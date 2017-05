ინციდენტი ამერიკულ და რუსულ საჰაერო ხომალდებს შორის: რა მოხდა შავი ზღვის თავზე?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => incidenti [1] => sazghvari [2] => tavdacva [3] => %d1%81%d1%83-30 [4] => poseidon ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130309 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => incidenti [1] => sazghvari [2] => tavdacva [3] => %d1%81%d1%83-30 [4] => poseidon ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130309 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => ვიზალიბერლიზაციის ძალაში შესვლის შემდეგ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მიმავალ საქართველოს მოქალაქეებს, პრევენციის მიზნით, საბუთებს ქართველი მესაზღვრებიც შეუმოწმებენ. შს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის ინფორმციით, მესაზღვრეები სპეციალურ მომზადებას გადიან. შემოწმება შესაძლო პრობლემებთან დაკავშირებით მოქალაქის ინფორმირებას ემსახურება და საზღვარზე არავის დააკავებენ. ხუციშვილის თქმით, შემოწმების შემდეგ მოქალაქეს შეუძლია „საკუთარი კეთილგონიერებიდან გამომდინარე ან გააგრძელოს გზა, ან გამოასწოროს ხარვეზები, მესაზღვრეები მხოლოდ სერვისს გაუწევენ": „მესაზღვრე დეტალურად შეუმოწმებს საბუთებს ევროკავშირის ქვეყანაში მიმავალ მოქალაქეს, რათა პრობლემა აღარ შეექმნას შენგენის ქვეყანაში ჩასვლისას, თუ არ ექნება სასტუმროს ჯავშანი, ფინანსური მდგომარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უკან დასაბრუნებელი ბილეთი და ა.შ.“ [post_title] => ევროპაში წასვლისას აეროპორტში ქართველი მესაზღვრეები დეტალურად შეგამოწმებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropashi-wasvlisas-aeroportshi-qartveli-mesazghvreebi-detalurad-shegamowmeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 13:29:35 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 09:29:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115721 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 103260 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-21 12:15:21 [post_date_gmt] => 2017-01-21 08:15:21 [post_content] => აფხაზეთმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ჯარიმა 10-ჯერ გაზარდა. ახალი კანონის მიხედვით, ამიერიდან ჯარიმა 600-ის ნაცვლად 4800-დან 6000-მდე რუბლი იქნება. შეგახსენებთ, რომ 2016 წელს აფხაზეთმა მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებისთვის სავიზო რეჟიმი შემოიღო დ უვიზოდ შესვლა იქ მხოლოდ რუსეთის, მოლდოვის, ნიკარაგუასა და სხვა რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ გამონაკლისი დაშვებულია ტურისტთა ჯგუფებისთვის - მათ ქვეყანაში გაჩერება ერთი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. სხვა დანარჩენებს კი ვიზის გაკეთება, ან სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. [post_title] => 10-ჯერ მეტი: აფხაზეთმა საზღვარზე გადასვლა გაამკაცრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-jer-meti-afkhazetma-sazghvarze-gadasvla-gaamkacra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-21 12:16:05 [post_modified_gmt] => 2017-01-21 08:16:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103260 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 90241 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-23 13:20:05 [post_date_gmt] => 2016-11-23 09:20:05 [post_content] => ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან შეიარაღებული ფორმიანები არიან მობილიზებულნი. ახალუბნის, აძვის და ჯარიაშენის მცხოვრებლებს გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მისვლა ეზღუდებათ. შეგახსენებთ, შარშანაც, 23 ნოემბერს, ე.წ. მესაზღვრეებმა ჯარიაშენის რამდენიმე მოსახლე დააკავეს და ხალხს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე ტაძრებში მისვლა აუკრძალეს. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დავით ტატიაშვილი ამბობს, ამ სოფლების მოსახლეობა მაინც ადიოდა ღვთისმშობლის და წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრებში, თუმცა ეს ორი წელია, ე.წ. მესაზღვრეებმა შეზღუდვები გაამკაცრეს. „დღესაც, გამყოფ ხაზთან მდებარე საგუშაგოსთან შევნიშნეთ რამდენიმე პირი, ისინი პერიმეტრს აკონტროლებენ და იმ შემთხვევაში, თუ ვინმე ტაძართან მიახლოვებას მოისურვებს, დააკავებენ. ხალხი შეშინებულია და სალოცავში მისვლას ვეღარ ახერხებს", - განაცხადა ტატიაშვილმა. საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას დილიდან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორებიც აკვირდებიან. P.S. თუმცა, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ ადასტურებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან შეიარაღებული ფორმიანების მობილიზება შეინიშნება. 