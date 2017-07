“იმ ქართველების ფოტოები უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => qartvelta-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani [1] => qartvelta-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1175,17077) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141167 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-26 12:20:20 [post_date_gmt] => 2017-06-26 08:20:20 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანმა დაბადების დღე პომპეზურად და მხიარულად აღნიშნა. მან დათუნა სულიკაშვილის ყვავილებიანი კაბა მოირგო, რომელიც ძალიან მოიხდინა და დაბადების დღემდე რამდენიმე დღით ადრე საჩუქრად დიზაინერისგან მიიღო. ნანუკას ბევრი მილოცვაც მიიღო და მადლობის ნიშნად „ფეისბუქზე“ დაწერა: „დღეს განსაკუთრებით დარაზულია ჩემი გვერდი. იმიტომ რომ ამ, ერთი კონკრეტული პოსტით, თავს ვუყრი ყველა მოლოცვას, ყველა სითბოს და სიყვარულს, რის გამოც მიხარია ეს დღე. მიხარია, რომ დავიბადე და იმედია ზუსტად ვიცი, რა არის ჩემი როლი ამ პლანეტაზე. უფრო დიდი იმედი კი იმის მაქვს, რომ ამ როლს ბოლომდე შევასრულებ და დავალიანებით არ წავალ აქედან. მადლობა ღმერთს, რომ ჯერ კიდევ მიხარია ჩემი დაბადების დღე და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მაგრად მკიდია, რამდენი სანთელია ტორტზე. იმიტომ, რომ რამდენი წლისაც არ უნდა ხდებოდეთ, ყველაფერი წინ გაქვთ, თუ სიცოცხლე გიხარიათ. ჰოდა, ვულოცავ დაბადების დღეს საკუთარ თავს და წინასწარ, ყველას მადლობას გიხდით მოლოცვისთვის. ოღონდ სავალდებულო მადლობას კი არა, ნამდვილს“. ნანუკას დაბადების დღეს მისი შვილი და მეგობრები დაესწრნენ. ნანუკა ჟორჟოლიანის ფერადი დაბადების დღე - „მიხარია, რომ დავიბადე..." მცირე ხნის წინ ნანუკა ჟორჟოლიანმა მაია ასათიანთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ შეყვარებულია, თუმცა რჩეულის ვინაობა არ გაუმხელია. იქვე თქვა, რომ ერთ-ერთმა ცნობილმა ადამიანმა, როცა მის პირად ცხოვრებაში ცვლილებების შესახებ შეიტყო, დაურეკა მის მეგობარს და ჰკითხა, რატომ უმართლებდა ასე ნანუკას. ტელეწამყვანი ამბობს, რომ ასეთი კომენტარები აღარ ადარდებს. მის „ინსტაგრამის" გვერდზე გამოჩნდა პორტუგალიაში გადაღებული ფოტო ფებურთელ რომან ჭანტურიასთან, რამდენიმე დღის წინ კი ასევე „ინსტაგრამზე" განათავსა მასთან ერთად გადაღებული კიდევ ერთი ფოტო, რომელიც კაჭრეთის „ამბასადორშია" გადაღებული. ფოტოებზე გაკეთებულ კომენტარებში ტელეწამყვანს ბედნიერებას უსურვებენ, ერთ-ერთი კი წერს: „Love is in the air" („სიყვარულია ჰაერში"). რომან ჭანტურია საქართველოს 17 და 19 წლამდე ნაკრებებში თამაშობდა, 21-წლამდე ნაკრებში კი სადებიუტო შეხვედრა ალექსანდრე ჩივაძის მწვრთნელობისას „ევრო 2017"-ზე წლის შესარჩევში შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარა. 2013 წელს ის თბილისის „ლოკომოტივიდან" „ემპოლიში" გადავიდა, იქიდან კი კლუბში „ტუტუკუიო". რომან ჭანტურია 1996 წლის 9 თებერვალსაა დაბადებული.

ნანუკა ჟორჟოლიანი ქართველ ფეხბურთელზეა შეყვარებული? – „Love is in the air…" "რუსთავი 2-ის" წამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ემშვიდობება და წარმატებებს უსურვებს. ამის შესახებ ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში წერს.

Nika , მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება. ♥", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნიკა გვარამიას გადადგომასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ტელეარხის შენობაში გუშინ საგანგებო თათბირი გაიმართა, თუმცა ოფიციალური კომენტარები არ გაკეთებულა. ნანუკა ჟორჟოლიანი გვარამიას ემშვიდობება: "წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ" ნანუკა ჟორჟოლიანის ფერადი დაბადების დღე - „მიხარია, რომ დავიბადე..."