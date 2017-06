ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ახალი შენობის მშენებლობა მაქსიმუმ სამი წლის ვადაში დასრულდება.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => imunologiis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136790 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => imunologiis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136790 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => imunologiis-centri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => imunologiis-centri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136790) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,16325) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136624 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-06 14:55:20 [post_date_gmt] => 2017-06-06 10:55:20 [post_content] => კონსულტაციები პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის თვითმმართველობის არჩევნების თარიღის განსაზღვრასთან დაკავშირებით დაწყებულია, ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ეკა მიშველაძის თქმით, თუ რაიმე გახდება ცნობილი თარიღთან დაკავშირებით, საზოგადოებას ეცნობება. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს. როდის იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - კონსულტაციები დაიწყო

პრემიერ-მინისტრი აფგან მუხთარლისთან დაკავშირებულ ინციდენტში საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურების მონაწილეობას გამორიცხავს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გამოძიების დასრულებამდე "რაიმეს თქმა ძნელია". "შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს არსებულ ძალიან სამწუხარო ინციდენტს. ჩვენი ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი იმ დემოკრატიული სტანდარტების შენარჩუნება და განვითარება, რომელსაც დიდი შრომის შედეგად მივაღწიეთ. ვნახოთ, დაველოდოთ გამოძიებას. ჩვენ შევთავაზეთ აფგან მუხტარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა და მათი უსაფრთხოების დაცვა. თავად პიროვნება, რომელზეც არის საუბარი, დაპატიმრებულია. დღეს რთულია რაიმეს თქმა. მხოლოდ ერთი შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ - საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურების მონაწილეობა ამ ინციდენტში არის აბსოლუტურად გამორიცხული," - აცხადებს კვირიკაშვილი. პრემიერი მუხთარლის საქმეში საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურების მონაწილეობას გამორიცხავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტს სთხოვს, გამონაკლისის სახით, შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადაში მიანიჭოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის ცოლსა და შვილს საქართველოს მოქალაქეობა. გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარება აზიანებს ქვეყნის იმიჯს, რაც სრულიად დაუშვებელია. გიორგი კვირიკაშვილის მტკიცებით, სახელმწიფოს ინტერესშია, გამოძიება გამჭვირვალედ წარიმართოს. "სამართალდამცავი უწყებები აქტიურ კომუნიკაციაში არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან და სრულ მზადყოფნას გამოთქვამენ ღია თანამშრომლობისთვის. ჩვენ საკმაოდ რთული გზა გავიარეთ და დღეს ვართ სამართლებრივი, დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფის ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, იზიარებს მათ ფასეულობებს, აღიარებს კანონის უზენაესობას და იცავს ადამიანის უფლებებს. ჩვენ არაფრის ფასად დავთმობთ ამ მონაპოვარს და კვლავ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენს ქვეყანაში თითოეული ადამიანის უფლებები სრულად იყოს დაცული მიუხედავად იმისა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა იგი, ან როგორი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს. აქვე, მინდა დავაფიქსირო საქართველოს მთავრობის მხრიდან სრული მზადყოფნა, რომ მომართვის შემთხვევაში, იუსტიციის სამინისტრო დახმარებას აღმოუჩენს აზერბაიჯანის მოქალაქის, აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში ყველანაირი სამართლებრივი პროცედურების მოგვარების კუთხით. ამასთან, მინდა ვთხოვო საქართველოს პრეზიდენტს, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, გამონაკლისის სახით, შეძლებისდაგვარად, მოკლე ვადაში მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა,"- წერს კვირიკაშვილი. პრემიერი სთხოვს პრეზიდენტს, მუხთარლის ცოლ-შვილს საქართველოს მოქალაქეობა მისცეს როდის იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - კონსულტაციები დაიწყო