ია მეტრეველისა და როვშან ასკეროვის დაპირისპირების დეტალები – „ამ შემთხვევის შემდეგ მისი გუნდი დავტოვე“

თამაზ მეჭიაური ახალ პოლიტიკურ პარტიას აფუძნებს, რომელსაც „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის" ერქმევა. მეჭიაურის ინფორმაციით, მისი პოლიტიკური გუნდის საინიციატივო ჯგუფში იქნებიან კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, „ქართული ოცნების" ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი დავით ფაცაცია, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე სანდრო ბრეგაძე, ბუტა რობაქიძის დედა - ია მეტრეველი, ლალი მოროშკინა. მეჭიაურის თქმით, პარტიაში გაწევრიანება ლევან ვასაძესაც შესთავაზა, თუმცა პასუხი მისგან ჯერ არ მიუღია. თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. [post_title] => თამაზ მეჭიაურმა დაასახელა, ვინ იქნება მასთან ახალ პოლიტიკურ პარტიაში
[post_date] => 2016-06-06 12:03:44 