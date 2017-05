“იდიოტი, რომელმაც ევროვიზიაზე საზოგადოებას უკანალი მიუშვირა, დაკავებულია!” (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skandali [1] => evrovizia [2] => evrovizia-2017 [3] => jamala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130671 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skandali [1] => evrovizia [2] => evrovizia-2017 [3] => jamala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130671 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 644 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => skandali [1] => evrovizia [2] => evrovizia-2017 [3] => jamala ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => skandali [1] => evrovizia [2] => evrovizia-2017 [3] => jamala ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130671) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4221,8511,10923,644) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130572 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 10:59:15 [post_date_gmt] => 2017-05-14 06:59:15 [post_content] => ევროვიზიის რიგით 62-ე ევროფესტივალის გამარჯვებული, კონკურსის ისტორიაში პირველად პორტუგალიის წარმომადგენელი გახდა. 27 წლის სალვადორ სობრალის გამარჯვება დის მიერ დაწერილმა სიმღერამ Amar Pelos Dois მოუტანა. საფინალო კონცერტის დასასრულს სიმღერა Amar Pelos Dois სალვადორ სობრალმა სწორედ მის ავტორთან, ლუიზა სობრალთან ერთად შეასრულა. სიტყვით გამოსვისას სობრალმა აღნიშნა: „ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ, ეს კი მუსიკის გამარჯვებაა. მუსიკა ფოიერვერკი არ არის, მუსიკა გრძნობაა...“ https://www.youtube.com/watch?v=tXodL-oQGws პორტუგალიამ ევროფესტივალის შემდეგი კონკურსის მასპინძლის სტატუსი მოიპოვა. „ევროვიზიის“ სიმღერის რიგით 62-ე კონკურსის ფინალი კიევის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში 13 მაისს გაიმართა. ევროფესტივალის ფინალისტები იყვნენ: ისრაელი, პოლონეთი, ბელარუსი, ავსტრია, სომხეთი, ნიდერლანდები, მოლდოვა, უნგრეთი, იტალია, დანია, პორტუგალია, აზერბაიჯანი, ხორვატია, ავსტრალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ნორვეგია, დიდი ბრიტანეთი, კვიპროსი, რუმინეთი, გერმანია, უკრაინა, ბელგია, შვედეთი, ბულგარეთი, საფრანგეთი. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="130576,130577,130578,130579,130580,130573"] საქართველო თამარა გაჩეჩილაძემ წარადგინა სიმღერით Keep the Faith თუმცა, მან ნახევარფინალური ტური ვერ გადალახა და კონკურსს გამოეთიშა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ევროვიზია 2017-ის გამარჯვებული: ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrovizia-2017-is-gamarjvebuli-chven-fast-food-musikis-samyaroshi-vckhovrobt-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-14 12:25:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-14 08:25:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130572 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129554 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-10 13:15:15 [post_date_gmt] => 2017-05-10 09:15:15 [post_content] => რატომ ვერ გადავლახეთ ნახევარფინალური ტური „ევროვიზიაზე“ - ეს შეკითხვა დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია. თაკო გაჩეჩილაძის გამოსვლას ვერავინ ვერაფერი დაუწუნა, თუმცა საბოლოოდ, ის ფინალში ვერ მოხვდა. რამდენიმე რესპონდენტი ჩავწერეთ ამ თემაზე. მარინა ბერიძე, მუსიკალური პროდიუსერი: რა გაინტერესებთ? მე პორტუგალიელ ბიჭზე ვარ შეშლილი (იღიმის). თქვენი აზრით, თაკო გაჩეჩილაძე რატომ ვერ გადავიდა ფინალში? აბსოლუტურად გაურკვეველია ჩემთვის. არ ვიცი, როცა დასრულდება 1ევროვიზია“, იქნებ, ვინმემ გააანალიზოს. სიმღერა იყო ამ კონკურსის ფორმატის, თაკო ყველაფრით პასუხობდა „ევროვიზიის“ სტანდარტს. სხვა დროს, ჩემი აზრით, პორტუგალიელი ბიჭი ნახევარფინალამდეც ვერ მიაღწევდა. ფორმატს ხომ არ ცვლიან? სხვა ახსნას ვერ ვუძებნი. რასაც ჰქვია კონკურსისთვის მოწესრიგება, ეს ყველაფერი ჩვენს წარმომადგენელს ჰქონდა, ვერაფერში მოედავებოდი. წუნკალი მარინა ბერიძეც კი გაუშვებდა თაკოს ფინალში (იცინის). პირველ ადგილს პორტუგალიელ ბიჭს მივცემდი, მეორეს - აუცილებლად თაკოს. პორტუგალიელს აქვს ინდივიდუალიზმი, ასეთი ადამიანებისთვის ადრე არ ყოფილა გახსნილი „ევროვიზიის“ კარი... ჩვენმა გოგომ კი კლასიკური ნომერი გააკეთა ამ კონკურსისთვის, ამიტომ ჩემი დასკვნა ასეთია, რომ როგორც ჩანს, „ევროვიზია“ ფორმატს იცვლის. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება, ამ კონკურსზე კარგ შედეგს მივაღწიოთ? რამდენი წელია, დავდივართ. ფაქტობრივად, ჩავარდნა და სამარცხვინო ნომერი არ გვქონია. სულ კარგი გამოსვლები გვქონდა, სოფო ხალვაშის ნომრით დაწყებული, სოფო ტოროშელიძე, ნიკა კოჩაროვი... ათეულშიც კი ვერ ვხვდებით... მაგრამ ფაქტია, რომ მონაწილეობა უნდა მივიღოთ. მართალია, ჯერ ამას რეზულტატი არ მოუტანია და პროდიუსერები არ დახვევიან ჩვენს შემსრულებლებს, მაგრამ მონაწილეობა მაინც არ არის ცუდი... ნატო დუმბაძე, პროდიუსერი: ამ შედეგით ცოტა გაოცებული დავრჩი. თაკოს მართლა საამაყო გამოსვლა ჰქონდა. მე რომ თაკო გაჩეჩილაძე ვიყო, ამ კონკურსზე ან არ წავიდოდი ან წავიდოდი კონკრეტული მიზნით. მეცოდინებოდა, რომ ვერ გადავიდოდი ფინალში, მაგრამ მთელ მსოფლიოს ვაჩვენებდი, როგორი სიმღერა შემიძლია. ეს თაკომ აჩვენა, ჯერ კიდევ არავინ იცის, რა შემოთავაზებები ექნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ის შეამჩნიეს. ამდენი წელია, ვამბობ, რომ ეს არის პოლიტიკური კონკურსი. ვფიქრობ, სანამ სახელმწიფო უფრო მეტად არ ჩაერევა და არ დაეხმარება კონკურსანტს, მანამდე ჩვენ კარგ შედეგს ვერ მივაღწევთ. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა დახმარებოდა თავის წარმომადგენელს. ნიკო ნერგაძე, ჟურნალისტი: არ ვიცი, რატომ ვერ გადავიდა თაკო ფინალში... პირადად მე, „ევროვიზიის“ ფანი არ ვარ, მაგრამ სიმღერა ძალიან მომეწონა. თამარამაც კარგად იმღერა. გამიკვირდა, რომ ფინალში არ აღმოჩნდა. მერე, როცა შედეგები გამოცხადდა, დავფიქრდი მიზეზებზე. შესაძლოა, კარგი სიმღერა არ იყო საკმარისი და თაკოს გამოსვლა იყო კარგი, მაგრამ ჩვეულებრივი. მომეჩვენა, რომ მის გამოსვლაში თბილისში უფრო მეტი ცეცხლი იყო, ვიდრე „ევროვიზიის“ სცენაზე. არ ვიცი, სიტყვით როგორ გადმოვცე, მუხტს ვგულისხმობ. მეგონა, რომ გადასულები ვიყავით და რომ ვნახე, ფინალს გამოეთიშა, ამაზე მერე დავფიქრდი. მგონი, მუხტი დააკლდა მის გამოსვლას. არის პოლიტიკური ასპექტი ამ კონკურსზე? რასაკვირველია, არის, მეც მაქვს ამისი ეჭვი, მაგრამ ვისაც აქამდე გაუმარჯვია, ვფიქრობ, ყველას ეკუთვნოდა... ვფიქრობ, „ევროვიზიაზე“ დაუმსახურებლად არავის გაუმარჯვია. საბოლოოდ, სიმღერა მაინც ფასდება ხოლმე. ნინო მურღულია [post_title] => „წუნკალი მარინა ბერიძეც კი გაუშვებდა თაკო გაჩეჩილაძეს ფინალში“ – „ევროვიზიის“ შეფასებები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wunkali-marina-beridzec-ki-gaushvebda-tako-gachechiladzes-finalshi-evroviziis-shefasebebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 13:20:36 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 09:20:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129479 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-10 11:03:13 [post_date_gmt] => 2017-05-10 07:03:13 [post_content] => 9 მაისს მუსიკალური კონკურსის "ევროვიზია" პირველი ნახევარფინალური ტური გაიმართა, სადაც 18 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. მათ შორის იყო საქართველოც. თამარა გაჩეჩილაძის კარგი პერფორმანსის მიუხედავად, მან ფინალში მოხვედრა ვერ მოახერხა. ქართულ სოცქსელში წერენ, რომ ეს ყველასთვის მოულოდნელი იყო და კიდე ერთხელ აღნიშნავენ, რომ "ევროვიზია" არ არის სიმღერის კონკურსი. თაკომ პირად "ფეისბუქზე" პირველი კომენტარი გააკეთა. მომღერალო წერს: "ხალხო! მეგობრებო! ჩემო საყვარლებო! არც ერთი წამით არ იფიქროთ რომ ან ვნერვიულობ ან გული დამწყდა! უბრალოდ ძაააალიან მაგრად მეცინება:))))) და არც თქვენ არ მოიწყინოთ და თავები მაღლა ასწიეთ! საქართველო დღეს და ზოგადად წელს არის საუკეთესო! ეს დღეს ყველამ დაინახა! ამაზე მეტყველებდა ოვაციები, ტაში, ყველაფერი!!!! და რაც მთავარია ხალხის რეაქცია და შოკი ბოლოს! :)) მე რასაც შეგპირდით და რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, საქართველო ღირსეულად წარვადგინე და ესე იგი "ევროვიზია" არ ყოფილა ჩემი ღირსი!:) ეს ყველაფერი მაინც პოლიტიკაა......!!! სამწუხაროდ((( მოკლედ, მადლობა ყველას, მიყვარხართ და ვამაყობ ჩემი თავითაც და რაც მთავარია, იმით, რომ მე ვარ ქართველი!!!! ❤️❤️❤️❤️ გკოცნით ყველას! ❤️' [post_title] => თაკო გაჩეჩილაძის პირველი კომენტარი ნახევარფინალოს დატოვების შემდეგ - "მაგრად მეცინება..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tako-gachechiladzis-pirveli-komentari-nakhevarfinalos-datovebis-shemdeg-magrad-mecineba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 11:03:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 07:03:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129479 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130572 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 10:59:15 [post_date_gmt] => 2017-05-14 06:59:15 [post_content] => ევროვიზიის რიგით 62-ე ევროფესტივალის გამარჯვებული, კონკურსის ისტორიაში პირველად პორტუგალიის წარმომადგენელი გახდა. 27 წლის სალვადორ სობრალის გამარჯვება დის მიერ დაწერილმა სიმღერამ Amar Pelos Dois მოუტანა. საფინალო კონცერტის დასასრულს სიმღერა Amar Pelos Dois სალვადორ სობრალმა სწორედ მის ავტორთან, ლუიზა სობრალთან ერთად შეასრულა. სიტყვით გამოსვისას სობრალმა აღნიშნა: „ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ, ეს კი მუსიკის გამარჯვებაა. მუსიკა ფოიერვერკი არ არის, მუსიკა გრძნობაა...“ https://www.youtube.com/watch?v=tXodL-oQGws პორტუგალიამ ევროფესტივალის შემდეგი კონკურსის მასპინძლის სტატუსი მოიპოვა. „ევროვიზიის“ სიმღერის რიგით 62-ე კონკურსის ფინალი კიევის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში 13 მაისს გაიმართა. ევროფესტივალის ფინალისტები იყვნენ: ისრაელი, პოლონეთი, ბელარუსი, ავსტრია, სომხეთი, ნიდერლანდები, მოლდოვა, უნგრეთი, იტალია, დანია, პორტუგალია, აზერბაიჯანი, ხორვატია, ავსტრალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ნორვეგია, დიდი ბრიტანეთი, კვიპროსი, რუმინეთი, გერმანია, უკრაინა, ბელგია, შვედეთი, ბულგარეთი, საფრანგეთი. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="130576,130577,130578,130579,130580,130573"] საქართველო თამარა გაჩეჩილაძემ წარადგინა სიმღერით Keep the Faith თუმცა, მან ნახევარფინალური ტური ვერ გადალახა და კონკურსს გამოეთიშა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ევროვიზია 2017-ის გამარჯვებული: ჩვენ fast food მუსიკის სამყაროში ვცხოვრობთ (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrovizia-2017-is-gamarjvebuli-chven-fast-food-musikis-samyaroshi-vckhovrobt-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-14 12:25:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-14 08:25:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130572 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 59 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cf6c141d0c3c1d6ebad7d27b082cc921 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )