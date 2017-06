იანვარ-მაისში ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 28.6%-ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138146 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138146 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => importi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138146) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,2345) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136026 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 14:44:41 [post_date_gmt] => 2017-06-02 10:44:41 [post_content] => ”სემეინი პროდუქტის” მწარმოებელი კომპანია ”იმპორტ თუ ჯორჯია” გაფართოებასა და თბილისში ქარხნის მშენებლობას გეგმავს. ამასთან განიხილება ასატომენტის გაფართოებაც ისეთი მოთხოვნადი პროდუქტებით, როგორებიცაა: შვრიის ქატო, 4- 5 მარცვლიანი ბურღული, ბრინჯი და ოსპი, ასევე დიეტური და დიაბეტური პროდუქტები. როგორც ”ფორტუნას” ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-დან აცნობეს, ამ ეტაპზე „სემეინი პროდუქტი“ საქართველოში წარმოდგენილია: 16 სახის დაფასოებული შვრიის, წიწიბურას, ქერის, ბრინჯის ბურღულით; ასევე საქართველოში წარმოებული უმაღლესი ხარისხის ხორბლის, წიწიბურასა და ბრინჯის ხრაშუნებით, ე.წ. ხლებცებით. ”სემეინი პროდუქტის” ბრენდის ქვეშ იყიდება შვრიის, წიწიბურას, მწვანე და ყვითელი ბარდასა და ქერის, ე.წ. პერლოვიც. კომპანიის ინფორმაციითვე, „სემეინი პროდუქტის“ ყველა ასორტიმენტის რეალიზაცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. ”ქსელური მაღაზიებიდან „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილია, სპარ-ის, ფუდმარტის, იოლის, ჯიბე ქეშ ენდ ქერის, ნიკორას, ეკონომიქსის, ზღაპრის, ბაიას სავაჭრო ობიექტებში. მიმდინარე თვეში კი „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილი იქნება ასევე ფრესკოსა და გუდვილის სავაჭრო ობიექტებში. მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ კარფურისა და ორი ნაბიჯის სავაჭრო ობიექტებთანაც”, - განაცხადეს ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-ში. მათივე განმარტებით, „სემეინი პროდუქტი“-ს ნაწარმი უმაღლესი ხარისხის არაგენმოდიფიცირებული, ეკოლოგიურად სუფთა, ევროსტანდარტით დამუშავებული პროდუქტია. ”გარდა იმისა, რომ „სემეინი პროდუქტი“-ს წარმოება ხდება უახლესი წარმოების დანადგარებით, რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისობის სერთიფიკატი, „სემეინი პროდუქტი“ იფუთება საკვები პროდუქტებისათვის განკუთვნილ, ეკოლოგიურად სუფთა, ISO სერთიფიცირებულ, პოლიეთიელნის შეფუთვაში და მხოლოდ ამის შემდეგ ევროსტანდარტის მიხედვით, ხდება მუყაოს ყუთებში მისი მოთავსება. ეს ყოველივე კი განაპირობებს ჰერმეტულობას, ორგანული და ბიოლოგიური სარგებლის მაქსიმალურად შენარჩუნებას. ამასთან, „სემეინი პროდუქტი“ ყველაზე იაფი და ხელმისაწვდომია ბაზრაზე, მიუხედავად მისი მაღალი სტადარტებისა”, - აღნიშნეს კომპანიაში. ცნობისთვის, შპს ”იმპორტ თუ ჯორჯია” საქართველოში „სემეინი პროდუქტის“ იმპორტსა და ადგილზე წარმოებას 2015 წლიდან ახორციელებს. კომპანია ქარხანას ქუთაისში ფლობს. [post_title] => “სემეინი პროდუქტი” თბილისში ქარხნის მშენებლობას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => semeini-produqti-tbilisshi-qarkhnis-msheneblobas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:15:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:15:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136026 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135152 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-30 12:04:48 [post_date_gmt] => 2017-05-30 08:04:48 [post_content] => დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება. კომპანია ”კრისტალი” ჩვენს ქვეყანაში გერმანული და დანიური ორიგინალი სასმელების იმპორტს ახორციელებს. ამ ეტაპზე ”კრისტალს” დანიიდან ენერგეტიკული სასმელები და საბავშვო წვენები ჩამოაქვს, გერმანიიდან კი - ლუდი. როგორც ”ფორტუნას” ”კრისტალის” გაყიდვების სამსახურის უფროსმა, დავით თავართქილაძემ განუცხადა, პროდუქციის ღირებულება მის ხარისხთან შედარებით გაცილებით დაბალია. ”ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპია, რომ ხარისხზე ვიყოთ ორიენტირებულნი. ამჟამად გერმანიიდან ლუდის 8 სახეობა ჩამოგვაქვს, დანიიდან კი საბავშვო, ნატურალური წვენების 5 სახეობა და 4 სხვადასხვა სახეობის ენერგეტიკული სასმელი, მათ შორის ძალიან ცნობილი X RAY”, - განმარტა თავართქილაძემ. მისივე ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში ”კრისტალში” გერმანიიდან ლუდების ახალი პარტიის ჩამოსვლას ელიან. რაც შეეხება სასმელები გავრცელების არეალს- ”კრისტალის” მიერ იმპორტირებული პროდუქცია თბილისში ”სპარისა” და ”ფუდმარტის” ქსელში იყიდება, რეგიონებში კი - აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთის სავაჭრო ობიექტებში. ახლო მომავალში ”კრისტალი” სადისტრიბუციო ქსელის გაფართოებასა და აღმოსავლეთ საქართველოს ათვისებასაც გეგმავს. ცნობისთვის, შპს ”კრისტალი” 2016 წლის მაისში დაარსდა და მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებას ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების იმპორტი წარმოადგენს. [post_title] => დანიური სასმელები მალე სრულიად საქართველოს მასშტაბით გაიყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daniuri-sasmelebi-male-sruliad-saqartvelos-masshtabit-gaiyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 12:10:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 08:10:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135152 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132900 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 13:51:40 [post_date_gmt] => 2017-05-22 09:51:40 [post_content] => პირველი ქართული ზეთისხილის ზეთის რეალიზება 25 მაისიდან დაიწყება. პროდუქცია საწყის ეტაპზე ”კარფურის” ქსელში გამოჩნდება, უახლოეს პერიოდში კი სხვა სავაჭრო ქსელებშიც გაიყიდება. როგორც ”ფორტუნას” შპს ”ქართული ზეთისხილის” დირექტორმა ნელი გეთიაშვილმა განუცხადა, კომპანიამ საწყის ეტაპზე 30 ტონა ზეთი დაამზადდა. ”ახლა მიმდინარეობს ამ ზეთის ბოთლებში ჩამოსხმის პროცესი. ვასხმათ 250, 500 და 750 მილილიტრიან ბოთლებში, შესაბამისად, ღირებულებაც სხვადასხვა იქნება. თუმცა, ეს არის უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და მისი ფასი იმპორტირებულ ზეთთან შედარებით გაცილებით იაფი იქნება”, - აღნიშნა გეთიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ”კარფურთან” პროდუქციის ღირებულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, შპს ”ქართული ზეთისხილი” რამდენიმე წელია საქართველოში ზეთისხილის პლანტაციების გაშენებით არის დაკავებული. 300 ჰექტარზე გაშენებულ ზეთისხილის ბაღებში და გადამამუშავებელ საწარმოში 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. პროექტი საქართველოდან წასულმა ქართველმა ბიზნესმენმა, გიორგი სვანიძემ განახორციელა. საქარმო, სადაც 100 ადამიანია დასაქმებული, უშვებს ორგანულ, ბიოლოგიურად სუფთა ზეთისხილის ზეთს და ასევე დაფასოებულ ზეთისხილს. ცნობისთვის, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ზეთისხილის გადამამუშავებელი პირველი საწარმო სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოში მდებარეობს. [post_title] => ქართული ზეთისხილის ზეთი იმპორტირებულზე იაფი ეღირება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-zetiskhilis-zeti-importirebulze-iafi-eghireba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:09:27 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:09:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136026 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 14:44:41 [post_date_gmt] => 2017-06-02 10:44:41 [post_content] => ”სემეინი პროდუქტის” მწარმოებელი კომპანია ”იმპორტ თუ ჯორჯია” გაფართოებასა და თბილისში ქარხნის მშენებლობას გეგმავს. ამასთან განიხილება ასატომენტის გაფართოებაც ისეთი მოთხოვნადი პროდუქტებით, როგორებიცაა: შვრიის ქატო, 4- 5 მარცვლიანი ბურღული, ბრინჯი და ოსპი, ასევე დიეტური და დიაბეტური პროდუქტები. როგორც ”ფორტუნას” ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-დან აცნობეს, ამ ეტაპზე „სემეინი პროდუქტი“ საქართველოში წარმოდგენილია: 16 სახის დაფასოებული შვრიის, წიწიბურას, ქერის, ბრინჯის ბურღულით; ასევე საქართველოში წარმოებული უმაღლესი ხარისხის ხორბლის, წიწიბურასა და ბრინჯის ხრაშუნებით, ე.წ. ხლებცებით. ”სემეინი პროდუქტის” ბრენდის ქვეშ იყიდება შვრიის, წიწიბურას, მწვანე და ყვითელი ბარდასა და ქერის, ე.წ. პერლოვიც. კომპანიის ინფორმაციითვე, „სემეინი პროდუქტის“ ყველა ასორტიმენტის რეალიზაცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. ”ქსელური მაღაზიებიდან „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილია, სპარ-ის, ფუდმარტის, იოლის, ჯიბე ქეშ ენდ ქერის, ნიკორას, ეკონომიქსის, ზღაპრის, ბაიას სავაჭრო ობიექტებში. მიმდინარე თვეში კი „სემეინი პროდუქტი“ წარმოდგენილი იქნება ასევე ფრესკოსა და გუდვილის სავაჭრო ობიექტებში. მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ კარფურისა და ორი ნაბიჯის სავაჭრო ობიექტებთანაც”, - განაცხადეს ”იმპორტ თუ ჯორჯია”-ში. მათივე განმარტებით, „სემეინი პროდუქტი“-ს ნაწარმი უმაღლესი ხარისხის არაგენმოდიფიცირებული, ეკოლოგიურად სუფთა, ევროსტანდარტით დამუშავებული პროდუქტია. ”გარდა იმისა, რომ „სემეინი პროდუქტი“-ს წარმოება ხდება უახლესი წარმოების დანადგარებით, რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისობის სერთიფიკატი, „სემეინი პროდუქტი“ იფუთება საკვები პროდუქტებისათვის განკუთვნილ, ეკოლოგიურად სუფთა, ISO სერთიფიცირებულ, პოლიეთიელნის შეფუთვაში და მხოლოდ ამის შემდეგ ევროსტანდარტის მიხედვით, ხდება მუყაოს ყუთებში მისი მოთავსება. ეს ყოველივე კი განაპირობებს ჰერმეტულობას, ორგანული და ბიოლოგიური სარგებლის მაქსიმალურად შენარჩუნებას. ამასთან, „სემეინი პროდუქტი“ ყველაზე იაფი და ხელმისაწვდომია ბაზრაზე, მიუხედავად მისი მაღალი სტადარტებისა”, - აღნიშნეს კომპანიაში. ცნობისთვის, შპს ”იმპორტ თუ ჯორჯია” საქართველოში „სემეინი პროდუქტის“ იმპორტსა და ადგილზე წარმოებას 2015 წლიდან ახორციელებს. კომპანია ქარხანას ქუთაისში ფლობს. [post_title] => “სემეინი პროდუქტი” თბილისში ქარხნის მშენებლობას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => semeini-produqti-tbilisshi-qarkhnis-msheneblobas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:15:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:15:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136026 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 124 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 647486ac97912b2452252b05cd7bee2c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )