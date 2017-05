იაპონური ”ჰითაჩი” კიბერშეტევის მსხვერპლია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hitachi [1] => kibersheteva [2] => serverebi [3] => kiberusafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130800 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hitachi [1] => kibersheteva [2] => serverebi [3] => kiberusafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130800 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2029 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hitachi [1] => kibersheteva [2] => serverebi [3] => kiberusafrtkhoeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hitachi [1] => kibersheteva [2] => serverebi [3] => kiberusafrtkhoeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130800) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2029,15681,15726,15725) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130469 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 22:13:55 [post_date_gmt] => 2017-05-12 18:13:55 [post_content] => მსოფლიო მასშტაბით, მასობრივი კიბერშეტევა განხორციელდა. სულ მცირე 7 ქვეყანაში, მათ შორის, ბრიტანეთში, აშშ-ში, ჩინეთში, რუსეთში, ესპანეთში, იტალიაში და ტაივანში, სამედიცინო დაწესებულებებსა და სხვა ორგანიზაციებში, კომპიუტერები დაიბლოკა. თითოეულ კომპიუტერზე ბლოკის მოსახსნელად, პროგრამა 300 დოლარს ითხოვს ბიტკოინებით. ინგლისში კიბერშეტევა 40-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა. მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამინისტროც ადასტურებს. ჰაკერებმა საავადმყოფოების კომპიუტერების ქსელი დაბლოკეს. საავადმყოფოებმა პაციენტების მიღება შეწყვიტეს. გაუქმდა ოპერაციები. ესპანეთში ორგანიზაციებმა თანამშრომლებს დავირუსებული კომპიუტერების გამორთვისკენ მოუწოდეს. იტალიაში კომპიუტერების დავირუსების შესახებ განაცხადა კომპანია FedEx-მა. "რუსეთში კიბერთავდასხმის მსხვერპლი პოლიციის განყოფილებებია, ესპანეთში სატელეკომუნიკაციო კომპანიები", - იუწყება telegraph როგორც ცნობილია, ვირუსი სწრაფად ვრცელდება მთელ ევროპაში. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს აქამდე არსებულ კიბერთავდასხმებს შორის ერთ-ერთი უდიდესია. თამთა უთურგაშვილი

მსოფლიოს მასშტაბით უდიდესი კიბერშეტევა განხორციელდა

"ელიტ ელექტრონიქსმა" "ჰიტაჩი ჯგუფთან" ექსკლუზიური თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მერორანდუმის თანახმად "ელიტ ელექტრონიქსის" ქსელში ექსკლუზიურად გაიყიდება "ჰიტაჩის" ბრენდის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. როგორც "ფორტუნას" "ელიტ ელექტრონიქსის" გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ ჯობავამ განუცხადა, კომპანია მომხარებელს დღეიდან სთავაზობს "ჰიტაჩის" ბრენდის მაღალი ხარისხის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, ყველა საფასო კატეგორიაში და მომსახურების მაღალ სტანდარტებს. "ელიტ ელექტრონიქსი" ტექნიკის ბაზარზე ერთადერთი მულტი ბრენდული ქსელია და მომავალში კიდევ უამრავ სიახლეს შესთავაზებს მომხმარებელს. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ სწორედ "ელიტ ელექტრონიქსს" მიენიჭა ერთადერთი ოფიციალური დისტრიბუტორის უფლებები საქართველოს სამომხმარებლო ელექტრონიკის მიმართულებით" - განაცხადა ჯობავამ. ახლო აღმოსავლეთში "ჰიტაჩის" გაყიდვების მმართველი დირექტორის ჰიდენორი ზენოს თქმით, "ჰიტაჩიმ" საქართველოს სამომხმარებლო ელექტრონიკის და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზარზე "ელიტ ელექტრონიქსი" პარტნიორად შეარჩია, რადგან მიაჩნია, რომ მისი რეპუტაცია რეგიონში მეტად მნიშვნელოვანია და რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მოუტანს, როგორც "ელიტ ელექტრონიქსს," ასევე "ჰიტაჩის." იაპონური ბრენდი "ჰიტაჩი" , რომლის სათავო ოფისი ტოკიოში მდებარეობს, ყოველთვის აწვდის ინოვაციურ პროდუქტს მომხმარებელს. კომპანიის კონსოლიდირებულმა ფისკალურმა შემოსავლებმა 2013 წელს(დასრულდა 2014 წლის 31 მარტს) შეადგინა 9,616 მილიარდიი ენი ($ 93.4 მილიარდი). ,,ელიტ ელექტრონიქსი" საქართველოში პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიათა ქსელია. კომპანია უკვე 19 წელია ფუნქციონირებს და ინარჩუნებს ტექნიკის ბაზრის ლიდერის პოზიციას. "ელიტ ელექტრონიქსი" საქართველოში მსოფლიოს წამყანი ბრენდების ოფიციალურ და სანდო პარტნიორს წარმოადგენს. იგი გამოირჩევა ბაზარზე საუკეთესო მომსახურებით, ტექნიკისა და ბრენდების ყველაზე ფართო ასორტიმენტით.

"ელიტ ელექტრონიქსი" "ჰიტაჩის" ექსკლუზიური დისტრიბუტორი გახდა  