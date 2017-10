“იმედის” ეგზიტპოლით, კალაძემ 53% მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => egzitpolis-shedegebi [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178631 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => egzitpolis-shedegebi [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178631 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15482 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => egzitpolis-shedegebi [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => egzitpolis-shedegebi [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178631) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,15482) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178697 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 22:06:32 [post_date_gmt] => 2017-10-21 18:06:32 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, არჩევნებში ამომრჩეველთა 45,65%-მა (1569992) მიიღო მონაწილეობა. თბილისში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 43.4%. საღამოს 8:00 სთ-ზე ყველა საარჩევნო უბანი კანონის შესაბამისად დაიხურა. როგორც ანა მიქელაძემ მედიას განუცხადა, საარჩევნო უბნებზე ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაიარა. „ დილის 07:00 საათიდან საღამოს 8:00 საათამდე შემოვიდა 1 468 ზარი და 134 შეტყობინება ონლაინ ჩატის მეშვეობით. მათი დიდი ნაწილი ამომრჩევლების მიერ სიაში მონაცემების გადამოწმებას და საარჩევნო პროცედურების დაზუსტებას შეეხებოდა. რაც მთავარია ამომრჩევლებს თავისუფლად შეეძლოთ მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი ნების გამოხატვა. 20:00 სთ-ზე, კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდეგ, დაიწყო ხმის დათვლის პროცედურები. მას შემდეგ, რაც შედგება საუბნო შემაჯამებელი ოქმები, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უმოკლეს ვადაში მოეწოდება ცესკოს; ისინი მიღებისთანავე ეტაპობრივად აიტვირთება სპეციალურ ვებ-გვერდზე www.results.cec.gov.ge. შეგახსენებთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებმა უნდა დაითვალონ სამი სახის ბიულეტენები და შესაბამისად შეადგინონ 3 შემაჯამებელი ოქმი.შემაჯამებელი ოქმების ატვირთვა მოხდება ცესკოში არსებულ შედეგების შეჯამების ცენტრში, სადაც ოპერატორებს შემაჯამებელი ოქმების მონაცემები სპეციალურ პროგრამაში შეყავთ. ამასთან, შეგახსენებთ ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა დააკვირდეს არჩევნების წინასწარი შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით, რომელიც 360 გრადუსიანი ტექნოლოგიის გამოყენებით არის შესაძლებელი ცესკოს ოფოციალურ ვებ-გვერდზე, facebook-გვერდზე და Youtube-ზე“ - განაცხადა ცესკოს პრეს სპიკერმა. მან საზოგადოებას ასევე გააცნო ინფორმაცია საჩივრების შესახებ: საერთო ჯამში ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიაში შეტანილია 204 საჩივარი. (ყველაზე მეტი რაოდენობის საჩივარი შევიდა მარნეულში, ვაკეში, ნაძალადევსა და ქუთაისში). საჩივრები დაიწერა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ. საჩივრები ძირითადად ეხება პროცედურულ ხარვეზებს და მათი ნაწილი უბანზევე აღმოიფხვრა. ოლქში შეტანილი საჩივრების უმეტესობის მოთხოვნა არის კომისიის წევრებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, თუმცა არის გარკვეული რაოდენობის საჩივრები, რომელიც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს, საჭიროებს შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას. ა [post_title] => ცესკო: თბილისში არჩევნებზე ამომრჩეველთა 43,31% გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-tbilisshi-archevnebze-amomrchevelta-4331-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 22:07:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 18:07:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178697 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178608 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 21:00:02 [post_date_gmt] => 2017-10-21 17:00:02 [post_content] => არჩევნები დასრულდა, პირველი ეგზიტპოლების შედეგებიც ცნობილია. სანამ საბოლოო შედეგები გამოცხადდება, სოციალურ ქსელში, მოქალაქეები ავრცელებენ ბიულეტინის ფოტოებს, თუ ვის მისცეს ხმა. ასევე ვრცელდება ბიულეტინები, რომლებიც გაბათილდება, რადგან მოქალაქეებმა, არარსებული ადამიანებს, ან საერთოდაც ცხოველებს მისცეს ხმა. ზოგიერთ ბიულეტინში კანდიდატების თავზე, პირადი შეხედულებაცაა მიწერილი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178615,178616,178617,178618,178662,178665,178664,178663"] ერთ–ერთი მერობის კანდიდატის კახი კალაძის მეუღლემ ანუკი არეშიძემ, დადო ბიულეტინის ფოტო, სადაც ჩანს, რომ მან კახი კალაძეს მისცა ხმა. დავით გერსამიამ – მარიამ გერსამიას, ხოლო დავით იმედაშვილმა – "ნაციონალურ მოძრაობას". [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178623,178624,178625"] [post_title] => "ბოდიშით ნასვამი ვარ" - ბიულეტინები, რომლებიც გასაჯაროვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bodishit-nasvami-var-biuletinebi-romlebic-gasajarovda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-21 21:20:19 [post_modified_gmt] => 2017-10-21 17:20:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178608 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178677 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 20:58:23 [post_date_gmt] => 2017-10-21 16:58:23 [post_content] => „ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ ”ევროპული საქართველო” მკვეთრად წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა,“ -ასე აფასებს ”ედისონის” ეგზიტპოლის შედეგებს ”ევროპული საქართველოს” ლიდერი დავით ბაქრაძე. ბაქრაძის თქმით, ეს შედეგები ნიშნავს, რომ დრო მუშაობს ”ევროპულ საქართველოზე” და მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია იბრძოლებს გამარჯვებისთვის. „ეს არის ეგზიტპოლი და ეს არ არის არჩევნების ოფიციალური მონაცემები. ყველამ იცის, რომ ქართულ რეალობაში ეგზიტპოლი, ისევე როგორც ნებისმიერი გამოკითხვა, ატარებს რისკს. როდესაც ვსაუბრობთ დაშინებულ ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ადამიანებს მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში აშინებდნენ სოციალურების მოხსნით და სამსახურებიდან გაშვებით, ეს მოქმედებს ნებისმიერი კვლევის შედეგზე. ამიტომ, საბოლოო შეფასებას გავაკეთებთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაიდება ოფიციალური შედეგები. ეს არის პირველი არჩევნები „ევროპული საქართველოსთვის“. ეგზიტპოლის 9%-ი ნიშნავს, მთლიანობაში, 10%-ზე მეტზე ასვლას და საბოლოოდ ორნიშნა ციფრში გადასვლას. ეგზიტპოლის ეს შედეგიც ნიშნავს, რომ პარტია შედგა, რომ პარტიამ თავის პირველ არჩევნებზე გადადგა ნაბიჯი. ეს ნიშნავს, რომ ”ევროპული საქართველო” წინ არის, ვიდრე ქართული ოპოზიციური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს ნიშნავს, იმას, რომ პარტია ამ შედეგების მიხედვით გააგრძელებს ზრდას,” - განაცხადა ბაქრაძემ. [post_title] => დავით ბაქრაძე ეგზიტპოლის შედეგებს აფასებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-baqradze-egzitpolis-shedegebs-afasebs (ყველაზე მეტი რაოდენობის საჩივარი შევიდა მარნეულში, ვაკეში, ნაძალადევსა და ქუთაისში). საჩივრები დაიწერა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მიერ. საჩივრები ძირითადად ეხება პროცედურულ ხარვეზებს და მათი ნაწილი უბანზევე აღმოიფხვრა. ოლქში შეტანილი საჩივრების უმეტესობის მოთხოვნა არის კომისიის წევრებისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, თუმცა არის გარკვეული რაოდენობის საჩივრები, რომელიც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს, საჭიროებს შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას. ა

[post_title] => ცესკო: თბილისში არჩევნებზე ამომრჩეველთა 43,31% გამოცხადდა