იან სომერჰარდერისა და ნიკი რიდის ემოციური მიმართვა მომავალ შვილს

პოპულარული ირლანდიული ბოიბენდის, Westlife-ის ვოკალისტი, ნიკი ბირნი თავად მონაწილეობს ევროვიზიაზე ირლანდიის სახელით. ჯგუფის დაშლის შემდეგ რიდმა სოლო კარიერა დაიწყო, გარდა ამისა ის ცნობილი რადიო წამყვანიცაა. ამჯერად კი საკუთარ ქვეყანას ევროფესტივალზე წარმოდაგენს. გუშინდელ ნახევარფინალამდე ცოტა ხნით ადრე მუსიკოსმა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე საქართველოს მხარდამჭერი პოსტი გამოაქვეყნა: „საქართველო!! არ მჯერა რომ ეს დღე დადგა. ჩემთვის დიდი პატივია წარმოვადგინო ირლანდია სიმღერით Sunlight ევროვიზიის ნახევარფინალზე. უყურეთ და უგულშემატკივრეთ ასევე ნიკა კოჩაროვს და Young Georgian Lolitaz-ს "-წერს ნიკი რიდი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართველი შემსრულებლები ევროფესტივალის ფინალში უკვე გადავიდნენ. თავად ნიკი ბირნი ფინალში ვერ მოხვდა. US Weekly-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში შოუდან წასვლაზე სერიალის კიდევ ერთმა მსახიობმა კეტ გრეჰემმაც ისაუბრა. მისთვისაც მერვე სეზონი უკანასკნელი იქნება. აქვე გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა მერვე სეზონი ზოგადად სერიალისთვისაც ბოლო აღმოჩნდეს, რადგან სიუჟეტის გაგრძელება მთავარი გმირის გარეშე შეუძლებელია. აქვე საუბარი მიდის მერვე სეზონის ბოლო ეპიზოდში ნინა დობრევის დაბრუნებაზეც, რომელიც ელენა გილბერტის როლს ასრულებდა. დობრევმა პროექტი გასულ წელს დატოვა. Women In Hollywood -ის წინა წლის სენსაცია სახეცვლილი რენე ზელვეგერის გამოჩენა იყო. წელს კი მთელი ყურადღება ნინა დობრევისა და ნიკი რიდისკენ იყო მიმართული, რომლებიც თითქმის არასოდეს ჩნდებიან ერთად. 