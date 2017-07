ინდოეთში ერთ დღეში 50 მილიონი ხე დარგეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indoeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147588 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indoeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147588 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 323 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => indoeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => indoeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147588) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (323) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136497 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 15:59:25 [post_date_gmt] => 2017-06-05 11:59:25 [post_content] => ინდოეთი 2030 წლიდან მხოლოდ ელექტრო ავტომობილების რეალიზებას გეგმავს. ქვეყანა ამ გზით დაბინძურების პრობლემის შემცირებას აპირებს. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN ავრცელებს, რომელიც წერს, რომ ინდოეთში ჰაერის დაბინძურებისგან გამოწვეული სიკვდილიანობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით, ინდოეთი ელექტრო ავტომობილების წარმოებას და რეალიზებას სუბსიდირების გზით წაახალისებს. CNN -ის ცნობითვე, ინდოეთის სამთავრობო გეგმის მიხედვით, 2020 წლამდე ელექტრო ავტომობილების გაყიდვებმა წლიურად 6-7 მილიონს უნდა მიაღწიოს. 2030 წლიდან მხოლოდ ელექტრო ავტომობილების რეალიზება იგეგმება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, გიორგი გახარიას ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გიორგი გახარიამ და ინდოეთის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრმა აშოკ გაჯაპატმა მოაწერეს. ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის შეთანხმება ეფუძნება ,,ღია ცის" ლიბერალურ პრინციპებს, რომელიც ითვალისწინებს ავიასაწარმოების დანიშვნას და მათ მიერ ტარიფების დამოუკიდებლად განსაზღვრას, ფრენების სიხშირის ურთიერთშეთანხმებას და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO-ს) მიერ დაწესებული სტანდარტების შესრულებას ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების თვალსაზრისით. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, საჰაერო მიმოსვლა შესაძლებელი იქნება ქვეყნების ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება ან შეიძლება განხორციელდეს საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა. საქართველოს მხრიდან დანიშნული ავიაგადამზიდველებისთვის დანიშნულების პუნქტებად განისაზღვრა დელი, მუმბაი, ჰაიდარაბადი, ბენგალურუ, ჩენაი და გოა. „ღია ცის" შეთანხმებამ ხელი უნდა შეუწყოს ავიაციისა და ფრენების განვითარებას. ვთვლით, რომ როდესაც ვემზადებით ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და ვიკვლევთ ამ მიმართულებას, პირდაპირი ფრენები და „ღია ცის" რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესის ურთიერთკონტაქტებისთვის და ხელს შეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას"– აღნიშნა გიორგი გახარიამ. „ეს შეთანხმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსა და ინდოეთს შორის მომავალი ურთიერთობების განვითარების მხრივ – ეს არის ხალხთაშორის ურთიერთობა, ეს არის კულტურული და ეკონომიკური კავშირები და საერთო ჯამში, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. შევთანხმდით, რომ ამ საკითხზე გაგრძელდება კონსულტაციები, რომ დაიწყოს პირდაპირი ავიამიმოსვლა ქვეყნებს შორის"– განაცხადა საქართველოს ელჩმა ინდოეთში არჩილ ძულიაშვილმა. საქართველოსა და ინდოეთს შორის საჰაერო მიმოსვლის შეთანხმება ამ დრომდე არ არსებობდა. ქვეყნებს შორის აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა გააქტიურდა 2016 წლიდან. 2016 წლის 9 ნოემბერს, თბილისში, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრისა და ინდოეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრს შორის გამართული შეხვედრის შედეგად ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს სამოქალაქო ავიაციის საკითხებთან დაკავშირებით. 2017 წლის 9-10 იანვარს თბილისში გაიმართა მოლაპარაკებები ინდურ მხარესთან, რომლის შედეგად საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად, მომზადდა შეთანხმების პროექტის შეჯერებული, საბოლოო ვერსია, რომელსაც ინდოეთში, მიმდინარე წლის 11 აპრილს მოეწერა ხელი. [post_title] => გოა, დელი, მუმბაი: ინდოეთთან ფრენა გამარტივდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goa-deli-mumbai-indoettan-frena-gamartivdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 14:53:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 10:53:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122096 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 13:43:26 [post_date_gmt] => 2017-04-12 09:43:26 [post_content] => ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის შესახებ წინასწარი კვლევა იწყება – შესაბამის დოკუმენტს ნიუ–დელიში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ინდოეთის კომერციისა და მრეწველობის სახელმწიფო მინისტრმა ნირმალა სითარამანმა მოაწერეს ხელი. ხელმოწერილი ერთობლივი განაცხადის თანახმად, სწორედ ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსა და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. ორივე მხარის შეთანხმების თანახმად კვლევის დასრულება განხორციელდება მაქსიმუმ 8 თვეში. საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები უკვე გაფორმებული აქვს ევროკავშირთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებთან, თურქეთთან და დსთ-ს ქვეყნებთან. დასრულების ეტაპზეა ჩინეთთან და ჰონგ-კონგთან შეთანხმებების ხელმოწერის პროცედურები. ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ქართულ პროდუქციას დამატებით მსოფლიოს ერთ–ერთი უმსხვილესი, 1.3 მილიარდიანი ბაზარი გაეხსნება. „წინასწარი კვლევის დაწყებას ჩვენ ვაფასებთ, როგორც წინგადადგმულ ნაბიჯს და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის დამატებით ენერგიას, რადგან ვთვლით, რომ მსგავსი ხელშეკრულებები ხელს უწყობს ჩვენი ეკონომიკის სწრაფ ზრდას და საექსპორტო ბაზრების და პროდუქციის დივერსიფიკაციას. საქართველო არის ღია და პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, ჩვენი ძირითადი მიზანია გავხდეთ სერვისების მიმწოდებელი პლატფორმა დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის ვაჭრობისთვის, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს სწორედ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებმა“ – განაცხადა გიორგი გახარიამ. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა ინდოეთის რესპუბლიკასთან გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით 53%-ით არის გაზრდილი, 99.60 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა და საქართველოს მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 1,1% შეადგინა. ასევე ექსპორტი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, რომელიც გაიზარდა 55%-ით და 22 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. ინდოეთი 2030 წლიდან მხოლოდ ელექტრო ავტომობილების რეალიზებას გეგმავს. ქვეყანა ამ გზით დაბინძურების პრობლემის შემცირებას აპირებს. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN ავრცელებს, რომელიც წერს, რომ ინდოეთში ჰაერის დაბინძურებისგან გამოწვეული სიკვდილიანობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით, ინდოეთი ელექტრო ავტომობილების წარმოებას და რეალიზებას სუბსიდირების გზით წაახალისებს. CNN -ის ცნობითვე, ინდოეთის სამთავრობო გეგმის მიხედვით, 2020 წლამდე ელექტრო ავტომობილების გაყიდვებმა წლიურად 6-7 მილიონს უნდა მიაღწიოს. 