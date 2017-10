ილჰამ ალიევი სერჟ სარგსიანს ხვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilham-alievi [1] => serdj-sargsiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175927 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilham-alievi [1] => serdj-sargsiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175927 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 576 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ilham-alievi [1] => serdj-sargsiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ilham-alievi [1] => serdj-sargsiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175927) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (576,1062) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171382 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 12:20:50 [post_date_gmt] => 2017-10-05 08:20:50 [post_content] => აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, შაბათს ბაქოში ეუთო-ს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს შეხვდება და მთიანი ყარაბაღის საკითხზე სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარგსიანთან შესაძლო შეხვედრაზე იმსჯელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. „მე ვთვლი, რომ მოლაპარაკებების ფორმატი უნდა განახლდეს. რამდენიმე დღეში მე ეუთო-ს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნების ელჩებს შევხვდები და ჩვენ მომდევნო მოლაპარაკებებზე და პრეზიდენტების დონეზე შესაძლო შეხვედრაზე ვიმსჯელებთ,“ - განაცხადა ილჰამ ალიევმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ეს განცხადება ალიევმა ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკისა და უშიშროების კომიტეტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განაცხადა. სომხეთის პრეზიდენტმა დააკმაყოფილა მთავრობის თხოვნა გადადგომასთან დაკავშირებით, სერჟ სარგსიანმა ბრძანებას ხელი დღეს მოაწერა. სარგსიანმა დაავალა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, ახალი მთავრობის ფორმირებამდე გააგრძელონ მუშაობა საკუთარ თანამდებობებზე. კონსტიტუციის თანახმად, სომხეთში მინისტრთა კაბინეტი ახალი მოწვევის პარლამენტის მუშაობის დაწყებისას წყვეტს მოვალეობის შესრულებას. საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში 2 აპრილს გაიმართა. საიტის ARKA ინფორმაციით, პარლამენტში შევიდნენ მმართველი რესპუბლიკური პარტია, ბლოკები - „ცარუკიანი", „ელკი" და „დაშნაკცუტუნი". საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, აზერბაიჯანის დედაქალაქში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ხანგრძლივი თანამშრომლობის საკითხების გაღრმავებაზე ისაუბრეს. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ წელს საქართველო-აზერბაიჯანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 25 წელი შესრულდება. მხარეებმა ენერგოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ორმხრივი პროექტებიც განიხილეს. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ღრმად ვართ დაინტერეს ებული ენერგეტიკის სფეროში ურთიერთობის შემდგომი განვითარებით. საქართველო წარმოადგენს, როგორც აზერბაიჯანული ენერგორესურსების მომხმარებელს, ასევვე საიმედო გამტარს. საუბარი შეეხო „სამხრეთ გაზის დერეფნის" პროექტის განხორციელებას რომელიც, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა საკვანძო როლს ასრულებს უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში, როგორც რეგიონში, ისე მთელ ევროპაში. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ყურადღება ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ მჭიდრო სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირებზეც გაამახვილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების პოტენციალი ჯერ კიდევ სრულად არ არის ათვისებული და არსებობს ტვირთბრუნვის მრავალმხრივად გაზრდის შესაძლებლობა. საუბარი შეეხო ტურიზმისა და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის წარმატებულ და ნაყოფიერ განვითარებასაც. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა უსაფრთხოების გარემო განიხილეს. გიორგი მარგველაშვილმა აზერბაიჯანელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისათვის, ასევე გაეროს რეზოლუციის ყოველწლიური მხარდაჭერისთვის, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა სტატუსთან დაკავშირებით. პრეზიდენტებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის საკითხები, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვით უნდა გადაიჭრას. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრის დასასრულს აღნიშნა, ჩვენს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებასა და გამყარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სახელმწიფოების სრულფასოვანი განვითარებისა და გლობალური მნიშვნელობის სატრანსპორტო-ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისათვის. [post_title] => მარგველაშვილი ალიევს შეხვდა [post_title] => ილჰამ ალიევი შესაძლოა, სერჟ სარგსიანს შეხვდეს