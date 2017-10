ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => mskhverpli [2] => indonezia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180780 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => mskhverpli [2] => indonezia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180780 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => mskhverpli [2] => indonezia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => mskhverpli [2] => indonezia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180780) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,6673,3344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180653 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-26 15:02:52 [post_date_gmt] => 2017-10-26 11:02:52 [post_content] => ინდონეზიაში ფოიერვერკის ქარხანა აფეთქდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად, სულ მცირე, 23 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 43 კი დაშავებულია. თუმცა, დაღუპულთა ზუსტი რიცხვი ბოლომდე დაზუსტებული არ არის. შესაბამისი სამსახურები ხალხის ევაკუაციას ახორციელებენ. აფეთქება ჯაკარტას დასავლეთ ნაწილში მდებარე ფოიერვერკების ქარხანაში, ადგილობრივი დროით, 09:00 საათზე მოხდა. ინდონეზიაში ფოიერვერკის ქარხანა აფეთქდა - დაღუპული 20-ზე მეტი ადამიანი

გაბრიელ სალოსის გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მცირე აფეთქება მოხდა. როგორც „ფორტუნას" შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. „დამხმარე სათავსო იყო და ბუნებრივი აირის დაგროვების შედეგად ერთი კედელი დაზიანდა. დაშავებული არავინ არაა," - აღნიშნეს სააგენტოში. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სსკ-ის 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ზარალი. გაბრიელ სალოსის გამზირზე საცხოვრებელ კორპუსში დამხმარე სათავსო აფეთქდა

მონღოლეთში დაახლოებით 20 მთასვლელისგან შემდგარი ჯგუფი მთა ოტგონ-ტენგერიდან ეშვებოდა, როდესაც ზვავი ჩამოწვა. მაშველები დაკარგულებს 3200-3450 მეტრ სიმაღლეზე ეძებდნენ და მათ ათი დაღუპულის ცხედარი იპოვნეს. კიდევ შვიდი ადამიანი დაკარგულად ითვლება. ოპერაციაში ასზე მეტი მაშველია ჩართული. ოტგონ-ტენგერი - უმაღლესი მთაა (4000 მეტრი) ჰანგაის მასივში, რომელიც მონღოლეთს ეკუთვნის. მთავრობამ ჯერ კიდევ 2015 წელს აკრძალა ამ მთაზე ასვლა. მონღოლეთში ზვავმა 10 ადამიანი იმსხვერპლა ინდონეზიაში ფოიერვერკის ქარხანა აფეთქდა - დაღუპული 20-ზე მეტი ადამიანი