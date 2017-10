“იმაში, რომ მასწავლებელი, ექიმი, მხარს მიჭერდა პირადად მე, დასაძრახი არაფერია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180678 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180678 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180678) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180700 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-26 15:38:54 [post_date_gmt] => 2017-10-26 11:38:54 [post_content] => ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული, - ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა კახა კალაძემ ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) რეგიონულ წარმომადგენელთან სებასტიან ჰუსონ დე სამპინისთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. "გვინდა, რომ ტრანზიციის პერიოდი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ შეხვედრებისთვის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან. მათთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებელი იყოს თანხების მოზიდვა, რათა წინასარჩევნოდ გაჟღერებული პროექტების განხორციელება მოხდეს. ის მიმართულებები, რომელზეც მათი მხრიდან იქნა ყურადღება გამახვილებული და დახმარების სურვილი გამოთქვეს, არის ძველი თბილისის რებილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტები და "სმარტ სითი". გავიმეორებ, რომ გვინდა, ნაკლები ბიუროკრატია. გვინდა, უფრო მეტი სიახლე, თანამედროვეობა, ინოვაცია და ეს ყველაფერი მომდევნო წლების განმავლობაში აუცილებლად განხორციელდება", - განაცხადა კალაძემ. კალაძის თქმით, ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაცია არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ”დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათავლისწინებული მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და მათი თანადგომა და ეს ურთიერთობები, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი", - აღნიშნა დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა. [post_title] => კალაძე: ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენაზე 500 მილიონი ლარი დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladze-dzveli-tbilisis-istoriuli-nawilis-aghdgenaze-500-milioni-lari-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 15:38:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 11:38:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180677 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-26 15:30:37 [post_date_gmt] => 2017-10-26 11:30:37 [post_content] => "სიცრუეზე აკეთებ განცხადებებს, თან პრეზიდენტი, მე მგონი, ცოტა არასწორია," - ასე უპასუხა კახა კალაძემ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურის გამოყენების თაობაზე. "მე არ მომისმენია პრეზიდენტის განცხადება, თუმცა, უბრალოდ, მოგონილ ჭორებზე განცხადებების გაკეთება პრეზიდენტის მხრიდან, მგონია, რომ არასწორია. პრეზიდენტი უფრო მაღლა უნდა დადგეს ამ ყველაფერზე. თუ არსებობს რესურსების გამოყენების რაიმე დამადასტურებელი ფაქტი, უნდა მოხდეს გამოძიება, თუ ვინმე ავალდებულებდა ამ ადამიანებს, თუ იყო ზეწოლა, ესეც გამოვიძიოთ. ის, რომ მასწავლებელი, ბაღის თანამშრომელი, ექიმი ჩართული იყო საარჩევნო პროცესებში და მხარს მიჭერდა პირადად მე და "ქართულ ოცნებას", დასაძრახი და სიახლე არაფერია. ყველა ადამიანს აქვს უფლება და შესაძლებლობა, მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, დაესწროს შეხვედრებს, ჩაატაროს, თუნდაც, აგიტაცია და მე აქ არანაირ პრობლემას არ ვხედავ. თუ რაიმე დარღვევაა, ერთად გამოვიძიოთ," - განაცხადა კალაძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ქვეყანამ უარი ჯერ კიდევ ვერ თქვა. [post_title] => სიცრუეზე აკეთებ განცხადებებს, თან პრეზიდენტი, ცოტა არასწორია - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sicrueze-aketeb-ganckhadebebs-tan-prezidenti-cota-arasworia-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 15:30:37 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 11:30:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180677 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180519 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-26 14:44:59 [post_date_gmt] => 2017-10-26 10:44:59 [post_content] => ეროვნული ვალუტა უფასურდება. დოლართან მიმართებაში კურსის ცვლილება უკვე მინუს 5 თეთრამდეა. ინფლაციის პროცესი არჩევნების დასრულებიდან ორ დღეში დაიწყო. "ეროვნული ვალუტის რყევებზე საქართველოს ეროვნული ბანკი კომენტარს არ გააკეთებს," - ასე უპასუხა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ, მედიას. ამ პასუხის გარდა, მან განმარტა, რომ საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსი მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს, როგორც გაუფასურების, ისე გამყარების მიმართულებით და ეს ჩვეულებრივი პროცესია. "არავისთვის არის ახალი, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს ორივე მიმართულებით - ზოგჯერ გაუფასურების და ზოგჯერ გამყარების მიმართულებით. როგორც სხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკი არ გააკეთებს კომენტარს ეროვნული ვალუტის მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით. "დღესაც ბაზარზე მიმდინარეობს ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება და იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება", – განმარტა მან და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ წინასაარჩევნოდ, ეროვნულმა ბანკმა, კურსის დასაჭერად ინტერვენცია განახორციელა. ჩვეულებრივია ეს პროცესუ თუ არაჩვეულებრივი, ფაქტია, რომ მოსახლეობაზე დიდ გავლენას ახდენს და კურსის თუნდაც 3-დან ხუთ პუნქტამდე დაცემა მათ უკმაყოფილებას იწვევს. როცა კურსი უცებ იზრდება, თუ ვარდება, ისინი ფიქრობენ, რომ "რაღაც ხდება". ამ ეჭვს კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კონკრეტულ განმარტებებს არ აკეთებს. "ყოველდღე თვალი გამირბის ევროსკენ, როცა ვხედავ, რომ ის მუდმივად იცვლება და უმეტეს შემთხვევაში ზევით ადის, მიჩნდება არასტაბილურობის განცდა, რადგან ვერ ვგეგმავ ვერაფერს. მაქვს მოლოდინი, რომ მომავალშიკიდევ უფრო გაიზრდება," – განაცხადა "ფორტუნასთან" ვ.დ-მ. "ბინის შეძენა მინდა. ამისთვის სესხის აღება მჭირდება. ვერ შევარჩიე პერიოდი, რომ ლარი სტაბილური იყოს და მშვიდად ავიღო სესხი. ყოველდღე კურსს რომ ვუყურებ, მაჟრიალებს. არასტაბილურობის განცდა მიჩნდება," – განაცხადა ჩვენთან ფ.ი-მ "როცა ლარი, თვეში ერთხელ, ერთი პუნქტით უფასურდება, ეს არ მადარდებს და ჩვეულებრივ ამბად ვთვლი, თუმცა, როდესაც ასე სწრაფად იწევს კურსი, ვიცი, რომ ეს ეკონომიკის გაჯანსაღებასთან არაფერ კავშირშია," – განაცხადა ჩვენთან ნ.გ-მ. რამდენად უკავშირდება ეს ჩვეულებრივი პროცესი არჩევნებს და არის თუ არა რაიმე სხვა „შოკი“, რომლის გამოც ეროვნული ვალუტა ძვირდება, ამასთან დაკავშირებით „ფორტუნა“ ექსპერტებს ესაუბრა. „საზოგადოება და ბანკების“ ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, ლარის გაუფასურებას არჩევნებს და არჩევნებთან დაკავშირებულ მოლოდინებს უკავშირებს. ექსპერტი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ერთჯერადი პროცესია და მომავალში არ გაგრძელდება. ის ასევე, მოუწოდებს ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას, რომ სწორი მოლოდინების შესაქმნელად უფრო მეტი იმუშავონ. „მგონია, რომ ეს სეზონური ფაქტორით გამოწვეული ერთგვარი აჟიოტაჟი და მოლოდინია იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოდგომაზე არჩევნების შემდეგ, განსაკუთრებით ხდება ხოლმე კურსის გაუფასურება. "შეიძლება, ფიქრობდნენ, რომ არჩევნებამდე კურსს ხელოვნურად იჭრდნენ... "პოლიტიკურ ცვლილებებს ეს არ უკავშირდება, რადგან რეალურად ფუნდამენტური ცვლილება არც მომხდარა, თუმცა მოლოდინი მაინც იყო ასეთი, რომ ზამთარი მოდის, ლარი გაუფასურდება და მოვასწროთ... ამიტომ ბიზნესი დოლარის რესურსის აკუმულირებას ახდენს. "ბაზრის მონაწილეებს ასეთი მოლოდინი აქვთ. ეს სწორია თუ არასწორი, მომავალში გამოჩნდება,“ – განაცხადა გიორგი კეპულაძემ „ფორტუნასთან.“ "ნაციონალური მოძრაობის" ერთ–ერთი ლიდერი, რომან გოცირიძე, ლარის გაუფასურებას არჩევნებს უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში უკავშირებს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ამასთან დაკავშრებით "ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე სტატუსს აქვეყნებს: „- როდის არის ამომრჩეველი ყველაზე გონიერი? არჩევნებიდან მეორე დღეს. - როდის იქნებოდა არჩევნების შედეგი ყველაზე ობიექტური? არჩევნებიდან მეორე დღესვე, ახალი არჩევნები რომ ტარდებოდეს. - ვინ არის მეორე დღეს გონების პირველი განმანათებელი? ზოგან ვინ და ზოგან რა. მაგალითად, სვაზილენდში ეს არის მამალი, საქართველოში - ლარი. პირველი იყივლებს ხოლმე,“ – წერს გოცირიძე. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე“ - რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-lari-pirveli-iyivlebs-kholme-ratom-dzvirdeba-erovnuli-valuta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 14:44:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 10:44:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180519 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180700 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-26 15:38:54 [post_date_gmt] => 2017-10-26 11:38:54 [post_content] => ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული, - ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა კახა კალაძემ ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) რეგიონულ წარმომადგენელთან სებასტიან ჰუსონ დე სამპინისთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. "გვინდა, რომ ტრანზიციის პერიოდი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ შეხვედრებისთვის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან. მათთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლებელი იყოს თანხების მოზიდვა, რათა წინასარჩევნოდ გაჟღერებული პროექტების განხორციელება მოხდეს. ის მიმართულებები, რომელზეც მათი მხრიდან იქნა ყურადღება გამახვილებული და დახმარების სურვილი გამოთქვეს, არის ძველი თბილისის რებილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტები და "სმარტ სითი". გავიმეორებ, რომ გვინდა, ნაკლები ბიუროკრატია. გვინდა, უფრო მეტი სიახლე, თანამედროვეობა, ინოვაცია და ეს ყველაფერი მომდევნო წლების განმავლობაში აუცილებლად განხორციელდება", - განაცხადა კალაძემ. კალაძის თქმით, ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაცია არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ”დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათავლისწინებული მომდევნო 4 წლის განმავლობაში და მათი თანადგომა და ეს ურთიერთობები, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი", - აღნიშნა დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა. 