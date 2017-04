“იმედის” დღის გადაცემები ეთერში ახალი ფორმატით გავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => telekompania-imedi [2] => telekompania [3] => imedis-dghis-gadacemebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125418 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => telekompania-imedi [2] => telekompania [3] => imedis-dghis-gadacemebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125418 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 51 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => telekompania-imedi [2] => telekompania [3] => imedis-dghis-gadacemebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => imedi [1] => telekompania-imedi [2] => telekompania [3] => imedis-dghis-gadacemebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125418) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (51,15143,11812,6797) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112850 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 10:46:39 [post_date_gmt] => 2017-03-06 06:46:39 [post_content] => "ცეკვავენ ვარსკვლავების" მორიგი სეზონი სტარტს მალე კვლავ "იმედის" ეთერში აიღებს. საცეკვაო პროექტი, რომელმაც სამეჯლისო ცეკვებს საქართველოში დიდი პოპულარობა შესძინა, სავარაუდოდ, აპრილში დაუბრუნდება ეკრანებს. რაც შეეხება დაბრუნებას, ამ მხრივ პროექტთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლეა. "ცეკვების" პროდიუსერი კვლავ ნოე სულაბერიძე იქნება. ის უკვე ერთი თვეა, "იმედში" დაბრუნდა. შეგახსენებთ, სწორედ ნოე გახლდათ უცხოური შოუს ქართული ანალოგის პირველი რამდენიმე სეზონის პროდიუსერი. ბოლოს მას "ჯი-დი-ეს"-ზე ღამის თოქშოუ მიჰყავდა დათო ქაცარავასთან ერთად. შოუ ჯერჯერობით ეთერშია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ამ არხზე თითქმის ყველა გასართობი გადაცემა დაიხურა, როგორც ჩანს, "18+"-ს იგივე ბედი ემუქრება. ნოეს ჯერჯერობით არ უნდა ვრცლად "ცეკვებთან" დაკავშირებულ გეგმებზე საუბარი. "ფორტუნას" დაუდასტურა, რომ "ცეკვებზე" ისევ იმუშავებს. [post_title] => ნოე სულაბერიძე "იმედში" დაბრუნდა - ის კვლავ "ცეკვავენ ვარსკვლავების" პროდიუსერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => noe-sulaberidze-imedshi-dabrunda-is-kvlav-cekvaven-varskvlavebis-prodiuseria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-06 10:52:59 [post_modified_gmt] => 2017-03-06 06:52:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112850 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111276 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-26 23:03:27 [post_date_gmt] => 2017-02-26 19:03:27 [post_content] => საქართველოს საპატრიარქოში 23 თებერვალს სამართალდამცველებმა ჩხრეკა ჩაატარეს,ინფორმაციას ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემა „იმედის დრო“ ავრცელებს. მათი ცნობით, ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო ცეცხლსასროლი იარაღი, რაც, შესაძლოა, „ციანიდის საქმის“ მნიშვნელოვანი დეტალი, ან - საპატრიარქოსთვის ახალი სკანდალის მიზეზი გახდეს. [post_title] => ჩხრეკა საპატრიარქოში - "იმედის" ინფორმაციით, ამოიღეს საბრძოლო და ცეცხლსასროლი იარაღი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chkhreka-sapatriarqoshi-imedis-informaciit-amoighes-sabrdzolo-da-ceckhlsasroli-iaraghi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-26 23:03:27 [post_modified_gmt] => 2017-02-26 19:03:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111276 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109731 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-20 11:26:13 [post_date_gmt] => 2017-02-20 07:26:13 [post_content] => საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვი“-მ მიმართა და მაუწყებლობის სახის მოდიფიცირება მოითხოვა. კომისიამ დააკმაყოფილა კომპანიის მოთხოვნა და შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვი“კერძო საერთო მაუწყებლობის ნაცვლად საზოგადოებას კერძო სპეციალიზებულ (გასართობ/შემეცნებით) მაუწყებლობას შესთავაზებს. 1 თებერვალს ტელეკომპანია GDS-ის 100–პროცენტიანი წილი ტელეკომპანია “იმედის” მფლობელმა კომპანიამ, შპს „ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპმა” იყიდა. შესაბამისი გარიგება რეესტრში 28 იანვარსაა ასახული. „ჯორჯიან მედია პროდაქშენ“ გრუპის მფლობელი ინა გუდავაძეა. როგორც ხელშეკრულებაშია აღნიშნული, მხარეები გარიგების ფასზე მომდევნო 7 თვის განმავლობაში მოილაპარაკებენ. ამის შემდეგ, GDS–ში გადაცემების დახურვა დაიწყო. წინა კვირას დაიხურა ტელევიზიის შუადღის გადაცემაც. [post_title] => GDS გასართობ-შემეცნებით მაუწყებლობად გადაკეთდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gds-gasartob-shemecnebit-mauwyeblobad-gadaketda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-20 12:04:40 [post_modified_gmt] => 2017-02-20 08:04:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109731 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 112850 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 10:46:39 [post_date_gmt] => 2017-03-06 06:46:39 [post_content] => "ცეკვავენ ვარსკვლავების" მორიგი სეზონი სტარტს მალე კვლავ "იმედის" ეთერში აიღებს. საცეკვაო პროექტი, რომელმაც სამეჯლისო ცეკვებს საქართველოში დიდი პოპულარობა შესძინა, სავარაუდოდ, აპრილში დაუბრუნდება ეკრანებს. რაც შეეხება დაბრუნებას, ამ მხრივ პროექტთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლეა. "ცეკვების" პროდიუსერი კვლავ ნოე სულაბერიძე იქნება. ის უკვე ერთი თვეა, "იმედში" დაბრუნდა. შეგახსენებთ, სწორედ ნოე გახლდათ უცხოური შოუს ქართული ანალოგის პირველი რამდენიმე სეზონის პროდიუსერი. ბოლოს მას "ჯი-დი-ეს"-ზე ღამის თოქშოუ მიჰყავდა დათო ქაცარავასთან ერთად. შოუ ჯერჯერობით ეთერშია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ამ არხზე თითქმის ყველა გასართობი გადაცემა დაიხურა, როგორც ჩანს, "18+"-ს იგივე ბედი ემუქრება. ნოეს ჯერჯერობით არ უნდა ვრცლად "ცეკვებთან" დაკავშირებულ გეგმებზე საუბარი. "ფორტუნას" დაუდასტურა, რომ "ცეკვებზე" ისევ იმუშავებს. [post_title] => ნოე სულაბერიძე "იმედში" დაბრუნდა - ის კვლავ "ცეკვავენ ვარსკვლავების" პროდიუსერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => noe-sulaberidze-imedshi-dabrunda-is-kvlav-cekvaven-varskvlavebis-prodiuseria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-06 10:52:59 [post_modified_gmt] => 2017-03-06 06:52:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112850 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 313b396d752b9d61b4aeb0e09d482cb8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )