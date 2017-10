ია სუხიტაშვილს მეორე ვაჟი შეეძინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-sukhitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181017 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-sukhitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181017 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1065 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ia-sukhitashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ia-sukhitashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181017) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1065) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174864 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 11:54:47 [post_date_gmt] => 2017-10-13 07:54:47 [post_content] => „სხვა რაკურსს“ მაკა ზამბახიძე და ია სუხიტაშვილი სტუმრობდნენ. მათ საკუთარ პირადულ ამბებზე ისაუბრეს გადაცემის წამყვანთან და გაამხილეს, რომ ახალი რჩეულები ჰყავთ. ია სუხიტაშვილი უკვე ცხრა თვის ფეხმძიმეა. მსახიობი მესამედ აპირებს დაქორწინებას. პირველი ქორწინებიდან მსახიობ კახა ახვლედიანთან მას ბიჭი ჰყავს, მეორედ იამ ბედი ასევე კოლეგას, მიშა მესხს დაუკავშირა, თუმცა რამდენიმეწლიანი ქორწინება დასრულდა. მათ საერთო შვილი არ ჰყოლიათ. მიზეზებზე არც ერთ მათგანს არ ულაპარაკია. როგორც ამბობენ, მიშა შერიგებას ცდილობდა, მაგრამ იამ ურთიერთობა დაასრულა. და აი, ბოლო პერიოდია მისი საყვარელი მამაკაცი სანდრო შარაშიძეა. წყვილი პირველ ერთობლივ შვილს ელოდება, ბიჭს და უკვე ერთად ცხოვრობენ. იას ვაჟიც მათთან ერთად ცხოვრობს. როგორც იამ აღნიშნა, მისი რჩეული ინჟინერია, პროფესიაში განსხვავება საინტერესოა და ზოგჯერ შესაძლოა, სხვა პროფესიის ადამიანმა მსახიობს უფრო კარგად გაუგოს, ვიდრე კოლეგა მამაკაცმა... მაკა ზამბახიძე უკვე ორი წელია, მეორე მეუღლეს, ვახო ჭუმბურიძეს დაშორდა. მაკასაც პირველი ქორწინებიდან გოგონა ჰყავს, სალომე, რომელიც დედიკოს გზას დაადგა, კარგად მღერის და ცნობილ დედას სიმღერებსაც უწერს. მაკასა და ვახოს, იასა და მიშას მსგავსად, არ ჰყოლიათ საერთო შვილი. მაკას ახალი რჩეულის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ის 28 წლის ძიუდოისტი, მიხეილ ჩოხელია. როგორც მაკამ ტელეინტერვიუში აღნიშნა, საყვარელი მამაკაცისგან ქორწინებაზე შეთავაზება უკვე მიიღო, „არ გავიპრანჭე“, დასძინა მომღერალმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე ის მესამედ გათხოვდება. იას და მაკას ვულოცავთ გაბედნიერებას და ყოველივე საუკეთესოს ვუსურვებთ. ია სუხიტაშვილი და სანდრო შარაშიძე [gallery link="file" ids="174873,174874,174872"] მაკა ზამბახიძე და მიხეილ ჩოხელი [gallery link="file" ids="174876,174875"] [post_title] => მაკა ზამბახიძე და ია სუხიტაშვილი მესამედ თხოვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-zambakhidze-da-ia-sukhitashvili-mesamed-tkhovdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 11:57:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 07:57:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 32333 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-02-18 12:32:31 [post_date_gmt] => 2016-02-18 08:32:31 [post_content] => ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრი თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის მიერ წარდგენილ ანგარიშს გამოეხმაურა. მის მიხედვით, 9 ნომინაციაში საუკეთესო ხუთეულები გამოვლინდა, მათ შორის, საუკეთესო მსახიობებიც. ზემოხსენებული თეატრი ორგანიზაციის მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამს ვრცელ წერილში, რომელიც ოფიციალურ „ფეისბუქის“ გვერდზე გამოაქვეყნეს. „თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრს! პირველ რიგში, უზარმაზარი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ იმ ჩატარებული კვლევისთვის, რომელსაც თქვენი ცენტრი ყოველწლიურად ატარებს. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული სტატისტიკა ნამდვილად ეხმარება ქართული თეატრის განვითარებას და დღევანდელობის გარკვეულ სურათს ქმნის. რაც შეეხება მის მეორე ნაწილს, (ხუთეულების დასახელებას) გარკვეულ ეჭვებს და კითხვებს ბადებს. ალბათ ძალიან არ შეგაწყენთ თავს, თუ ზოგიერთ მათგანს უბრალოდ გაგაცნობთ: თქვენ ალბათ გაწაფული ხართ თვლაში, ვინაიდან სტატისტიკას თვლა სჭირდება. იქნებ გვიპასუხოთ - რომელ ასაკამდე ითვლება მსახიობი ახალგაზრდად? ამბობენ, რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ჩვენი თეატრისთვის ბუბა გოგორიშვილი ის საკითხია, რომელზეც ყველგან ვიდავებთ, მეტიც, ვფიქრობთ, რომ მის მიერ განხორციელებული „მედეას“ სახე ერთ-ერთი საუკეთესოა ბოლო წლების ქართული თეატრის ნამუშევრებში. სრული შთაბეჭდილება გვრჩება, რომ ხუთეულში მისთვის ადგილი უბრალოდ არ მოიძებნა, რადგან აღნიშნულმა ჟიურიმ ვერ შეძლო მიუკერძოებელი ყოფილიყო. ამ გაურკვევლობიდანაც მალევე გამოხვიდოდით ( გვესმის, რომ თქვენთვის ძნელია „ზევსებთან“ ჭიდილი) თუ მის ასაკს გადაამოწმებდით. იქნებ გვიპასუხოთ: 1980 წელს დაბადებული ია სუხიტაშვილი უფრო ახალგაზრდაა თუ 1980 წელს დაბადებული ბუბა გოგორიშვილი? ( ერთი კილო ოქრო უფრო მძიმეა თუ ერთი კილო ოქრო?) აღნიშნული ჟიურის შემადგენლობა თითქმის იმეორებს 2015 წლის „დურუჯის“ შეამადგენლობას (ლაშა ჩხარტიშვილი, ნიკა წულუკიძე, გურამ ბათიაშვილი, მაკა ვასაძე). თუ მეხსიერება არ გვღალატობს, „დურუჯზე“ ვანო იანთბელიძე გახდა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი, რომელიც ამჯერად აღნიშნულ ხუთეულშიც კი ვერ მოხვდა. იქნებ აგვიხსნათ, მაშინ ცრუობდით, თუ ახლა?... ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ დასახელდა რეჟისურაში მხოლოდ ოთხეული, მაშინ, როდესაც ყველა ნომინაციაში ხუთეულია გამოვლენილი. იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ალბათ ტექნიკური შეცდომაა და მეხუთე ნომინანტად გულისხმობდით მიხეილ ჩარკვიანს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორ გავიგოთ თქვენი ჟიურის წევრის (დავით ბუხრიკიძე) მიერ სულ ცოტა ხნის წინ, მისი „წინანდლის პრემიით“ დაჯილდოვება?! ან მაშინ იტყუებოდით ან ახლა... იქნებ გვიპასუხოთ, როდის ცრუობდით? თეატრი მადლობას გიხდით „ახალბედა“ მსახიობის - კახა კინწურაშვილის დაფასებისთვის, რომ კვლავ ლეონარდო დიკაპრიოს ბედს არ აზიარეთ და აღიარეთ მის მიერ შესრულებული იაზონის სახე მიხეილ ჩარკვიანის (რომელიც გვჯერა, რომ უბრალოდ გამოგრჩათ) სპექტაკლში „მედეა“. კითხვა კიდევ მრავლადაა, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენც არ დავიღალოთ და თქვენც არ დაგღალოთ, უბრალოდ მოვითხოვთ: აღნიშნული სახის მიკერძოებულ, სუბიექტურ, მეგობრულ, ძმაკაცურ და ა.შ. „ხუთეულებში“ ჩვენი თეატრი აღარასოდეს გაითვალისწინოთ. P.S. იმედს ვიტოვებთ, რომ საქართველოში აღნიშნული მდგომარეობა ოდესმე გამოსწორდება, ასევე იმედს ვიტოვებთ, რომ ქართველი თეატრმცოდნეები (ყველას არ ვგულისხმობთ) გაითავისებენ თავის დანიშნულებას, მიხვდებიან, რომ უნდა იყვნენ გულწრფელები და ხარკი არ უხადონ იმას, რისიც ხვალ თავადვე შერცხვებათ!. ჩვენი მხრივ, პირობას გაძლევთ, რომ სიტუაციის გამოსწორებისთანავე ჩავებმებით ობიექტურ, მიუკერძოებელ და ჯანსაღ კონკურენციაში. P.S. იარეთ თეატრში და გიყვარდეთ თეატრი!“ - წერია განცხადებაში. [post_title] => საუკეთესო მსახიობების დასახელებას სკანდალური გამოხმაურება მოჰყვა - ია სუხიტაშვილი თუ ბუბა გოგორიშვილი?.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sauketeso-msakhiobebis-dasakhelebas-skandaluri-gamokhmaureba-mohyva-ia-sukhitashvili-tu-buba-gogorishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-02-18 12:37:00 [post_modified_gmt] => 2016-02-18 08:37:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=32333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 5964 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-10-29 13:03:52 [post_date_gmt] => 2015-10-29 09:03:52 [post_content] => მსოფლიოს ტოპბრენდები მოდელებისგან ზედმეტ სიგამხდრეს ითხოვენ და ამის გამო მომხდარი არაერთი ტრაგიკული შემთხვევაც გვახსოვს. ამის მიუხედავად, ჯერჯერობით სიგამხდრე მაინც მოდაშია და მათ შორის ქართველი ქალბატონებიც ცდილობენ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ყველანაირი უგულებელყოფით, დაიცვან დიეტები და მიაღწიონ ისეთ ფორმებს, რომლებიც მათი აზრით, უკეთეს ვიზუალს მიანიჭებთ. თუმცა.. ზედმეტი არაფერი ვარგა, მათ შორის, არც სიგამხდრე და ამის დასადასტურებლად ის კრიტიკა გამოდგება, რომელიც ოთხმა ქართველმა გოგონამ დაიმსახურა, როდესაც მათი ძალიან გამხდარი სხეულები უარყოფითად შეაფასეს. ია სუხიტაშვილი - რუსთაველის თეატრის მსახიობს კარიერის თვალსაზრისით საქმე მშვენივრად აქვს. ია სუხიტაშვილს მუდამ აქვს როლები სპექტაკლებში, კინოშიც იღებენ და ტელეპროექტებში ხან თავად არის მონაწილე, ხან კი კი მიჰყავს, როგორც ეს „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ და „X ფაქტორის“ შემთხვევაში მოხდა. სწორედ „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ დროს, როდესაც თამამი კოსტიუმების ჩაცმა უწევდა, გამოჩნდა იას უჩვეულო სიგამხდრე. მართალია, მსახიობი მუდმივად ინარჩუნებდა ფორმას და გასუქებული არც არავის ახსოვს, თუმცა მაყურებლის თვალმა მაინც შეამჩნია, რომ ნორმაზე მეტად გამხდარი იყო, რის გამოც სოციალურ ქსელში მის ფოტოებს აზიარებდნენ და კითხულობდნენ, რა დაემართა მსახიობს. შემდეგ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ იმ პერიოდში სპექტაკლის რეპეტიციებზეც იყო დაკავებული და ტელევიზიაშიც, და ამ გადაღლილობამ და 24-საათიანმა მუშაობამ გამოიწვია წონაშე შესამჩნევი დაკლება. ამის შემდეგ მსახიობმა ცოტა მოიმატა და კვლავ ჩვეულ ფორმას დაუბრუნდა... ნინი ბადურაშვილი - ნინიც მუდმივად დაკავებულია, მაგრამ მისი თვალში საცემი სიგამხდრე აშკარად არ იყო გამოწვეული ზედმეტი შრომით. მას შემდეგ, რაც ნინიმ იმშობიარა, ფორმაში ძალიან სწრაფად ჩადგა და იმდენადაც, რომ სანაპიროზე გადაღებული ფოტოების ინტერნეტსივრცეში გავრცელების შემდეგ თაყვანისმცემლები შოკში ჩააგდო. თუმცა მისი წონაში კლება, სავარაუდოდ, იმ უსიამოვნო ამბებსა და ნერვიულობას უკავშირდებოდა, რომლებიც მეუღლესთან გაშორებას ახლდა თან... ნინი ახლაც არ არის წონაში საგრძნობლად მომატებული, თუმცა გაცილებით უკეთეს ფორმაშია. ნუცა კუხიანიძე - მსახიობი მედიასთან ურთიერთობით დიდად არ გამოირჩევა, ამიტომაც მისი ფოტოები, სადაც ისეა გამხდარი, რომ შეიძლება, ვეღარ იცნოთ, მისი სოციალური ქსელიდან გავრცელდა. ნუცაც ასევე მუდამ ფორმაში იყო და გაშუქებული არც არავის უნახავს, თუმცა ინტერნეტში მისმა ბოლოდროინდელმა ფოტოებმა დიდი ინტერესი დაიმსახურა და გამოხმაურებაც ჰპოვა. მათ შორის იყო მისი მამამთილიც, ვახტანგ რჩეულიშვილი, რომელმაც ამ თემაზე მოსაზრება ერთ-ერთ გამოცემასთან გამოთქვა და აღნიშნა, რომ რძლისთვის ზედმეტი სიგამხდრის გამო შენიშვნა მიუცია, თუმცა ნუცას მოსწონს ეს წონა და მას მუდმივად იცავს. ნინი ნებიერიძე - მოდელი, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ მონაწილეობით გახდა, ამ ბოლო დროს ყვითელი პრესის გემრიელი ლუკმაც გახდა მას შემდეგ, რაც ცნობილ ქალებთან რომანებით გამორჩეულ მილიონერს, მასზე ასაკით ბევრად უფროს თემურ უგულავას გაჰყვა ცოლად. წყვილმა ამერიკაში იმოგზაურა და თბილისში ახლახან დაბრუნდნენ. ნინის ბოლო ფოტოებზე ჩანს, რომ მოდელი ძალიან არის გამხდარი. ეს მისმა „ფეისბუქ“-მეგობრებმაც შეამჩნიეს, მათ შორის, კახა მამულაშვილმა დაუწერა, რომ ნინი ძალიან გამხდარია, რაზეც მოდელმა უპასუხა: „გახდი - აღარ მიხსენოთ...“ [post_title] => ქართველი ცნობილები, რომლებიც ზედმეტი სიგამხდრისთვის გააკრიტიკეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-cnobilebi-romlebic-zedmeti-sigamkhdristvis-gaakritikes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-26 16:42:37 [post_modified_gmt] => 2015-11-26 12:42:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=5964 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174864 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 11:54:47 [post_date_gmt] => 2017-10-13 07:54:47 [post_content] => „სხვა რაკურსს“ მაკა ზამბახიძე და ია სუხიტაშვილი სტუმრობდნენ. მათ საკუთარ პირადულ ამბებზე ისაუბრეს გადაცემის წამყვანთან და გაამხილეს, რომ ახალი რჩეულები ჰყავთ. ია სუხიტაშვილი უკვე ცხრა თვის ფეხმძიმეა. მსახიობი მესამედ აპირებს დაქორწინებას. პირველი ქორწინებიდან მსახიობ კახა ახვლედიანთან მას ბიჭი ჰყავს, მეორედ იამ ბედი ასევე კოლეგას, მიშა მესხს დაუკავშირა, თუმცა რამდენიმეწლიანი ქორწინება დასრულდა. მათ საერთო შვილი არ ჰყოლიათ. მიზეზებზე არც ერთ მათგანს არ ულაპარაკია. როგორც ამბობენ, მიშა შერიგებას ცდილობდა, მაგრამ იამ ურთიერთობა დაასრულა. და აი, ბოლო პერიოდია მისი საყვარელი მამაკაცი სანდრო შარაშიძეა. წყვილი პირველ ერთობლივ შვილს ელოდება, ბიჭს და უკვე ერთად ცხოვრობენ. იას ვაჟიც მათთან ერთად ცხოვრობს. როგორც იამ აღნიშნა, მისი რჩეული ინჟინერია, პროფესიაში განსხვავება საინტერესოა და ზოგჯერ შესაძლოა, სხვა პროფესიის ადამიანმა მსახიობს უფრო კარგად გაუგოს, ვიდრე კოლეგა მამაკაცმა... მაკა ზამბახიძე უკვე ორი წელია, მეორე მეუღლეს, ვახო ჭუმბურიძეს დაშორდა. მაკასაც პირველი ქორწინებიდან გოგონა ჰყავს, სალომე, რომელიც დედიკოს გზას დაადგა, კარგად მღერის და ცნობილ დედას სიმღერებსაც უწერს. მაკასა და ვახოს, იასა და მიშას მსგავსად, არ ჰყოლიათ საერთო შვილი. მაკას ახალი რჩეულის სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ის 28 წლის ძიუდოისტი, მიხეილ ჩოხელია. როგორც მაკამ ტელეინტერვიუში აღნიშნა, საყვარელი მამაკაცისგან ქორწინებაზე შეთავაზება უკვე მიიღო, „არ გავიპრანჭე“, დასძინა მომღერალმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე ის მესამედ გათხოვდება. იას და მაკას ვულოცავთ გაბედნიერებას და ყოველივე საუკეთესოს ვუსურვებთ. ია სუხიტაშვილი და სანდრო შარაშიძე [gallery link="file" ids="174873,174874,174872"] მაკა ზამბახიძე და მიხეილ ჩოხელი [gallery link="file" ids="174876,174875"] [post_title] => მაკა ზამბახიძე და ია სუხიტაშვილი მესამედ თხოვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-zambakhidze-da-ia-sukhitashvili-mesamed-tkhovdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 11:57:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 07:57:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0710eb533a62b625de755534cf1771c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )