერია თბილისი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kari-4-5-tveshi-gaikhsneba-rogor-gamoiyureba-shignidan-galeria-tbilisi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:01:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:01:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8fb8a745a38079452dac8ff7e683b6d9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )