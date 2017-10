იანოშ ჰერმანის შეფასებით, საქართველოში არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180090 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180090 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2869 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180090) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,2869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179832 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 15:43:07 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:43:07 [post_content] => "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი "ნაციონალური მოძრაობის" მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. მისი განცხადებით, მეორე ტურის შემთხვევაში, ყველა ევროპული ორიენტაციის ოპოზიციური ძალა მხარს დაუჭერდა, მეორე ტურში გასულ ოპოზიციურ კანდიდატს. „უმძიმესი საარჩევნო კამპანია იყო, უმძიმესი დარღვევებით, მაგრამ გამოსავალი რა არის. თბილისში თუ ყველანი ვცდილობდით, რომ შეგვენარჩუნებინა მეორე ტური და მხარი დაგვეჭირა ერთიანი კანდიდატისთვის, გინდ ზალიკო უდუმაშვილისთვის , გინდ ალეკო ელისაშვილისთვის , გინდ ელენე ხოშტარიასთვის , პროდასავლურ ოპოზიციას ვგულისხმობ, ქუთაისი რა განსხვავებულია? მეორე ტური სამართლებრივად "ნაციონალური მოძრაობის" გადასწყვეტია , ვერავინ ჩაერევა ამაში, მაგრამ მეორე ტურები მარტო მათ არ მოუპოვებიათ. მთელმა ოპოზიციამ მოიპოვა. ამიტომ, სრული პოლიტიკური უფლება გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება შევაფასოთ, როგორც სერიოზული შეცდომა და ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის, რომ დაინერგოს უიმედობა არჩევნების მიმართ,“ - აცხადებს გიგა ბოკერია. ენმ-ის გადაწყვეტილება არის ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის - გიგა ბოკერია თიანეთის მერობის კანდიდატის, თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. თამაზ მეჭიაური ბათილად ცნობილი ბიულეტენების აღდგენის შესახებ თიანეთის საოლქო-საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის, ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, როგორც ფაქტები ადასტურებს, შედეგი ჩარევის შედეგად იქნა შეცვლილი. "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაერთო დავაში და წარმოადგენს ბატონი თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს, ვინაიდან 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები თიანეთის ოლქში, როგორც ამას ადასტურებს ფაქტები, იქნა ჩარევის შედეგად შეცვლილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ საარჩევნო კანონმდებლობის ძალიან სერიოზულ დარღვევებს აქვს ადგილი და იკვეთება ქმედებები, რომელიც შესაძლოა ასევე წარმოადგენდეს სისხლის სამართლის დანაშაულს. ამიტომ, დღეს ჩვენ შეგვაქვს სარჩელი სასამართლოში და ვითხოვთ თიანეთის ოლქის მიერ მიღებული ორი განკარგულების ბათილად ცნობას. ასევე, ჩვენ მივმართავთ პროკურატურას რათა დაინტერესდეს ამ ფაქტებით. ჩვენ ბატონი მეჭიაურის ინტერესებს წარმოვადგენთ დავაშიც, რომელიც ერთ-ერთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ წამოიწყო და ბატონი თამაზი ჩართულია მესამე პირად. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაერთიანდეს ეს დავები და არ შეიძლება იგი მესამე პირად იყოს ჩართული. ეს ორგანიზაციაა "დემოკრატიული ინიციატივების საერთაშორისო ცენტრი". ეს ორგანიზაცია არავისთვის არის ცნობილი. მათი მოთხოვნა არის საეჭვო. ისინი წარმოდგენილი იყვნენ უბანზე, თუმცა არანაირი პრეტენზია არ დაუფიქსირებიათ. მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ჩავერთეთ პროცესში, ორგანიზაციამ მოითხოვა მე-20 უბნის შედეგების ბათილობა და ამას ხსნიან იმით, რომ გამგებელი იყო უბანზე, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ეს პრეტენზია არ დაუფიქსირებიათ", - განაცხადა ნაცვლიშვილმა.

თიანეთში, როგორც ამას ადასტურებს ფაქტები, შედეგები ჩარევის შედეგად შეიცვალა - ანა ნაცვლიშვილი თიანეთის საარჩევნო ოლქში ჩატარებულ არჩევნებსა და დუშეთში მომხდარ თავდასხმას პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებების საკითხებში ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა. კახა კოჟორიძის განცხადებით, პრეზიდენტმა არა ერთხელ აღნიშნა, რომ ძალადობა ორმაგად დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის, თუ ის შესაძლებელია უკავშირდებოდეს არჩევნებს. „უაღრესად შემაშფოთებელია გამოთქმული ვარაუდებიც კი, რომ ავტომანქანის აფეთქება შესაძლებელია, უკავშირდებოდეს საარჩევნო პროცესს. საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზგასმით არა ერთხელ აღნიშნა, რომ ძალადობა ორმაგად დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის, თუ ის შესაძლოა, უკავშირდებოდეს პოლიტიკურ პროცესს და ისეთ მნიშვნელოვან პროცესს, როგორიცაა არჩევნები. ჩვენ ველით, რომ გამოძიება უსწრაფესად გასცემს არსებულ კითხვებზე პასუხებს და მიმდინარე სასამართლო დავაც იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად კანონიერად ჩატარდა თიანეთში არჩევნები, უსწრაფესად იქნება სამართლიანად განხილული," - განაცხადა კახა კოჟორიძემ. თავდასხმა დუშეთში იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებზე მოხდა, რომლებიც თიანეთში საარჩევნო პროცესებს ესწრებოდნენ.

ვარაუდიც შემაშფოთებელია, რომ მანქანის აფეთქება შესაძლოა არჩევნებს უკავშირდებოდეს - კახა კოჟორიძე "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი "ნაციონალური მოძრაობის" მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. მისი განცხადებით, მეორე ტურის შემთხვევაში, ყველა ევროპული ორიენტაციის ოპოზიციური ძალა მხარს დაუჭერდა, მეორე ტურში გასულ ოპოზიციურ კანდიდატს. „უმძიმესი საარჩევნო კამპანია იყო, უმძიმესი დარღვევებით, მაგრამ გამოსავალი რა არის. თბილისში თუ ყველანი ვცდილობდით, რომ შეგვენარჩუნებინა მეორე ტური და მხარი დაგვეჭირა ერთიანი კანდიდატისთვის, გინდ ზალიკო უდუმაშვილისთვის , გინდ ალეკო ელისაშვილისთვის , გინდ ელენე ხოშტარიასთვის , პროდასავლურ ოპოზიციას ვგულისხმობ, ქუთაისი რა განსხვავებულია? მეორე ტური სამართლებრივად "ნაციონალური მოძრაობის" გადასწყვეტია , ვერავინ ჩაერევა ამაში, მაგრამ მეორე ტურები მარტო მათ არ მოუპოვებიათ. მთელმა ოპოზიციამ მოიპოვა. ამიტომ, სრული პოლიტიკური უფლება გვაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება შევაფასოთ, როგორც სერიოზული შეცდომა და ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის, რომ დაინერგოს უიმედობა არჩევნების მიმართ," - აცხადებს გიგა ბოკერია.

ენმ-ის გადაწყვეტილება არის ირიბად ხელშეწყობა ივანიშვილის გუნდისთვის - გიგა ბოკერია