იან კელი: “პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს რეფორმებს”

ძალიან კარგია, რომ ამ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზარდა, - ამის შესახებ აშშ-ს ელჩმა საქართველოში, იან კელიმ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების შესახებ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. იან კელის თქმით, ჟენევის ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია, აშშ ამ ფორმატს მხარს უჭერს, რადგან ის არის დისკუსიების ძირითადი ადგილი, სადაც ხვდებიან მხარეები და კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე მსჯელობენ. ,,ნებისმიერი რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს დევნილთა დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ვერ იქნება ამ ფორმატის ხელშემშლელი. შესაბამისად, ასეთი მტკიცება, რომ ეს რეზოლუცია რამენაირად ეჭვქვეშ აყენებს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატს, არასწორია და მე არ ვეთანხმები", - განაცხადა კელიმ. იან კელი: ,,ნებისმიერი რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს დევნილთა დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ვერ იქნება ამ ფორმატის ხელშემშლელი" კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით-იან კელი

კონსტიტუციის რეფორმირების პროცესს დიდი ინტერესით ვაკვირდებით და ჩვენი თავდაპირველი რეაქცია იყო ის, რომ ეს პროცესი კონსენსუსს უნდა ეფუძნებოდეს, - „ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების შტოებს შორის არსებულ ურთიერთბრალდებებს. როგორც იან კელიმ აღნიშნა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში. „ამ პროცესში ბევრი დაინტერესებული მხარეა ჩართული, როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციაში და უფრო ფართოდ კი სამოქალაქო საზოგადოებაში. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროცესში ასეთი ჩართულობაა. პროცესი დასრულებული ჯერ არ არის და ველით, თუ როგორ დასრულდება. რაც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, მე მას დიდ პატივს ვცემ, მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში", - განაცხადა იან კელიმ.

საქართველოს სავალუტო ფონდმა 285 მლნ დოლარი გამოუყო

საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ახალი, 285 მლნ დოლარის მოცულობის სამწლიანი პროგრამა დაამტკიცა - ახალი პროგრამის მნიშვნელობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე შეაფასა. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, სავალუტო ფონდის პროგრამა სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის რეფორმების 4-პუნქტიან გეგმას. მთავრობის მეთაურმა გაწეული სამუშაოსთვის ფინანსთა მინისტრს მადლობა გადაუხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე, ინტენსიური მუშაობის შედეგი, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა გასწია ეკონომიკურ გუნდთან ერთად. ფინანსთა სამინისტრომ ბევრი იმუშავა ამ მიმართულებით. ეს პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი ყველა იმ რეფორმის განსახორციელებლად, რომლებსაც ჩვენ ვაანონსებთ და ვახორციელებთ 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში, განსაკუთრებით, სივრცითი მოწყობის მიმართულებით. პროგრამის დამტკიცება უკვე ნიშნავს, რომ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ყველა დაანონსებული გეგმის განსახორციელებლად, საერთაშორისო სავალუტო ორგანიზაციების მხრიდან ანთებული გვაქვს მწვანე შუქი. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი განხორციელდება და იქცევა რეალობად. ეს გულისხმობს იმასაც, რომ ფისკალური დისციპლინა და ქვეყნის ფინანსების მართვა უნდა იყოს სათანადო დონეზე. ასევე მინდა აღვნიშნო ეროვნული ბანკის კარგი, კოორდინირებული მუშაობა ამ მიმართულებით. ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი პოზიტიური დინამიკა სახეზეა, როგორც მაკროეკონომიკურ, ისე მიკრო დონეზეც. ჩვენი ვალია, რომ ეს დინამიკა შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო გავააქტიუროთ", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, სავალუტო ფონდის პროგრამის დამტკიცება არის ძალიან პოზიტიური სიგნალი ყველა იმ ინვესტორისთვის, რომელიც საქართველოს მიმართულებით მუშაობს. იან კელი: ,,ნებისმიერი რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს დევნილთა დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ვერ იქნება ამ ფორმატის ხელშემშლელი"

ძალიან კარგია, რომ ამ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზარდა, - ამის შესახებ აშშ-ს ელჩმა საქართველოში, იან კელიმ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების შესახებ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. იან კელის თქმით, ჟენევის ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია, აშშ ამ ფორმატს მხარს უჭერს, რადგან ის არის დისკუსიების ძირითადი ადგილი, სადაც ხვდებიან მხარეები და კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე მსჯელობენ. ,,ნებისმიერი რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს დევნილთა დაბრუნებას საკუთარ სახლებში, ვერ იქნება ამ ფორმატის ხელშემშლელი. შესაბამისად, ასეთი მტკიცება, რომ ეს რეზოლუცია რამენაირად ეჭვქვეშ აყენებს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატს, არასწორია და მე არ ვეთანხმები", - განაცხადა კელიმ.