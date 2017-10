იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, თბილისში ერთი პირი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => iaraghi [3] => dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174815 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => iaraghi [3] => dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174815 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => iaraghi [3] => dakaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => shss [2] => iaraghi [3] => dakaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174815) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,194,107,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174810 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 10:26:39 [post_date_gmt] => 2017-10-13 06:26:39 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს მარნეულის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გადაზიდვის ბრალდებით, მარნეულში დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა, ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, მისი ზურგჩანთიდან, 20 შეკვრად დაფასოებული, 11,6797 გრამი ნარკოტიკული ნივთიერება ნივთმტკიცებად ამოიღო, რომელიც, ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, 7,3933 გრამ ჰეროინს შეიცავს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გადაზიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). [post_title] => მარნეულში ნარკოდანაშაულისთვის აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marneulshi-narkodanashaulistvis-azerbaijanis-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 10:26:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 06:26:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174808 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 10:25:21 [post_date_gmt] => 2017-10-13 06:25:21 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1995 წელს დაბადებული პირი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, ბრალდებულმა ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, 1971 წელს დაბადებულ მ.ღ.-ს გულმკერდის არეში ცივი იარაღით ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მ.ღ., მიყენებული ჭრილობის შედეგად, ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარიდან მეორე დღეს, სოფელ მელექედურში, საკუთარი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი - დანა ნივთმტკიცებად ამოიღო. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 108-ე მუხლით). [post_title] => ოზურგეთში განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ozurgetshi-ganzrakh-mkvlelobis-braldebit-erti-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 10:25:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 06:25:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174808 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174753 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-12 22:20:52 [post_date_gmt] => 2017-10-12 18:20:52 [post_content] => თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის მიერ ხელმოწერილი შესაბამისი განკარგულებით, დედაქალაქში ზოგიერთ ქუჩას სახელწოდება შეეცვალა, რამდენიმე უსახელო ქუჩას კი კონკრეტული სახელი მიენიჭება. განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება მერიამ ოთხი თვის ვადაში უნდა უზრუნველყოს. ვაკის რაიონში, მამია გურიელის ქუჩის მონაკვეთს კალათბურთელის დუდუ დადიანის სახელი მიენიჭა ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩას ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელი მიენიჭა ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვასთან მდებარე უსახელო ქუჩას უცნობ გმირთა სახელი მიენიჭა ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩას ფსიქოლოგის, აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის სახელი მიენიჭა სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ჩიხს ქინძმარაულის I ჩიხის სახელი მიენიჭა ვაკის რაიონში, მეტროსადგურ უნივერსიტეტთან მდებარე უსახელო მოედანს სოხუმის სახელი მიენიჭა ნაძალადევის რაიონში, მიტინგის ქუჩას ეკლესიის სახელი მიენიჭა სამგორის რაიონში, წინუბანში, ბეჩოს ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას პოეტ ნოდარ კვიციანის სახელი მიენიჭა სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში, საქართველოს სროლის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის სასროლეთთან მდებარე უსახელო ქუჩას თვის სპორტსმენის ზურაბ მაჩხანელის სახელი მიენიჭა ნაძალადევის რაიონში, მუშათა ქუჩისათვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის – გრიგორ (გრიშა) ბიჩინაშვილის სახელი მიენიჭა საბურთალოს რაიონში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებულ უსახელო ქუჩას აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის – ლევან ფირცხელიანის სახელი მიენიჭა საბურთალოს რაიონში, ე.წ. ქოშიგორას დასახლებაში, უდაბნოს მონასტრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას ფილოსოფოსის, პროფესორ ნიკო ჭავჭავაძის სახელი მიენიჭა ისნის რაიონში, ვაზისუბნის II მ/რაიონში მდებარე უსახელო ქუჩას ფოტოგრაფ ალექსანდრე როინაშვილის სახელი მიენიჭა სამგორის რაიონში, იგოთის ქუჩის გაგრძელებასა და მასთან არსებულ ჩიხებს იგოთის სახელი მიენიჭათ გლდანის რაიონში, მუხიანის II მ/რაიონში მდებარე უსახელო ქუჩას წმინდა ნინოს სახელი მიენიჭა დიდუბის რაიონში, მოსე გოგიბერიძის ქუჩას საქართველოს სახალხო არტისტის რობერტ ბარძიმაშვილის სახელი მიენიჭა [post_title] => რომელ ქუჩებს შეეცვალათ დასახელება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romel-quchebs-sheecvalat-dasakheleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 22:21:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 18:21:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174753 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174810 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 10:26:39 [post_date_gmt] => 2017-10-13 06:26:39 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს მარნეულის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გადაზიდვის ბრალდებით, მარნეულში დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა, ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, მისი ზურგჩანთიდან, 20 შეკვრად დაფასოებული, 11,6797 გრამი ნარკოტიკული ნივთიერება ნივთმტკიცებად ამოიღო, რომელიც, ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, 7,3933 გრამ ჰეროინს შეიცავს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის და გადაზიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). [post_title] => მარნეულში ნარკოდანაშაულისთვის აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => marneulshi-narkodanashaulistvis-azerbaijanis-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 10:26:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 06:26:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 738 [max_num_pages] => 246 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b9a5e28c274cb1a07e392598538f6da5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )