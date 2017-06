იან კელი: ,,ნებისმიერი რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს დევნილთა დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ვერ იქნება ამ ფორმატის ხელშემშლელი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => djenevis-molaarakebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136144 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => djenevis-molaarakebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136144 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1075 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => djenevis-molaarakebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ian-keli [1] => djenevis-molaarakebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136144) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16263,1075) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126295 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 20:10:21 [post_date_gmt] => 2017-04-28 16:10:21 [post_content] => კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით და ჩვენი თავდაპირველი რეაქცია იყო ის, რომ ეს პროცესი კონსენსუსს უნდა ეფუძნებოდეს, - „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების შტოებს შორის არსებულ ურთიერთბრალდებებს. როგორც იან კელიმ აღნიშნა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში. „ამ პროცესში ბევრი დაინტერესებული მხარეა ჩართული, როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციაში და უფრო ფართოდ კი სამოქალაქო საზოგადოებაში. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროცესში ასეთი ჩართულობაა. პროცესი დასრულებული ჯერ არ არის და ველით, თუ როგორ დასრულდება. რაც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, მე მას დიდ პატივს ვცემ, მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში“, - განაცხადა იან კელიმ. კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით-იან კელი

იან კელი ილია მეორის ჯანმრთელობისთვის ლოცულობს და ხანგრძლივ სიცოცხლეს უსურვებს, ამის შესახებ აშშ-ს ელჩმა საქართველოში საპატრიარქოში განვითარებული მოვლენების შესახებ საუბრისას განაცხადა. „საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ერის გამაერთიანებლის როლს თამაშობს, ის ტოლერანტობის და სათნოების მაგალითია. მე, პირადად, ვლოცულობ მისი ჯანმრთელობისთვის, ვუსურვებ ხანგრძლივ სიცოცხლეს და რა თქმა უნდა, ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს", - განაცახადა იან კელიმ. იან კელი ილია მეორის ჯანმრთელობისთვის ლოცულობს

თბილისში ამერიკული სპორტის მეცნიერებაზე დაფუძნებული პირველი ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი მაიკლ ბარვისის მეთოდოლოგიაზეა დაფუძნებული და მას „ჩემპიონთა აკადემია" ჰქვია. „ჩემპიონთა აკადემია" პროფესიონალ სპორტსმენებზეა გათვლილი, თუმცა ვარჯიში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ცენტრის გახსნისათვის ხუთ მილიონამდე ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. „ჩემპიონთა აკადემიის" ტრენერები ბრიტანელები და ქართველები არიან. თბილისში სპორტული ცენტრის გახსნის ცერემონიალს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი და მაიკლ ბარვისის რეგიონალური დირექტორი დონი ვანკერი დაესწრნენ. ცნობისთვის, მაიკლ ბარვისის მეთოდოლოგია სატელევიზიო არხ „დისქავერიზე" გასული „ბარვისის შოუს" შემდეგ გახდა პოპულარული და დღეს ამერიკაში ამ მიმართულებით ყველაზე ტრენდულია. „ჩემპიონთა აკადემიაში" ხუთ მილიონამდე ინვესტიცია ჩაიდო კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით და ჩვენი თავდაპირველი რეაქცია იყო ის, რომ ეს პროცესი კონსენსუსს უნდა ეფუძნებოდეს, - „ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების შტოებს შორის არსებულ ურთიერთბრალდებებს. როგორც იან კელიმ აღნიშნა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში. „ამ პროცესში ბევრი დაინტერესებული მხარეა ჩართული, როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციაში და უფრო ფართოდ კი სამოქალაქო საზოგადოებაში. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროცესში ასეთი ჩართულობაა. პროცესი დასრულებული ჯერ არ არის და ველით, თუ როგორ დასრულდება. რაც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, მე მას დიდ პატივს ვცემ, მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში", - განაცხადა იან კელიმ.

კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით-იან კელი