იაშვილის ექიმებმა 600 გრამიანი ბავშვი გადაარჩინეს

ბავშვი, რომელმაც დაბადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ექთნების დახმარებით გავლა შეძლო, ინტერნეტსენსაციად იქცა. ვიდეოს „ფეისბუქზე" 72 მილიონი ნახვა და 1.6 მილიონი გაზიარება აქვს. თუმცა, ინტერნეტმომხმარებლების ნაწილი მის ავთენტურობას საეჭვოდ მიიჩნევს. ბავშვი ბრაზილიაში დაიბადა და ვიდეოში ექთანი ამბობს, რომ დაუჯერებელია, რასაც საკუთარი თვალებით უყურებს : „ღმერთო ჩემო, გოგონა დადის!" ექთანი განმარტავს, რომ ცდილობდა ბავშვი ებანავებინა, თუმცა ახალშობილი არ დაემორჩილა და სცადა, გაევლო. ბავშვები, როგორც წესი, 12 თვემდე არ იწყებენ სიარულს, მანამდე ისინი ხოხავენ, სწავლობენ ჯდომას... თუმცა, ბავშვს დაბადებიდან აქვს რეფლექსი - იმის მიუხედავად, რომ მას არ შეუძლია საკუთარი წონის დაძვრა, თუ ხელში დაიჭერთ და ტერფები რამის ზედაპირს შეეხება, ცდილობენ, გაიარონ. სავარაუდოდ, სწორედ ეს ჩანს ვიდეოზეც, რომელმაც მსოფლიო გააოგნა. ბავშვმა დაბადებიდან რამდენიმე წუთში გაიარა (ვიდეო)

ახალშობილის ცემის საქმეზე საქალაქო სასამართლომ ძიძა დამნაშავედ ცნო, ინფორმაცია სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსდა. ჩადენილი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, რაც ჩაეთვალა პირობით 1 წლისა და 6 თვის გამოსაცდელი ვადით. მასვე, დამატებითი სასჯელის სახით 2 წლით აეკრძალა არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი საქმიანობის უფლება. საქმე ეხება, 2016 წლის ნოემბერში მომხდარ შემთხვევას, რა დროსაც ბრალდებულმა ძიძამ მცირეწლოვანს რამდენჯერმე დაარტყა ხელი და ფიზიკურად იძალადა ბავშვზე. „ღია სასამართლო სხდომაზე, საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდებულმა აღიარა მის მიმართ ბრალად შერაცხული ქმედება და ბრალდების მხარის ყველა მტკიცებულება გახადა უდავოდ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე არსებული მტკიცებულებების ერთობლიობით ელენე ს. დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა. სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, განაჩენის გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლისსაქმეთა კოლეგიის მეშვეობით," - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. ახალშობილის ცემის საქმეზე სასამართლომ ძიძა დამნაშავედ ცნო

კამია მობლი, რომელიც ჯექსონვილის საავადმყოფოდან გაიტაცეს, 18 წლის შემდეგ ცოცხალი და ჯანმრთელი იპოვეს, ინფორმაციას „ბიბისი" ავრცელებს. ამ ხნის განმავლობაში გატაცებული სხვა სახელითა და გვარით ცხოვრობდა და საკუთარი ნამდვილი ოჯახის შესახებ წარმოდგენაც არ ჰქონდა. გოგონა ფიქრობდა, რომ ის ბიოლოგიურ დედასთან 51 წლის გლორია უილიამსთან ერთად ცხოვრობდა. უილიამსი დაკავებულია, მას გატაცებაში დასდებენ ბრალს. ჯექსონვილის შერიფის ოფისში განაცხადეს,რომ მობლის არ აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ის „ნორმალური, 18 წლის გოგოა". ნაპოვნი გოგონას მშობლები ახალ ამბავს ძალიან ემოციურად შეხვდნენ. თუმცა, იმის გამო, რომ მობლი უკვე 18 წლისაა, თავად უნდა გადაწყვიტოს, დაბრუნდება თუ არა ნამდვილ დედასთან და მამასთან. კამია მობლი საავადმყოფოდან გაჩენიდან 7 საათის შემდეგ გაიტაცეს. გამტაცებელმა დედას თავი მედპერსონალად გააცნო. მან უთხრა, რომ ბავშვს სიცხე ჰქონდა და დახმარება სჭირდებოდა. დედამ ჩვილი ქალს მისცა, ის კი პალატიდან გავიდა და გაუჩინარდა. შერიფის ოფისში ჰყვებიან, რომ გატაცებულის ძიების პროცესში 2 ათასამდე ცრუ შეტყობინება მიიღეს. საქმის გახსნა კი მხოლოდ ახლახან მოხერხდა, „ტვიტერის" ანგარიშზე სახელწოდებით „დაკარგული" ბავშვები შეტყობინება შევიდა. უცნობმა ადამიანებმა გატაცებაში ეჭვმიტანილის ფოტორობოტი გაგზავნეს, შესადარებლად - უილიამსის ფოტოსთან ერთად. სურათის მიღების შემდეგ კალიფორნიის პოლიციამ დაიწყო გარკვევა, როგორ გააჩინა უილიამსმა შვილი. დოკუმენტებისა და უამრავი ადამიანის დაკითხვის შემდეგ დაინიშნა გენეტიკური ტესტიც, რომელმაც დაადასტურა,რომ გოგონა უილიამსის შვილი არ იყო. [caption id="attachment_101762" align="alignleft" width="720"] გლორია უილიამსი[/caption]

18 წლის წინ გატაცებული შვილი მშობლებმა ცოცხალი და ჯანმრთელი იპოვეს ბავშვმა დაბადებიდან რამდენიმე წუთში გაიარა (ვიდეო)

ბავშვი, რომელმაც დაბადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ექთნების დახმარებით გავლა შეძლო, ინტერნეტსენსაციად იქცა. ვიდეოს „ფეისბუქზე" 72 მილიონი ნახვა და 1.6 მილიონი გაზიარება აქვს. თუმცა, ინტერნეტმომხმარებლების ნაწილი მის ავთენტურობას საეჭვოდ მიიჩნევს. ბავშვი ბრაზილიაში დაიბადა და ვიდეოში ექთანი ამბობს, რომ დაუჯერებელია, რასაც საკუთარი თვალებით უყურებს : „ღმერთო ჩემო, გოგონა დადის!" ექთანი განმარტავს, რომ ცდილობდა ბავშვი ებანავებინა, თუმცა ახალშობილი არ დაემორჩილა და სცადა, გაევლო. ბავშვები, როგორც წესი, 12 თვემდე არ იწყებენ სიარულს, მანამდე ისინი ხოხავენ, სწავლობენ ჯდომას... თუმცა, ბავშვს დაბადებიდან აქვს რეფლექსი - იმის მიუხედავად, რომ მას არ შეუძლია საკუთარი წონის დაძვრა, თუ ხელში დაიჭერთ და ტერფები რამის ზედაპირს შეეხება, ცდილობენ, გაიარონ. სავარაუდოდ, სწორედ ეს ჩანს ვიდეოზეც, რომელმაც მსოფლიო გააოგნა.