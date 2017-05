II მსოფლიოს ომის ბომბები: ჰანოვერიდან 50 000 ადამიანია ევაკუირებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => germania [2] => evakuacia [3] => meore-msoflio-omi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128339 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => germania [2] => evakuacia [3] => meore-msoflio-omi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128339 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 391 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => germania [2] => evakuacia [3] => meore-msoflio-omi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bombi [1] => germania [2] => evakuacia [3] => meore-msoflio-omi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128339) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (391,1594,508,15466) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124511 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 21:42:02 [post_date_gmt] => 2017-04-21 17:42:02 [post_content] => ბერლინი გერმანიის ყველაზე საშიშ ქალაქად დაასახელეს. 2016 წელს გერმანიის დედაქალაქში ყოველ 100 ათას მცხოვრებზე 16 161 რეგისტრირებული სამართალდარღვევა დაფიქსირდა. ინფორმაციას „დოიჩე ველე" ავრცელებს. მეორე ადგილზე ლაიფციგია, მესამეზე - მაინის ფრანკფურტი. რაც შეეხება, გერმანიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქს, ასეთ ქალაქად მიუნხენი დასახელდა. უკმაყოფილო მიგრანტებს ევროპის დატოვება შესთავაზეს. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომელიც ემიგრანტ მუსლიმებს ეხებოდათ. მათ ვისაც არ სურს, რომ ევროპული ცხოვრებით იცხოვროს, მიიღოს განათლება თუ გაითავისოს სხვადასხვა წეს-ჩვეულებები, უნდა ხვდებოდეს, რომ მსოფლიოში სხვა უკეთესი ადგილებიც მოიძებნება. პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ უკმაყოფილო მიგრანტებმა უნდა აღიარონ, რომ შეცდომა დაუშვეს და ევროპა თავისი სურვილით დატოვონ. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ყველაზე მასშტაბურ მიგრაციულ კრიზისს განიცდის და ევროპამ მხოლოდ გასულ წელს 1,8 მილიონი ადამიანი შეიფარა. 