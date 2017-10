ინდონეზიაში ფოიერვერკის ქარხანა აფეთქდა – დაღუპული 20-ზე მეტი ადამიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indonezia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => indonezia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6673 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => indonezia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => indonezia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6673) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131847 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 17:40:45 [post_date_gmt] => 2017-05-17 13:40:45 [post_content] => ინდონეზიას საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი სურს. საკითხზე ქვეყნის პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. კერესელიძემ ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილისა და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლებისა და უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების იმპორტი. საუბარი ასევე შეეხო ინდონეზიიდან საქართველოში ყავისა და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობებს. ინდონეზია საქართველოდან თხილსა და ბოსტნეულის წვენებს გაიტანს გოგონა შეყვარებულთან "ძალიან ახლოს დგომისთვის" გაროზგეს - უმძიმესი კადრები

მუხლებზე დამდგარი, სასჯელის მომლოდინე ქალი ინდონეზიის მკაცრი მუსულმანური კანონების ერთ-ერთი, რიგითი მსხვერპლია. 20 წლის გოგონა სახალხოდ გაროზგეს იმის გამო, რომ შეყვარებულთან „ძალიან ახლოს იდგა". შარიათის მიხედვით, დასაქორწინებელ წყვილს ეკრძალება ერთმანეთთან ახლოს ყოფნა. კანონის დარღვევის გამო გოგონა მეჩეთთან, სცენაზე აიყვანეს, მას ორი ქალი მიჰყვებოდა, გოგონა აიძულეს მუხლებზე დამდგარიყო და შეუბრალებლად გაროზგეს. მის გარდა იმავე დღეს 21-დან 30 წლამდე 13 ახალგაზრდა დასაჯეს საჯაროდ. გაროზგვას გადარჩა ორსული გოგონა, რომელსაც მშობიარობის შემდეგ გაროზგავენ. 145 წლის ინდონეზიელი კაცი - ყველაზე მოხუცი ადამიანი მსოფლიოში (ფოტო)

მსოფლიოში ყველაზე მოხუცი ადამიანი გამოვლინდა. 145 წლის მამაკაცი ინდონეზიაში ცხოვრობს. მიბაჰ გოტომ მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. იგი 1870 წლის 31 დეეკემბერს დაიბადა. გოტო 43 წლის იყო, როცა პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო. მას 4 ცოლი და 10 შვილი ყავს. როგორც იგი აცხადებს, ერთადერთი რაც ახლა სურს - სიკვდილია. მისი თქმით, ხანგრძილივი სიცოცხლის საიდუმლო - მოთმინებაშია. 