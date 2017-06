იმოგზაურე და დაზოგე ფული: “ტელეგრაფი” გირჩევთ…

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => rchevebi-mogzaurebs [2] => rchevebi-mogzaurebistvis [3] => iafi-mogzauroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139216 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => rchevebi-mogzaurebs [2] => rchevebi-mogzaurebistvis [3] => iafi-mogzauroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139216 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => rchevebi-mogzaurebs [2] => rchevebi-mogzaurebistvis [3] => iafi-mogzauroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => rchevebi-mogzaurebs [2] => rchevebi-mogzaurebistvis [3] => iafi-mogzauroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139216) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12913,796,12491,8073) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137251 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:00:57 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:00:57 [post_content] => საინტერესო სიახლე მათთვის, ვინც ზაფხულის არდადეგებს ახლა გეგმავს: კვლევებმა აჩვენა, რომ წერს კუნძულ ბალსა თუ ორლანდოზე დასვენება უფრო იაფი დაგიჯდებათ, ვიდრე იბიცაზე. travelsupermarket-ის მიხედვით, ერთი და იმავე დონის სასტუმროს დაჯავშნა, მანქანის ქირაობა, კვება...- ეს ყველაფერი ტაილანდის კუნძულ ორლანდოსა და კუნძულ ბალიზე უფრო იაფი ჯდება. ოთხკაციანი ოჯახი 800 ევროს დაზოგავს თუ ტაილანდის კურორტ ფუკეტზე დასვენებას აირჩევს კუნძულ მინორკაზე დასვენების ნაცვლად. ასევე 1240 ევროთი ნაკლები დაგიჯდებათ დასვენება, თუ ფლორიდის ნაცვლად იბიცას აირჩევთ. როგორ ჯდება ეგზოტიკური არდადეგები უფრო იაფი, ვიდრე ხანმოკლე ტურები? "ხალხი ფიქრობს, რომ მათი მოგზაურობის ბიუჯეტი მხოლოდ ხმელთაშუა ზღვის აუზს გასწვდება და დიდ-მანძილზე მოგზაურობა უფრო ძვირი დაუჯდება. ასევე ისინი ფიქრობენ, რომ არასტაბილური გაცვლითი კურსის გამო, მოგზაურობა კიდევ უფრო ძვირი ჯდება...", – განაცხადა "ტელეგრაფთან" ექსპერტმა ტურისტულ საკითხებში, ემა ქოლსერსთმა. თუმცა, მისი თქმით, ვინც ამას ფიქრობს ცდება: წელს ძალიან ბევრ ადგილზე, მათ შორის ეგზოტიკურ კუნძულებზე, დასვენება ბევრად იაფი ჯდება, ვიდრე მოკლე ტურები. ბალიზე და ორლანდოზე, წელს ყველაზე მასშტაბური ფასების ვარდნა დაფიქსირდა. 2016 წელთან შედარებით, წელს ბალიზე დასვენება 16 %-ით იაფი ჯდება, ხოლო ორლანდოზე 11%-ით იაფი. ამასთან აგვისტო ინდონეზიაში სამოგზაუროდ ყველაზე კარგი თვეა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ამ ზაფხულს ბალიზე დასვენება უფრო იაფია, ვიდრე ესპანეთში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-zafkhuls-balize-dasveneba-ufro-iafia-vidre-espanetshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 12:40:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 08:40:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139201 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 15:13:14 [post_date_gmt] => 2017-06-16 11:13:14 [post_content] => "როგორ გავატაროთ შაბათ-კვირა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში",- ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ცნობილი ბრიტანული გამოცემა Independent, რომელიც ტურისტებს თბილისში გამგზავრების წინ რჩევებს აძლევს. გამოცემა მკითხველებს იმ რამდენიმე ლოკაციის ჩამონათვალს სთავაზობს, რომლებიც თბილისში მათ აუცილებლად უნდა ნახონ. Independent პირველ რიგში ტურისტს გოგირდის აბანოების მონახულებას ურჩევს და ამბობს, რომ ივლისის შემდეგ, როდესაც შენობაში რემონტი დასრულდება, ნებისმიერ მსურველს შეეძლება მომსახურებით სარგებლობა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ აბანოებს თავის დროზე პუშკინი და დიუმა სტუმრობდნენ. გოგირდის აბანოების შემდეგ აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაში მოხვდნენ: ლეღვთახევი და იქ არსებული პატარა ჩანჩქერი, მეტეხის ხიდი, ხედი ეკლესიიდან, ლესელიძის ქუჩა, მშრალი ხიდი, ახვლედიანისა და სიონის ქუჩები, ბოტანიკური ბაღი და სხვა... ბრიტანული გამოცემა მსურველებს თბილისში გასამგზავრებლად მარტივ გზასაც აცნობეს და წერს, რომ საქართველოს დედაქალაქში მოხვედრა კიევისა და სტამბოლის გავლით არის შესაძლებელი. თუმცა, არსებობს პირდაპირი რეისებიც ლონდონიდან-თბილისის მიმართულებით ქართული ავიაკოამპანია Georgian Airways-ის მეშვეობით და ლონდონიდან ქუთაისის მიმართულებით Wizz Air-ის მეშვეობით. რაც შეეხება უშუალოდ თბილისში გადაადგილებას, სტატიაში წერია, რომ აქ შესაძლებელია ავტობუსებით, მეტროთი და ყვითელი სამარშუტო ტაქსებით მგზავრობა. [post_title] => ბრიტანული გამოცემა ტურისტებს თბილისში უქმეების გატარებას ურჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanuli-gamocema-turistebs-tbilisshi-uqmeebis-gatarebas-urchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 16:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 12:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137050 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 19:55:28 [post_date_gmt] => 2017-06-07 15:55:28 [post_content] => „თუ ტელეფონის ქართული ნომრით წახვალთ ბელგიაში, ზარებზე არ უნდა დახარჯოთ იმაზე მეტი, ვიდრე საქართველოში გჭირდებოდათ“, - ამის შესახებ ევროკავშირში ევროპის საგარეო მოქმედებათა სერვისის განყოფილების ხელმძღვანელმა ბორის იაროშევიჩმა განაცხადა. როგორც მან „საზოგადოებრივ მაუწყებელთან" განმარტა, როუმინგის ტარიფის გაუქმება ევროკავშირის საზღვრებს უნდა გასცდეს. „თუ მოგზაურობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ქვეყნებში ან ამ ქვეყნებიდან ევროპაში, მაშინ როუმინგის გადასახადი ძალიან ძვირია. როუმინგის გადასახადი გაუქმდა ევროპაში და ახლა გვსურს, იგივე გავაკეთოთ 6 პარტნიორთან. მაგალითად, თუ ტელეფონის ქართული ნომრით წახვალთ ბელგიაში, ზარებზე არ უნდა დახარჯოთ იმაზე მეტი, ვიდრე საქართველოში გჭირდებოდათ. გაცილებით იაფი უნდა იყოს, იგეგმება ერთიანი ტარიფის შემოღება, რაც კომპანიებთან შეთანხმების საფუძველზე იქნება მიღებული. ტარიფს ოპერატორები დაადგენენ, მაგრამ იქნება დაბალი და ყველასათვის მისაღები. ჩვენ ვგეგმავთ პროცესის დასრულებას 20/20–სთვის. ასეთია გეგმა. გავაკეთეთ ევროპისთვის და ამის შემდეგ როუმინგის ტარიფის გაუქმება ევროკავშირის საზღვრებს უნდა გასცდეს. ამ ინიციატივის შესახებ, ბრიუსელის დეკლარაციაშიც გაკეთდება ჩანაწერი და მუშაობის დასრულებას რამდენიმე წელი დასჭირდება“, - განაცხადა ბორის იაროშევიჩმა. რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოგზაურობისას მომხმარებელს ადგილობრივი ტარიფებით სარგებლობა შეუძლია, როგორც სატელეფონო სერვისებზე, ასევე მობილური ინტერნეტის გამოყენებისას, ევროპარლამენტმა აპრილში დაამტკიცა. [post_title] => ევროპაში ქართული ნომრით, იმავე ფასად ისაუბრებთ, როგორც საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-qartuli-nomrit-imave-fasad-isaubrebt-rogorc-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 19:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 15:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137050 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137251 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:00:57 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:00:57 [post_content] => საინტერესო სიახლე მათთვის, ვინც ზაფხულის არდადეგებს ახლა გეგმავს: კვლევებმა აჩვენა, რომ წერს კუნძულ ბალსა თუ ორლანდოზე დასვენება უფრო იაფი დაგიჯდებათ, ვიდრე იბიცაზე. travelsupermarket-ის მიხედვით, ერთი და იმავე დონის სასტუმროს დაჯავშნა, მანქანის ქირაობა, კვება...- ეს ყველაფერი ტაილანდის კუნძულ ორლანდოსა და კუნძულ ბალიზე უფრო იაფი ჯდება. ოთხკაციანი ოჯახი 800 ევროს დაზოგავს თუ ტაილანდის კურორტ ფუკეტზე დასვენებას აირჩევს კუნძულ მინორკაზე დასვენების ნაცვლად. ასევე 1240 ევროთი ნაკლები დაგიჯდებათ დასვენება, თუ ფლორიდის ნაცვლად იბიცას აირჩევთ. როგორ ჯდება ეგზოტიკური არდადეგები უფრო იაფი, ვიდრე ხანმოკლე ტურები? "ხალხი ფიქრობს, რომ მათი მოგზაურობის ბიუჯეტი მხოლოდ ხმელთაშუა ზღვის აუზს გასწვდება და დიდ-მანძილზე მოგზაურობა უფრო ძვირი დაუჯდება. ასევე ისინი ფიქრობენ, რომ არასტაბილური გაცვლითი კურსის გამო, მოგზაურობა კიდევ უფრო ძვირი ჯდება...", – განაცხადა "ტელეგრაფთან" ექსპერტმა ტურისტულ საკითხებში, ემა ქოლსერსთმა. თუმცა, მისი თქმით, ვინც ამას ფიქრობს ცდება: წელს ძალიან ბევრ ადგილზე, მათ შორის ეგზოტიკურ კუნძულებზე, დასვენება ბევრად იაფი ჯდება, ვიდრე მოკლე ტურები. ბალიზე და ორლანდოზე, წელს ყველაზე მასშტაბური ფასების ვარდნა დაფიქსირდა. 2016 წელთან შედარებით, წელს ბალიზე დასვენება 16 %-ით იაფი ჯდება, ხოლო ორლანდოზე 11%-ით იაფი. ამასთან აგვისტო ინდონეზიაში სამოგზაუროდ ყველაზე კარგი თვეა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ამ ზაფხულს ბალიზე დასვენება უფრო იაფია, ვიდრე ესპანეთში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-zafkhuls-balize-dasveneba-ufro-iafia-vidre-espanetshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 12:40:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 08:40:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4235bb4a574750e38645c575026ffa3e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )