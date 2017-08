იფქლის პურეული ნიკორას მაღაზიათა ქსელში შევიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puri [1] => nikora [2] => ifqli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150480 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => puri [1] => nikora [2] => ifqli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150480 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 139 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => puri [1] => nikora [2] => ifqli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => puri [1] => nikora [2] => ifqli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150480) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3765,1749,139) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147812 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:21:58 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:21:58 [post_content] => რამდენიმეთვიანი ერთობლივი მუშაობის შემდეგ „თიბისი კაპიტალმა“ კომპანია „ნიკორას“ ობლიგაციების განთავსება წარმატებით დაასრულა. ობლიგაციების მოცულობა 10 მილიონი აშშ დოლარია. ფასიანი ქაღალდების ადგილობრივ ბაზარზე ეს არის არაფინანსური ჯგუფის კომპანიის ყველაზე მსხვილი განთავსება ამ დროისათვის. როგორც ”ფორტუნას” ”თიბისიდან” აცნობეს, „ნიკორას“ ობლიგაციების ვადა 2 წელია, საპროცენტო სარგებელი წლიური 9%. ინვესტორების მოძიება, დაინტერესება და ობლიგაციების მიწოდება „თიბისი კაპიტალმა“ განახორციელა. „თიბისი კაპიტალმა“, პროექტზე მუშაობის პერიოდში კომპანიის დაფინანსების და ბაზრის მოთხოვნები სიღრმისეულად შეისწავლა, რის საფუძველზეც განისაზღვრა ობლიგაციების რაოდენობა და ფასი. „საქართველოს ბაზრისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ემისია და მოხარული ვართ, რომ ჩვენი შვილობილი კომპანიის დახმარებით ეს შეთავაზება წარმატებით და ეფექტურად შედგა,“- განაცხადა ”თიბისი ბანკის” გენერალურმა დირექტორმა, ვახტანგ ბუცხრიკიძემ. „კმაყოფლი ვართ, რომ კომპანიას ამ მასშტაბის განთავსებაში ეფექტურად დავეხმარეთ. ვფიქრობთ, რომ ინვესტორების დიდი დაინტერესება განპირობებული იყო კომპანია „ნიკორას“ მრავალწლიანი ისტორიით, კვების პროდუქტების წარმოებისა და საცალო გაყიდვების ბაზარზე მისი წამყვანი პოზიციით და ობლიგაციების სწორად განსაზღვრული ფასით. მიგვაჩნია, რომ ამ მასშტაბის განთავსება ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის გაფართოებას და მომავალში სხვა კომპანიების გააქტიურებას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე,“ - განაცხადა "თიბისი ბანკის" დირექტორის მოადგილემ, გიორგი თხელიძემ. „მოხარული ვართ, რომ ჩვენი ობლიგაციების გამოშვება ისევ წარმატებით დასრულდა. კომპანიას მსგავსი გამოცდილება წარსულშიც ჰქონდა - გასულ წელს სს „ნიკორას" ჰოლდინგში შემავალი სუპერმარკეტების ქსელმა 5 მილიონი დოლარის ღირებულების ობლიგაციები გამოუშვა. ახალი ობლიგაციების გამოშვება დაგვეხმარება, მეტად მოქნილები ვიყოთ ფინანსურად და მოზიდული რესურსების დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ,"- განაცხადა კომპანია „ნიკორას" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბოქოლიშვილმა. ცნობისთვის, „თიბისი კაპიტალი" თიბისი ბანკის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც საკონსულტაციო, კვლევით და საბროკერო საქმიანობას ეწევა.

„თიბისი კაპიტალმა" „ნიკორას" 10 მილიონი დოლარის ობლიგაციები განათავსა კომპანია „იფქლი" მომხმარებელს ახალ დიეტურ პურს, „ნატურამოს" სთავაზობს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, „ნატურამო" გაღივებული ხორბლის მარცვლისაგან დამზადებული პურია, რომელიც პურეულის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი და დაბალკალორიული სახეობაა მსოფლიოში. „გაღივებული პურის შესახებ პირველად ამერიკაში შევიტყვე, სადაც ამ ტიპის პურეული ძალიან პოპულარულია. მისი მომზადება საკმაოდ შრომატევადია და რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ რიგში, მთელ მარცვალს ასხამენ წყალს და გარკვეული დროით წყალში აჩერებენ, სანამ მარცვალი გაღივებას არ დაიწყებს. მნიშვნელოვანია, ზუსტად განისაზღვროს რა ეტაპზე უნდა შეჩერდეს პურის გაღივების პროცესი, რადგან გადაჭარბების შემთხვევაში მარცვალი პურის საწარმოებლად უვარგისი ხდება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღება იდეალური გაღივებული ხორბლის პური, რასაც „იფქლში" თანამედროვე ლაბორატორიის წყალობით წარმატებით ვართმევთ თავს. შემდგომ, გაღივებული ხორბლის მარცვალი გარსიანად იღერღება და ცხვება ძალიან ჯანსაღი, სასარგებლო პური." - აცხადებს „იფქლის" მთავარი ტექნოლოგი, გელა კოდალაშვილი. მისივე თქმით, პურის სტრუქტურიდან გამომდინარე „ნატურამო" დაბალკალორიული და დიეტური ნაწარმია. „ნატურამოს" ლაბორატორიული კვლევა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჩაუტარდა, რის შემდეგაც უწყებამ „იფქლს" სპეციალური ნებართვა (№01/1672. 11/01/2017) მიანიჭა დიეტური პურის წარმოებისათვის. „ნატურამოს" მოხმარება დასაშვებია დიაბეტით დაავადებულთა კვებაშიც, ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, "ნატურამოს" სხვა პურებთან შედარებით მრავალი უპირატესობა აქვს. ამ მეთოდით მომზადებული პური შეიცავს მეტ E და B ვიტამინებს, რკინას და თუთიას. გაღივებული მარცვლით დამზადებული პური, ბოჭკოვანი უჯრედისის შემცველობის გამო, ეხმარება საჭმლის მომნელებელ სისტემას სწორად ფუნქციონირებაში, დაბალი კალორიულობის გამო კი, ის საუკეთესო პურია დიეტაზე მყოფი ადამიანებისათვის. კომპანიის ინფორმაციითვე, „ნატურამოს" შეძენა მომხმარებლებს თბილისის მაღაზიებში 1 ლარად უკვე შეუძლიათ.

ნატურამო: ბაზარზე ახალი ქართული დიეტური პური გამოჩნდა ბაზარზე გენეტიკურად ქართული წარმომავლობის კიდევ ერთი პროდუქტი გაიყიდება. გემოვანი ვაშლის ძმარი, რომელიც "მზეთამზეს" ბრენდის ქვეშ იწარმოება, სარეალიზაციო ქსელში დღეიდან გამოჩნდა. როგორც "ფორტუნას" "ქართული ხორბლის პური-მზეთამზეს" დამფუძნებელმა ირაკლი ჩავლეშვილმა განუცხადა, აღნიშნული პროდუქცია მისი კომპანიის დაკვეთით რაჭაში დამზადდა. "დავუკავშირდით რაჭაში მცხოვრებ პაპუნა სირბილაძეს, რომელმაც ქართული ტრადიციული მეთოდებით, ქვევრში დაამზადა ვაშლის ძმარი. ეს არის აბსოლუტურად სუფთა პროდუქტი. პროექტ "გემოვანის" მთავარი მიზანიც სწორედ ის არის, რომ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ფერმერები გააერთიანოს- ისინი, ვინც გენეტიკურად ქართულ პროდუქტს აწარმოებენ", - აღნიშნა ჩავლეშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ვაშლის ძმარი უებარი სამკურნალო საშუალებაა. იგი შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელ თითქმის ყველა მინერალურ ნივთიერებასა და მიკროელემენტს. იგი ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას, ამაღლებს სისხლის შედედების უნარს, არეგულირებს ნორმალურ მენსტრუალურ ციკლს, აჯანსაღებს სისხლძარღვებს, ხელს უწყობს სისხლის წითელი ბურთულების წარმოქმნას. როგორც ირაკლი ჩავლეშვილი ამბობს, ძმრის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსება კალიუმის მაღალი შემცველობაა, ის აუცილებელია ენერგიის გამომუშავებისათვის, ასევე ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად. არის ბუნებრივი ანტისეპტიკი, კლავს მიკრობებს და ხელს უშლის ლპობის პროცესს. ამასთან, "ქართული ხორბლის პური-მზეთამზეს" დამფუძნებელის ინფორმაციითვე, კომპანია უახლოეს პერიოდში საკუთარ მომხმარებელს ასევე ტრადიცული მეთოდებით დამზადებულ ფქვილს, ქატოს, საფანელსა და ჩაის შესთავაზებს. ამ პროდ [post_title] => რაჭაში დამზადებული ვაშლის ძმარის სამკურნალო თვისებები და მზეთამზეს სამომავლო გეგმები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rachashi-damzadebuli-vashlis-dzmaris-samkurnalo-tvisebebi-da-mzetamzes-samomavlo-gegmebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 12:31:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 08:31:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147812 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 15:21:58 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:21:58 [post_content] => რამდენიმეთვიანი ერთობლივი მუშაობის შემდეგ „თიბისი კაპიტალმა“ კომპანია „ნიკორას“ ობლიგაციების განთავსება წარმატებით დაასრულა. ობლიგაციების მოცულობა 10 მილიონი აშშ დოლარია. ფასიანი ქაღალდების ადგილობრივ ბაზარზე ეს არის არაფინანსური ჯგუფის კომპანიის ყველაზე მსხვილი განთავსება ამ დროისათვის. როგორც ”ფორტუნას” ”თიბისიდან” აცნობეს, „ნიკორას“ ობლიგაციების ვადა 2 წელია, საპროცენტო სარგებელი წლიური 9%. ინვესტორების მოძიება, დაინტერესება და ობლიგაციების მიწოდება „თიბისი კაპიტალმა“ განახორციელა. „თიბისი კაპიტალმა“, პროექტზე მუშაობის პერიოდში კომპანიის დაფინანსების და ბაზრის მოთხოვნები სიღრმისეულად შეისწავლა, რის საფუძველზეც განისაზღვრა ობლიგაციების რაოდენობა და ფასი. „საქართველოს ბაზრისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ემისია და მოხარული ვართ, რომ ჩვენი შვილობილი კომპანიის დახმარებით ეს შეთავაზება წარმატებით და ეფექტურად შედგა,“- განაცხადა ”თიბისი ბანკის” გენერალურმა დირექტორმა, ვახტანგ ბუცხრიკიძემ. „კმაყოფლი ვართ, რომ კომპანიას ამ მასშტაბის განთავსებაში ეფექტურად დავეხმარეთ. ვფიქრობთ, რომ ინვესტორების დიდი დაინტერესება განპირობებული იყო კომპანია „ნიკორას“ მრავალწლიანი ისტორიით, კვების პროდუქტების წარმოებისა და საცალო გაყიდვების ბაზარზე მისი წამყვანი პოზიციით და ობლიგაციების სწორად განსაზღვრული ფასით. მიგვაჩნია, რომ ამ მასშტაბის განთავსება ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის გაფართოებას და მომავალში სხვა კომპანიების გააქტიურებას ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე,“ - განაცხადა ”თიბისი ბანკის” დირექტორის მოადგილემ, გიორგი თხელიძემ. „მოხარული ვართ, რომ ჩვენი ობლიგაციების გამოშვება ისევ წარმატებით დასრულდა. კომპანიას მსგავსი გამოცდილება წარსულშიც ჰქონდა - გასულ წელს სს „ნიკორას“ ჰოლდინგში შემავალი სუპერმარკეტების ქსელმა 5 მილიონი დოლარის ღირებულების ობლიგაციები გამოუშვა. ახალი ობლიგაციების გამოშვება დაგვეხმარება, მეტად მოქნილები ვიყოთ ფინანსურად და მოზიდული რესურსების დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ,“- განაცხადა კომპანია „ნიკორას“ გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბოქოლიშვილმა. ცნობისთვის, „თიბისი კაპიტალი“ თიბისი ბანკის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც საკონსულტაციო, კვლევით და საბროკერო საქმიანობას ეწევა. 