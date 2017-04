“იეჰოვას მოწმეებს” რუსეთში საქმიანობა აეკრძალა და ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => religia [2] => iehovas-mowmeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124370 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => religia [2] => iehovas-mowmeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124370 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => religia [2] => iehovas-mowmeebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => religia [2] => iehovas-mowmeebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124370) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14975,11950,198) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121270 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 20:23:04 [post_date_gmt] => 2017-04-08 16:23:04 [post_content] => სირიაში, მორიგი იერიში განხორციელდა. CNN-ის ცნობით, ხან შეიხუნის რეგიონი დაიბომბა, სწორედ ის ქალაქი, სადაც რამდენიმე დღის წინ ჯანყებულების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელმა მხარემ განახორციელა ავიადარტყმა. FOXNEWS-ის ინფორმაციით, ავიადარტყმის შედეგად ერთი ქალი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. დასავლურ მედიაში წერენ, რომ ეს ერთგვარი პასუხია ამერიკის მიერ სირიის ბაზის დაბომბვაზე. მოსკოვმა აშშ-ს ეს ქმედება დაგმო და სირიას საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების პირობა მისცა და ტარტუსის ბაზასთან სამხედრო ხომალდი გააგზავნა. რამდენიმე დღის წინ სირიაში ქიმიურმა თავდასხმამ 85-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციით, მშვიდობიანი მოსახლეობა შეეწირა, აშშ-ს მიერ სამხედრო ბაზის დაბომბვასაც. რუსული სამხედრო გემი აშშ-ის იმ ორი საზღვაო გამანადგურებლისკენ მიემართება, რომლებიდანაც გამთენიისას სირიის მიმართულებით სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა. ინფორმაციას FOXNEWS ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი განცხადებით, რუსულმა ფრეგატმა, „ადმირალი გრიგოროვიჩი RFS-494" რამდენიმე საათის წინ გადაკვეთა ბოსფორის სრუტე და ხმელთაშუაზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში შევიდა. რუსული ფრეგატი "ადმირალი გრიგოროვიჩი" კალიბრის ტიპის რაკეთებითაა შეიარაღებული. პარასკევს, აშშ-მ სირიის ავიაბაზა დაბომბა, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებამ აჯანყებულების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა. აშშ-ს ქმედება რუსეთმა დაგმო.

რუსეთმა შეაჩერა აშშ-სთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომელიც სირიაში ავიაციის უსაფრთხოებას და ინციდენტების თავიდან არიდებას უზრუნველყოფდა. ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყება მოუწოდებს გაეროს, შეიკრიბოს უსაფრთხოების საბჭო და განიხილონ აშშ-ს მიერ განხორციელებული დარტყმები. მანამდე კი აშშ-ს მიერ სირიის ტერიტორიაზე განხორციელებულ დარტყმა რუსეთის პრეზიდენტმა სუვერენული ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიად შეაფასა. ამერიკის სამხედრო ძალებმა გემებიდან სირიის ტერიტორიაზე ფრთოსანი რაკეტები გაუშვეს. პენტაგონის წარმომადგენლის ინფორმაციით, სირიის ხელისუფლების ჰომსში მდებარე ავიაბაზა „შაირათის" მიმართულებით, 60-მდე ტომაჰავკი გაუშვეს. ამ ავიაბაზიდან ორშაბათს დილით სირიის ავიაციამ ქალაქ ხან-შეიხუნზე ქიმიური თავდასხმა განახორციელა, რომელმაც ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა. 