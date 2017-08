იბრძოლებს თუ არა ოპოზიცია არჩევნებზე ერთიანი კანდიდატით

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => praimeris-shetavazeba [2] => opoziciuri-kandidatebi [3] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151403 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => praimeris-shetavazeba [2] => opoziciuri-kandidatebi [3] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151403 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => praimeris-shetavazeba [2] => opoziciuri-kandidatebi [3] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fortunas-temebi [1] => praimeris-shetavazeba [2] => opoziciuri-kandidatebi [3] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151403) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,17883,17882,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151005 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 10:00:33 [post_date_gmt] => 2017-08-04 06:00:33 [post_content] => ჯაჭვებდაწყვეტილი საქანელები, დამტვრეული, ბასრპირიანი პლასტმასის ჩამოსასრიალებელი, მორყეული ძელები და ბეტონის საფარი - ადგილი, სადაც ბავშვები, გართობის ნაცვლად, შესაძლოა, დაშავდნენ. ეს თბილისის გასართობი სკვერებია. „ფორტუნამ“ ქალაქის რამდენიმე უბანში გასართობი პარკები გადაიღო, სადაც კარგად ჩანს, რომ სკვერებში საბავშვო ატრაქციონების დიდი ნაწილი ამორტიზებულია და საფრთხის შემცველია. სკვერების ნაწილში არ არის წყალი და პანდუსი. სივრცე, რომელიც ზაფხულის სიცხეში ქალაქში დარჩენილი ბავშვებისთვის ერთადერთი გასართობი ადგილია, ლუდის ქილებით და ძაღლის ფეკალიებით არის სავსე. „უბნის ორივე სკვერი არჩევნების დროს გაკეთდა, თუმცა არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში სკვერს არავინ აღარ პატრონობს, იმტვრევა საქანელები, აიყარა მიწაზე დაგებული უსაფრთხო საფარი, დარჩა შიშველი ბეტონი, რომელზე დაცემის გამო, მუდმივად იზიანებს ხელებს და მუხლებს. მარტო, რა თქმა უნდა, არ ვუშვებ ბავშვებს, მეშინია სერიოზული ტრავმა არ მიიღოს,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ერთ-ერთი მშობელი. ქალაქის მასშტაბით არსებული საბავშვო გასართობი სკვერების მოვლა-პატრონობა „ თბილსერვისსა “ და გამგეობებს შორის არის გადანაწილებული. „თბილსერვისის“ ბალანსზე ქალაქის 10 დიდი პარკია, მათ შორის „მზიური“, ვერის, ვაკის და კიკვიძის პარკები. როგორც „ფორტუნამ“ გაარკვია, „თბილსერვისს“ პარკები მოვლა-პატრონობისთვის 2016 წლის მაისში გადაეცა. კომპანიის ხელმძღვანელის მოადგილის, დავით დოლიძის, ინფორმაციით , არსებულ ძველ საქანელებზე ისინი არ აგებენ პასუხს. „თბილსერვისს“ პარკები მაისში გადაეცა, 2016 წლის ბიუჯეტში რეაბილიტაციის თანხები არ იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად, სამუშაოები მიმდინარე წელს დაიწყო . საბავშვო საქანელების განახლების პროცესი პარკებში უკვე ერთი თვეა, აქტიურად მიმდინარეობს, ახალი საქანელები უსაფრთხოების ყველა ნორმას დააკმაყოფილებს და სათამაშო მოედნები კაუჩუკის დარბილებული ზედაპირით იქნება მოპირკეთებული, დაზიანებული საქანელები მთლიანად გამოიცვლება, შეკეთდება ან შეიცვლება სავარჯიშო ტრენაჟორებიც. პროცესი აგვისტოს ბოლოსთვის მთლიანად დასრულდება,“ - აცხადებს დავით დოლიძე. ქალაქის დიდი პარკებისგან გაცილებით რთული ვითარებაა უბნის სკვერებში. აქ კიდევ ერთი პრობლემა სკვერში ალკოჰოლის მოხმარებაა . ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 171 მუხლის მიხედვით, ადმინისტრაციული წესით ისჯება ალკოჰოლური სასმელების სმა სტადიონზე, სკვერში და ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. კანონდარღვევა პირველ შემთხვევაში 50 ლარის, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 150-500 ლარამდე ჯარიმას ან 15 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მიუხედავად კანონით აკრძალვისა, გასართობ სკვერებში ალკოჰოლის მოხმარება მაინც ხდება. ეკა ნარჩემაშვილს გასართობი სკვერი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოშივე აქვს, თუმცა მისი 6 და 2 წლის შვილები ძირითადად სახლში თამაშობენ. „უბნის სკვერი, ძირითადად, ლოთების თავშეყრის ადგილად არის ქცეული და ბავშვები საერთოდ აღარ ჩამყავს. ვხედავ, მეეზოვეები ყოველ დილით ალაგებენ, მაგრამ ქვიშა მთლიანად სიგარეტის ნამწვავებითაა სავსე, დღის განმავლობაში ლუდის და არყის ბოთლებითაც ივსება. რაც შეეხება საქანელებს, არ ვიცი, არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი, მაგრამ ერთი შეხედვითაც ეტყობა, საქანელები იმდენად ძველია, დამცავი მექანიზმების გარეშე დიდი შანსია, ბავშვმა რაიმე მოიტეხოს ,“ - უყვება ეკა ნარჩემაშვილი „ფორტუნას“ საბავშვო გასართობ მოედნებზე ალკოჰოლის მოხმარების ფაქტთან დაკავშირებით „ფორტუნას“ საპატრულო პოლიციის პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ სკვერების და პარკების შემოვლა საპატრულო პოლიციის ფუნქციებში არ შედის და რეაგირება მოსახლეობის გამოძახების ან პატრულის მიერ სამართალდარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ხდება. უბნის სკვერებსა და გასართობ მოედნებზე მეთვალყურეობა რაიონის გამგეობებს ფუნქციებში შედის. როგორც „ფორტუნას“ ნაძალადევის რაიონის გამგეობაში განუცხადეს, დაზიანებული საქანელების შესახებ ინფორმაციას გამგეობის საუბნო სამსახურების, მონიტორინგისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლებისგან იღებენ, რეაგირება ხდება მოსახლეობის მიმართვის საფუძველზეც. „სკვერებში საბავშვო ატრაქციონები სკვერის რეაბილიტაციის დროს იცვლება და, თუ ატრაქციონი იმდენად დაზიანებულია, რომ რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება, საშიში და საფრთხის შემცველია, ხდება მისი დემონტაჟი. თუ იმ დროისთვის ბიუჯეტში არ არის ახალი ატრაქციონის დამონტაჟების თანხა, ასეთი მისამართები შემდეგი წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული,“ - განმარტეს გამგეობაში. გასართობი მოედნები რომლებიც „ფორტუნამ“ გადაიღო მოსახლეობის თქმით რამდენიმე თვეა დაზიანებულია. საფრთხის შემცველი საქანელები დღემდე ადგილზეა და ყველა ზემოთჩამოთვლილი უწყების რეაგირებას ელოდება. თამუნა გოგუაძე [gallery link="file" ids="151023,151024,151025,151026,151020,151019"] [post_title] => საშიში საქანელები - ვინ აგებს პასუხს ამორტიზებულ გასართობ მოედნებზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sashishi-saqanelebi-vin-agebs-pasukhs-amortizebul-gasartob-moednebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 10:19:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 06:19:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150937 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-03 14:28:33 [post_date_gmt] => 2017-08-03 10:28:33 [post_content] => თოჯინები - სხვადასხვა ფერის ტანსაცმლით, უამრავი რბილი სათამაშო - ცხოველების თუ სხვა ფორმის, მანქანები - ესაც ყველანაირი სახის, ზღაპრების, ფილმების გმირები, კონსტრუქტორები, ფაზლები და კიდევ უამრავი ფორმის, ფერის და სახის სათამაშო აწყვია მაღაზიების დახლებზე. მნიშვნელობა არა აქვს, იაფფასიანია ეს მაღაზია, ძვირადღირებული, ბრენდირებული თუ უბრალოდ, ბაზრობის დახლებზე იყიდება, სათამაშოების არჩევანი ყველგან დიდია. თუმცა, ეს სათამაშოები რამდენად უსაფრთხოა და რომელია ხარისხიანი, ძნელი გასარჩევია. შეიძლება, ითქვას, რომ შეუძლებელიც. ბრენდირებულ და ძვირადღირებულ მაღაზიებში ირწმუნებიან, რომ მათ მხოლოდ ხარისხიანი სათამაშოები აქვთ, ბაზრობებზე კი დამაჯერებლობისთვის იმასაც კი ამატებენ, რომ ამით მათი შვილები თამაშობენ. არადა, ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სათამაშოები ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებს შეიცავს. კვლევებიდან დადგინდა, რომ ცნობილ ბრენდმაღაზიებში ნაყიდი სათამაშოების უმეტესობაში დი-2 ეთილჰექსილფტალატი (DEHP) აღმოჩნდა, რომელიც ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის საკმაოდ საზიანოა. როგორც პედიატრები აღნიშნავენ, მომწამვლელ სათამაშოებში სხვადასხვა ნივთიერებები უფრო მაღალი კონცენტრაციით ფიქსირდება. განსაკუთრებით კი პლასტმასის სათამაშოებშია გამოყენებული დამარბილებელი და ელასტიურობის მიმცემი დანამატები, რომლებიც ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. მათი თქმით, ამ შემთხვევაშიც საუბარია არა მწვავე, არამედ ქრონიკული მოწამვლის საშიშროებაზე. მედიკოსები თანხმდებიან, რომ მკურნალობის ეფექტი დამოკიდებულია სწორ დიაგნოსტიკაზე . სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია სისტემური ლაბორატორიული კონტროლი და იმ მიზეზების დადგენა, თუ რამ მიიყვანა ბავშვი ამა თუ იმ მდგომარეობამდე. ამ კვლევის საფუძველზე, წესით, გაყიდვიდან აღნიშნული სათამაშოებიც უნდა ამოეღოთ და კონტროლიც დაწყებული, რომ სათამაშოები ნამდვილად უსაფრთხო იყოს და რაც მთავარია, ხარისხზე პასუხისმგებელი ორგანოებიც მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული. მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით არაფერი გაკეთებულა. გამყიდველები ირწმუნებიან, რომ ასეთი სათამაშოები აღარ შემოაქვთ, მაგრამ ეს სიმართლე რომც იყოს, სად წავიდა არსებული, არავინ იცის, რაც საფუძვლიან ეჭვს აჩენს, რომ ისინი დახლებიდან და საწყობებიდან არ აულაგებიათ და ბავშვები ისევ მომწამლავი სათამაშოებით ერთობიან. „ფორტუნას“ რამდენიმე ადგილას ისიც კი უთხრეს, რომ, თურმე, სათამაშოები ახლა არა ჩინეთიდან, არამედ დუბაიდან შემოაქვთ. თუმცა, თავისთავად ქვეყნის დასახელება პრობლემას არ წყვეტს, რადგან შესაძლოა, ყველა ჩინური სათამაშოც არ იყოს მომწამლავი და არც დუბაიში წარმოებაა მაინცდამაინც უსაფრთხოების გარანტია, თუკი არ იქნება შესაბამისი კონტროლის საფუძველზე გაცემული დასკვნა, რაც სათამაშოების ეტიკეტსა და ინსტრუქციაში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული. ქართულ ბაზარზე არსებული სათამაშოების უმეტესობაზე კი არც მწარმოებელია მითითებული და მით უმეტეს, არც ხარისხის გარანტია და მასზე პასუხისმგებელი. არ არსებობს ასევე რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება, გავარჩიოთ ხარისხიანი და უხარისხო სათამაშო, რადგან ხშირ შემთხვევაში ეტიკეტიც გაყალბებულია. როგორც „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში“ აცხადებენ, ევროპულ ქვეყნებში საბავშვო სათამაშოების უსაფრთხოების ნორმები მკაცრად დაცულია და დარღვევის შემთხვევაში, სავაჭრო ობიექტებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამის სანქციები და ჯარიმებია დაწესებული. საქართევლოში კი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა ლაბორატორიულმა კვლევებმა საგანგაშო სურათი აჩვენა, სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმულა. „იმის მიუხედავად, რომ კვლევის შედეგად აღმოჩენილია ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები, უამრავ სავაჭრო ობიექტსა და ბრენდულ მაღაზიებში სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლი მაინც ვერ ხერხდება. ამისთვის ჯერჯერობით არ არსებობს შესაბამისი ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც გააკონტროლებს სიცოცხლისთვის საშიში პროდუქციის, ამ შემთხვევაში საბავშვო სათამაშოების შემოტანასა და მის რეალიზაციას საქართველოში,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, ლია თოდუა. ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ ქვეყანაში უსაფრთხო და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი მოქმედებს, რომელიც მეწარმის ვალდებულებებს განსაზღვრავს. მიუხედავად „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის“ კოდექსში არსებული ჩანაწერისა , რომ „მწარმოებელი ვალდებულია, ბაზარზე განავითაროს მხოლოდ უსაფრთხო პროდუქტი“, შემდეგ ვინ აკონტროლებს ამას, ეს კოდექსში უკვე აღარ არის განსაზღვრული. თოდუას თქმით, გარდა „პროდუქციის ზოგადი უსაფრთხოების დირექტივისა “, არსებობს უშუალოდ სათამაშოებთან დაკავშირებული დირექტივა, რომელიც საქართველოში 2019 წლის სექტემბრამდე უნდა ამოქმედდეს. „ამ დირექტივით დაწესებულია კონკრეტული მოთხოვნებია, რომ სათამაშოს ჰქონდეს EC ნიშანი, შესაბამისობის დეკლარაცია, რომ ის ევროკავშირის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. დირექტივის მიხედვით, სათამაშოს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ინსტრუქცია, ასევე ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ. ის არ უნდა იწვევდეს გაგუდვას, ასფიქსიას . არ უნდა იყოს აალებადი. ქიმიურ მოთხოვნებში გაწერილია, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება იყოს გამოყენებული. ეს საჭირო ინფორმაცია საქართველოს ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი სათამაშოების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია,“ - ამბობს თოდუა. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ ,რომ საქართველოს ბაზარზე სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქციის ზედამხედველობის ფუნქციების გადანაწილება უნდა მოხდეს. „მთავრობის დადგენილებით უკვე დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარდა სხვა პროდუქტების კონტროლისა, ასევე საქართველოში სათამაშოებზე ზედამხედველობასაც ითვალისწინებს. აღნიშნული დირექტივის შესრულება ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით ევალება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს,“ - აცხადებს ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი, ნათია ნოღაიდელი. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, რომელიც საქართველოში შემოტანილ სათამაშოებზე ამჟამად არანაირ ზედამხედველობას არ ახორციელებს, რადგან სააგენტოს ამ ვალდებულებას კანონი არ აკისრებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლის, გიორგი ჩიტაძის, თქმით, რადგან დღესდღეობით სახელმწიფო შეზღუდულია კანონმდებლობით, შესაბამისად სათამაშოებზე ვერანაირი კონტროლი ვერ ხორციელდება. მისი თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში უახლოესი 1 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, თუმცა სანამ აღნიშნული რეგულაციები ამოქმედდება, მომხმარებელს ის უფლება რჩება, გააკეთოს არჩევანი ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოს შეძენა-არშეძენაზე , ან ენდოს ხარისხის შესახებ სათამაშოზე დატანილ შესაბამის ინფორმაციას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. რედ: ფოტოები არის არქივიდან არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულად ეს სათამაშოებია საშიში ელენე ლომაშვილი [post_title] => მკვლელი სათამაშოები - სათამაშოების უსაფრთხოების კონტროლი ისევ არ ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mkvleli-satamashoebi-satamashoebis-usafrtkhoebis-kontroli-isev-ar-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-03 15:15:11 [post_modified_gmt] => 2017-08-03 11:15:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150937 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 150812 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-03 11:44:19 [post_date_gmt] => 2017-08-03 07:44:19 [post_content] => მტკვრის ორივე სანაპირო, აღმაშენებლის ხეივანი, კახეთის გზატკეცილი, ბელიაშვილის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა, წერეთლის გამზირი - ეს დედაქალაქში ის მონაკვეთებია, სადაც ყველაზე მეტი ავარია ხდება და ბოლო წლების განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი სულ უფრო იზრდება. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დედაქალაქის სხვა ადგილებში ავარია არ ხდება და ასეთი შემთხვევები მხოლოდ ამ მონაკვეთებზეა . პრობლემა ის არის, რომ აქ ყველაზე ხშირად ხდება ავარიები და თანაც, უმეტესად, კონკრეტულ წერტილებში. სწორედ იმის გამო, რომ დედაქალაქში ე.წ. შავი წერტილები არსებობს, სპეციალისტები ყველაზე მნიშვნელოვნად ამ სახიფათო ადგილების მიზეზების დადგენას ასახელებენ. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, ამ პრობლემურ მონაკვეთებზე მომხდარი ავარიის მიზეზებიდან პირველ ადგილზეა მანევრირების წესების დარღვევა, მეორეზე - მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება ხოლო მესამეზე საავტომობილო საშუალების ნასვამ მდგომარეობაში მართვა. ჩამოთვლილი მიზეზები, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, იმდენად ფუნდამენტურია , რომ მხოლოდ ამ კონკრეტულ ადგილებზე მომხდარ ავარიებს ვერ მიეწერება. „ფორტუნასთან“ საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის პრეზიდენტმა, დავით მესხიშვილმა, განაცხადა, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ძირეული ცვლილებების გატარებაა საჭირო. “პირველ რიგში, უნდა შეიქმნას სტრუქტურა, რომელიც შეიმუშავებს საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიას და პასუხისმგებელი იქნება ქვეყანაში ევროპული მითითებების დანერგვაზე. ამ სტრუქტურის პრიორიტეტებში ასევე უნდა შედიოდეს ასოცირების ხელშეკრულებაში არსებული პუნქტების შესრულება,” - ამბობს მესხიშვილი. მან ასევე ხაზი გაუსვა ე.წ. "შავი წერტილების" დადგენის მნიშვნელობას. “გარდა სტატისტიკაში მოყვანილი ადგილებისა, თბილისში სხვა არაერთი ცხელი წერტილი არსებობს, მათ შორის ბელიაშვილის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა, წერეთლის გამზირი და სხვა არაერთი. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, დადგინდეს „შავი წერტილები“ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე საჭიროა, გატარდეს პრევენციული ღონისძიებები. ავტოსაგზაო შემთხვევების გამომწვევი ძირითადი მიზეზები შესწავლილი უნდა იქნას კომისიური წესით სხვადასხვა დარგის ექსპერტების ჩართულობით,” - განაცხადა მესხიშვილმა. მისივე განმარტებით შესწავლა უნდა მოიცავდეს გზის საფარს, საგზაო ნიშანს, მონიშვნას და სხვა გარემო პირობებს. “აუცილებელია "ზებრა" გადასასვლელების სწორ ადგილებში მონიშვნა. ქალაქში არა ერთ ადგილზე შეხვდებით ზებრა გადასასვლელს ოთხზოლიან გზაზე, რაც ყოვლად მიუღებელია. არის ისეთი ადგილებიც, სადაც შუქნიშანი ქვეითსა და ავტომობილს ერთდროულად რთავს მოძრაობის ნებას, რაც ასევე კატეგორიულად მიუღებელია,” -განაცხადა მესხიშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ქვეითი უნდა სარგებლობდეს უპირატესობით. თუმცა, როგორც აღნიშნავს, „ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ყოვლად მიუღებელია ყოველთვის მძღოლის დადანაშაულება. სწორედ ამისთვისაა საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები”. "საბოლოო ჯამში შემიძლია, ვთქვა, რომ მიზეზი მოიცავს, როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე ადმინისტრაციულ და ადამიანურ ფაქტორებს. გამომდინარე იქედან, რომ მიზეზი ერთდროულად ბევრ რამეში მდგომარეობს, მომავალში უბედური შემთხვევების პრევენციისათვის კომპლექსური ზომების გატარებაა საჭირო,” - ამბობს ის. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, ავტოსაგზაო შემთხვევების პრევენციისათვის უკვე არაერთი მექანიზმი გააქტიურეს . „მართვის მოწმობის 100-ქულიანი სისტემა, ჭკვიანი კამერები, აქცია „შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისთვის“ და სხვა არაერთი მექანიზმი, უკვე მოქმედებაშია და მიზნად ისახავს სწორედ ავტო საგზაო შემთხვევების რაოდენობის შემცირებას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას,“ - განაცხადეს შსს-ში. ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა შსს-ს სტატისტიკას მიხედვით, 2011 წლიდან ავტოსაგზაო შემთხვევათა რაოდენობა ყოველწლიურად იმატებდა. ზოგადი სტატისტიკის ფონზე, იზრდება უბედური შემთხვევების რაოდენობა დედაქალაქშიც. თბილისში 2016 წელს მომხდარი რეგისტრირებული საგზაო შემთხვევების რაოდენობა შეადგენს 3, 264. აქედან დაიღუპა 98 და დაშავდა 4, 173 ადამიანი. ამ მონაცემების მიხედვით, 2015 წელთან შედარებით, 2016 წელს თბილისში საგზაო შემთხვევების რაოდენობა 9%-ით გაიზარდა. თათია მეგენეიშვილი [post_title] => "შავი წერტილები" თბილისში - სად და რატომ ხდება ყველაზე ხშირად ავარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shavi-wertilebi-tbilisshi-sad-da-ratom-khdeba-yvelaze-khshirad-avaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-03 12:29:33 [post_modified_gmt] => 2017-08-03 08:29:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151005 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-04 10:00:33 [post_date_gmt] => 2017-08-04 06:00:33 [post_content] => ჯაჭვებდაწყვეტილი საქანელები, დამტვრეული, ბასრპირიანი პლასტმასის ჩამოსასრიალებელი, მორყეული ძელები და ბეტონის საფარი - ადგილი, სადაც ბავშვები, გართობის ნაცვლად, შესაძლოა, დაშავდნენ. ეს თბილისის გასართობი სკვერებია. „ფორტუნამ“ ქალაქის რამდენიმე უბანში გასართობი პარკები გადაიღო, სადაც კარგად ჩანს, რომ სკვერებში საბავშვო ატრაქციონების დიდი ნაწილი ამორტიზებულია და საფრთხის შემცველია. სკვერების ნაწილში არ არის წყალი და პანდუსი. სივრცე, რომელიც ზაფხულის სიცხეში ქალაქში დარჩენილი ბავშვებისთვის ერთადერთი გასართობი ადგილია, ლუდის ქილებით და ძაღლის ფეკალიებით არის სავსე. „უბნის ორივე სკვერი არჩევნების დროს გაკეთდა, თუმცა არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში სკვერს არავინ აღარ პატრონობს, იმტვრევა საქანელები, აიყარა მიწაზე დაგებული უსაფრთხო საფარი, დარჩა შიშველი ბეტონი, რომელზე დაცემის გამო, მუდმივად იზიანებს ხელებს და მუხლებს. მარტო, რა თქმა უნდა, არ ვუშვებ ბავშვებს, მეშინია სერიოზული ტრავმა არ მიიღოს,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ერთ-ერთი მშობელი. ქალაქის მასშტაბით არსებული საბავშვო გასართობი სკვერების მოვლა-პატრონობა „ თბილსერვისსა “ და გამგეობებს შორის არის გადანაწილებული. „თბილსერვისის“ ბალანსზე ქალაქის 10 დიდი პარკია, მათ შორის „მზიური“, ვერის, ვაკის და კიკვიძის პარკები. როგორც „ფორტუნამ“ გაარკვია, „თბილსერვისს“ პარკები მოვლა-პატრონობისთვის 2016 წლის მაისში გადაეცა. კომპანიის ხელმძღვანელის მოადგილის, დავით დოლიძის, ინფორმაციით , არსებულ ძველ საქანელებზე ისინი არ აგებენ პასუხს. „თბილსერვისს“ პარკები მაისში გადაეცა, 2016 წლის ბიუჯეტში რეაბილიტაციის თანხები არ იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად, სამუშაოები მიმდინარე წელს დაიწყო . საბავშვო საქანელების განახლების პროცესი პარკებში უკვე ერთი თვეა, აქტიურად მიმდინარეობს, ახალი საქანელები უსაფრთხოების ყველა ნორმას დააკმაყოფილებს და სათამაშო მოედნები კაუჩუკის დარბილებული ზედაპირით იქნება მოპირკეთებული, დაზიანებული საქანელები მთლიანად გამოიცვლება, შეკეთდება ან შეიცვლება სავარჯიშო ტრენაჟორებიც. პროცესი აგვისტოს ბოლოსთვის მთლიანად დასრულდება,“ - აცხადებს დავით დოლიძე. ქალაქის დიდი პარკებისგან გაცილებით რთული ვითარებაა უბნის სკვერებში. აქ კიდევ ერთი პრობლემა სკვერში ალკოჰოლის მოხმარებაა . ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 171 მუხლის მიხედვით, ადმინისტრაციული წესით ისჯება ალკოჰოლური სასმელების სმა სტადიონზე, სკვერში და ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. კანონდარღვევა პირველ შემთხვევაში 50 ლარის, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 150-500 ლარამდე ჯარიმას ან 15 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მიუხედავად კანონით აკრძალვისა, გასართობ სკვერებში ალკოჰოლის მოხმარება მაინც ხდება. ეკა ნარჩემაშვილს გასართობი სკვერი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოშივე აქვს, თუმცა მისი 6 და 2 წლის შვილები ძირითადად სახლში თამაშობენ. „უბნის სკვერი, ძირითადად, ლოთების თავშეყრის ადგილად არის ქცეული და ბავშვები საერთოდ აღარ ჩამყავს. ვხედავ, მეეზოვეები ყოველ დილით ალაგებენ, მაგრამ ქვიშა მთლიანად სიგარეტის ნამწვავებითაა სავსე, დღის განმავლობაში ლუდის და არყის ბოთლებითაც ივსება. რაც შეეხება საქანელებს, არ ვიცი, არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი, მაგრამ ერთი შეხედვითაც ეტყობა, საქანელები იმდენად ძველია, დამცავი მექანიზმების გარეშე დიდი შანსია, ბავშვმა რაიმე მოიტეხოს ,“ - უყვება ეკა ნარჩემაშვილი „ფორტუნას“ საბავშვო გასართობ მოედნებზე ალკოჰოლის მოხმარების ფაქტთან დაკავშირებით „ფორტუნას“ საპატრულო პოლიციის პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ სკვერების და პარკების შემოვლა საპატრულო პოლიციის ფუნქციებში არ შედის და რეაგირება მოსახლეობის გამოძახების ან პატრულის მიერ სამართალდარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ხდება. უბნის სკვერებსა და გასართობ მოედნებზე მეთვალყურეობა რაიონის გამგეობებს ფუნქციებში შედის. როგორც „ფორტუნას“ ნაძალადევის რაიონის გამგეობაში განუცხადეს, დაზიანებული საქანელების შესახებ ინფორმაციას გამგეობის საუბნო სამსახურების, მონიტორინგისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლებისგან იღებენ, რეაგირება ხდება მოსახლეობის მიმართვის საფუძველზეც. „სკვერებში საბავშვო ატრაქციონები სკვერის რეაბილიტაციის დროს იცვლება და, თუ ატრაქციონი იმდენად დაზიანებულია, რომ რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება, საშიში და საფრთხის შემცველია, ხდება მისი დემონტაჟი. თუ იმ დროისთვის ბიუჯეტში არ არის ახალი ატრაქციონის დამონტაჟების თანხა, ასეთი მისამართები შემდეგი წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული,“ - განმარტეს გამგეობაში. გასართობი მოედნები რომლებიც „ფორტუნამ“ გადაიღო მოსახლეობის თქმით რამდენიმე თვეა დაზიანებულია. საფრთხის შემცველი საქანელები დღემდე ადგილზეა და ყველა ზემოთჩამოთვლილი უწყების რეაგირებას ელოდება. თამუნა გოგუაძე [gallery link="file" ids="151023,151024,151025,151026,151020,151019"] [post_title] => საშიში საქანელები - ვინ აგებს პასუხს ამორტიზებულ გასართობ მოედნებზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sashishi-saqanelebi-vin-agebs-pasukhs-amortizebul-gasartob-moednebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 10:19:21 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 06:19:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 111 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f5fc25770d541706c4e8ce963a6953e2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )