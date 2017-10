იაპონია ქართული კივის ხარისხით კმაყოფილია – ექსპორტი იზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => iaponia [2] => nergeta [3] => kivi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180130 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => iaponia [2] => nergeta [3] => kivi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180130 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => iaponia [2] => nergeta [3] => kivi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => iaponia [2] => nergeta [3] => kivi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180130) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,2742,14204,3581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179535 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 18:37:16 [post_date_gmt] => 2017-10-23 14:37:16 [post_content] => იაპონიას ტაიფუნი ლამი დაატყდა თავს. უამინდობას უკვე მოჰყვა მსხვერპლიც. Reuters-ის ცნობით დაღუპულია სულ მცირე 4 ადამიანი, დაშავებულთა რაოდენობა კი 130-ს აღწევს. ფუკუო კაში ადგილობრივი მცხოვრები სამშენებლო კონსტრუქციის დაცემის შედეგად დაიღუპა, ხონსიუს სამხრეთ-დასავლეთში ქალი დაიხრჩო, მისი მანქანა კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ წაიღო. გარდაიცვალა ერთი მეთევზეც. იაპონიაში ტაიფუნის გამო 80 000 ა ადამიანმა ევაკუაციის ბრძანება მიიღო. ამ დროისთვის სტიქია კუნძულ ჰონსიუს უახლოვდება. ქარის სიჩქარე საათში 162 კილომეტრს აღწევს. სპეციალისტების თქმით, სტიქიის ზონაში ტოკიოც მოხვდება. ტაიფუნი ლანი მეორე კატეგორიად არის შეფასებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ლატვიის რესპუბლიკის ქალაქ ვალკას მერს, ვენტს არმანდს კრაუკლისს შეხვდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა ლატვიაში ქართული წარმოების ალკოჰოლური სასმელების, მათ შორის ღვინის, და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდის საკითხები განიხილეს. ლევან დავითაშვილმა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულების არსებობის პირობებში საქართველოსთვის ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის, აგრარული მიმართულებით ერთობლივი პროექტების განხორციელების და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მინისტრმა ქალაქ ვალკას მერს ის პროექტები გააცნო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დარგის სწრაფი და ეფექტიანი განვითარებისთვის ახორციელებს და რომლის მიზანიც აგრობიზნესის სტიმულირება და ადგილობრივი წარმოების ზრდაა. როგორც ქალაქ ვალკას მერმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან შეხვედრაზე განაცხადა, საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება ორივე ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმსხვილესი იაპონური ფონდის, NIPPON-ის თავმჯდომარეს, იოჰეი სასაკავას შეხვდა, რომელიც საქართველოში ვიზიტით იმყოფება. ფონდის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას საზღვაო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს აქტიური თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რაც საქართველოს საშუალებას მისცემს, ისარგებლოს არა მხოლოდ ფონდის ერთი კონკრეტული პროგრამით, არამედ ჩაერთოს მნიშვნელოვან პროექტებში სხვადასხვა მიმართულებით. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ NIPPON-ის ფონდის თავმჯდომარის ვიზიტი ხაზს უსვამს საქართველოს მნიშვნელოვან როლს საზღვაო სფეროში და ქვეყანას ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი განვითარების პერსპექტივას აძლევს. საუბარი შეეხო ასევე ფონდის მიერ დაფინანსებულ სასტიპენდიო პროგრამებს, რომლითაც საქართველოს 10-მა მოქალაქემ უკვე ისარგებლა დაა სწავლა განაგრძო საზღვაო სფეროს წამყვან დაწესებულებებში, მათ შორის, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ინსტიტუტში, მსოფლიო საზღვაო უნივერსიტეტში და ა.შ. გამოითქვა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურების სურვილი. საქართველო უმსხვილეს იაპონური ფონდ NIPPON-თან ითანამშრომლებს Reuters-ის ცნობით დაღუპულია სულ მცირე 4 ადამიანი, დაშავებულთა რაოდენობა კი 130-ს აღწევს. ფუკუო კაში ადგილობრივი მცხოვრები სამშენებლო კონსტრუქციის დაცემის შედეგად დაიღუპა, ხონსიუს სამხრეთ-დასავლეთში ქალი დაიხრჩო, მისი მანქანა კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ წაიღო. გარდაიცვალა ერთი მეთევზეც. იაპონიაში ტაიფუნის გამო 80 000 ა ადამიანმა ევაკუაციის ბრძანება მიიღო. ამ დროისთვის სტიქია კუნძულ ჰონსიუს უახლოვდება. ქარის სიჩქარე საათში 162 კილომეტრს აღწევს. სპეციალისტების თქმით, სტიქიის ზონაში ტოკიოც მოხვდება. ტაიფუნი ლანი მეორე კატეგორიად არის შეფასებული. 