ილიას ზუროსი რჩება: განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის

საკალათბურთო თბილისის „დინამო" წლევანდელ სეზონში ფიბა-ს თასზე იასპარეზებს. წილისყრის შედეგად დინამოელთა მეტოქეები გამოვლინდნენ. საქართველოს ჩემპიონი E ქვეჯგუფში მოხვდა, სადაც მეტოქეებად ბულგარული „ლუკოილ აკადემიკი", რუმინული „კლუჟი" და თურქული „ისტანბული" ეყოლება. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრები 17 და 18 ოქტომბერს გაიმართება. ირაკლი ხოშტარიას გუნდი პირველ მატჩს 18 ოქტომბერს, ბულგარეთში „ლუკოილ აკადემიკის" წინააღმდეგ გამართავს. დინამო ლუკოილით იწყებს: ფიბა-ს თასზე მეტოქეები გაირკვა შვეიცარიის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ფიფას ყოფილი გენერალური მდივნის ჟერომ ვალკეს წინააღმდეგ. BeIn Media Group-ის (კომპანია სპეციალიზდება სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციების უფლებათა რეალიზაციაზე) აღმასრულებელი დირექტორი, აგრეთვე, "პარი სენ-ჟერმენის" პრეზიდენტი ნასერ ალ-ჰელაიფი ეჭვმიტანილნი არიან თაღლითობაში, დოკუმენტების გაყალბებასა და კერძო პირთა მოსყიდვაში. აღნიშნავენ, რომ ვალკემ ალ-ჰელაიფის უპირატესობა მიანიჭა, როცა გარკვეული ქვეყნებისთვის მსოფლიოს 2018-2030 ჩემპიონატების უფლებებს ჰყიდდა. შეგახსენებთ, რომ ადრე ვალკე 12 წლით ჩამოაშორეს საფეხბურთო საქმიანობას კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის გამო. ამ გადაწყვეტილებაზე აპელაცია მან 28 თებერვალს შეიტანა, თუმცა საქმე ჯერ არ არის განხილული. ვალკე ფიფას გენერალური მდივანი იყო 2007 წლიდან. ის 9 იანვარს გაათავისუფლეს. ფიფას ყოფილ გენმდივანს და პსჟ-ს პრეზიდენტს იჭერენ საქართველოს ნაკრების შემტევ ნახევარმცველს ჯანო ანანიძეს რომში მარცხენა კოჭის სახსარზე ოპერაცია ჩაუტარდა. ამის შესახებ მოსკოვის „სპარტაკის" ოფიციალური ვებგვერდი წერს. ქირურგიული ჩარევა ორი საათი გრძელდებოდა და წარმატებით ჩაიარა. ფეხბურთელი გარკვეულ დროს კიდევ დაყოფს კლინიკაში სარეაბილიტაციო პროცესის ჩასატარებლად. შეგახსენებთ, რომ ანანიძემ ტრავმა 23 სექტემბერს, რუსეთის ჩემპიონატის მე-11 ტურში მიიღო. წელს მან შვიდი ოფიციალური მატჩი ჩაატარა და ერთი საგოლე პასი შეასრულა.

ჯანომ ოპერაცია გაიკეთა [post_title] => დინამო ლუკოილით იწყებს: ფიბა-ს თასზე მეტოქეები გაირკვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dinamo-lukoilit-iwyebs-fiba-s-tasze-metoqeebi-gairkva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 10:15:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 06:15:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1086 [max_num_pages] => 362 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => be69e19d5524888b6c1324ad414e13cc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )