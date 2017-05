ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს ბავშვმა დაკარგვის შემთხვევაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134923 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134923 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134923) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132391 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:56:28 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:56:28 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე ამახვილებს. ესაა მდგომარეობა, რომელიც იწყება უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ და მთელი რიგი სიმპტომებით ხასიათდება:

უხასიათობა;

ძილის დარღვევა;

შფოთვითი აშლილობა და ცუდის მოლოდინი; ინტერესების სფეროს შესუსტება;

ბედნიერების შეგრძნების დაქვეითება;

დანაშაულის გრძნობა;

ენერგიის დეფიციტი;

მეხსიერების და კონცეტრაციის დარღვევა;

მადის მომატება ან დაქვეითება;

შეფერხებული მოძრაობა;

სუიციდური აზრები;

როცა ბავშვი 2-3 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს დედის მიმართ 6-7 თვის ასაკში არ იხედება იმ მიმართულებით, სადაც რაიმე ნივთი გადავარდა 8-9 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს, როცა მას დამალობანას ეთამაშებიან 12 თვის ასაკში არ ეძებს დამალულ ნივთს 15-18 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს ფუნქციური თამაშების მიმართ 2 წლის ასაკში არ ყოფს ნივთებს კატეგორიების მიხედვით 3 წლის ასაკში ვერ ამბობს საკუთარ სახელს 4 წლის ასაკში ვერ ამბობს, რომელი ჯოხია გრძელი და რომელი მოკლე 4,5 წლის ასაკში ვერ ითვლის თანმიმდევრულად 5 წლის ასაკში არ იცის ასოების დასახელება და ფერების გარჩევა 5,5 წლის ასაკში არ იცის დაბადების თარიღი და სახლის მისამართი.

უხასიათობა;

ძილის დარღვევა;

შფოთვითი აშლილობა და ცუდის მოლოდინი; ინტერესების სფეროს შესუსტება;

ბედნიერების შეგრძნების დაქვეითება;

დანაშაულის გრძნობა;

ენერგიის დეფიციტი;

მეხსიერების და კონცეტრაციის დარღვევა;

მადის მომატება ან დაქვეითება;

შეფერხებული მოძრაობა;

სუიციდური აზრები;

სიმძიმის მიხედვით გამოყოფენ მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის რამდენიმე ფორმას.- ესა არის შედარებით მსუბუქი დეპრესიული ფონი, რომელსაც თან ახლავს ხასიათის ცვლილება და სისუსტე. როგორც წესი, ის რამდენიმე კვირას გრძელდება და მისგან თავის დაღწევა ადვილია. სტატისტიკურად ასეთი მდგომარეობა მშობიარე ქალების 50–85%-ს აღენიშნება. თუ ორკვირიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ, მდგომარეობა მძიმდება, საქმე გვაქვს. ამ დროს აღნიშნულ სიპტომებს სხვა უამრავი უსიამოვნო ფაქტორი ემატება, ქალი წყვეტს საკუთარ თავზე ან ბავშვზე ზრუნვას, უჩნდება დანაშაულის გრძნობა, მისთვის სამყარო ხდება უინტერესო. სტატისტიკურად ასეთი ტიპის ან უფრო მძიმე ფორმის დეპრესია მშობიარეების 10–14%-ს აღენიშნება. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ აქ ყველაზე დიდ როლს თამაშობს პაციენტის მკურნალი ექიმი და მისი გარემოცვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმმა დროულად გადაამისამართოს ახალგაზრდა დედა ფსიქოთერაპევტთან ან ფსიქიატრთან. ასევე მნიშვნელოვანია, ქალბატონმა მუდამ იგრძნოს მზრუნველობა და მხარდაჭერა ოჯახის წევრების მხრიდან, არ დარჩეს მარტო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, დიდი დროს გაატაროს სუფთა ჰაერზე და მიიღოს D ვიტამინი, რომელიც კარგად მოქმედებს ასეთი მდგომარეობის დროს. უფრო მძიმე შემთხვევების სამართავად არსებობს მსუბუქი ანტიდეპრესანტების ჯფუფი, რომელიც კარგად მოქმედებს დეპრესიულ მდგომარეობაზე და არ უშლის ხელს ლაქტაციის პროცესს. უბრალოდ მათი მიღება ექიმის მკაცრი რეკომენდაციისა და მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს. [post_title] => ექიმი კომაროვსკი: რა სიმპტომებით ვლინდება მშობიარობის შემდგომი დეპრესია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqimi-komarovski-ra-simptomebit-vlindeba-mshobiarobis-shemdgomi-depresia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:56:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:56:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132294 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 14:54:13 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:54:13 [post_content] => „ფორტუნასთვის “ ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის 16 სექტემბერს ცნობილი უკრაინელი პედიატი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ევგენი კომაროვსკი თბილიში ჩამოდის. უამრავი სამეცნიერო ნაშრომის, წიგნისა და პოპულარული გადაცემების ავტორი ქართველი მშობლებისთვის სპეციალურ სემინარს ჩაატარებს, რომელიც სასტუმრო „ჰუალინგ თბილისში“ გაიმართება. დაგეგმილ სემინარში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ სამედციინო სფეროს წარმომადგენლები, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მოქალაქეები მეზობელი სახელმწიფოებიდან. სემინარის თემა თავისუფალია, ამდენად დამსწრეებს შესაძლებლობა ექნებათ კითხვები დაუსვან პედიატრს და მიიღონ ამომწურავი პასუხები მათთვის საინტერესო თემებზე. სემინარის ხაგრძლივობა 3 სათია, ხოლო დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა 600 ადამიანით განისაზღვრება. ექიმ კომაროვსკის ჩამომყვანი კომპანია „პერსიონაა“ . ცნობილი ექიმის რჩევებსა და რეკომენდაციებს რადიო „ფორტუნას“ საიტის მომხმარებელი ყოველკვირეულად ეცნობა. [post_title] => უკარაინელი პედიატრი ევგენი კომაროვსკი თბილისში ჩამოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukaraineli-pediatri-evgeni-komarovski-tbilisshi-chamodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 14:54:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 10:54:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127595 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 09:56:48 [post_date_gmt] => 2017-05-15 05:56:48 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ბავშვის განვითარების იმ აუცილებელ ნორმებზე საუბრობს, რომელიც ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს. ცნობილი უკრაინელი პედიატრის თქმით, კონკრეტული პარამეტრის ნორმიდან გადახრა არ ითვლება პათოლოგიად, თუმცა ეს ყოველთვის საგანგაში ნიშანია და ექიმის კონსულტაციას საჭიროებს. 11 საგანგაშო ნიშანი, როდესაც მშობელმა ექიმს უნდა მიმართოს[post_title] => პედიატრი კომაროვსკი: 11 საგანგაშო ნიშანი, როცა ექიმს სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pediatri-komarovski-11-sagangasho-nishani-roca-eqims-saswrafod-unda-mimartot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 16:59:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 12:59:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127595 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132391 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:56:28 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:56:28 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას მშობიარობის შემდგომ დეპრესიაზე ამახვილებს. ესაა მდგომარეობა, რომელიც იწყება უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ და მთელი რიგი სიმპტომებით ხასიათდება:სიმძიმის მიხედვით გამოყოფენ მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის რამდენიმე ფორმას.- ესა არის შედარებით მსუბუქი დეპრესიული ფონი, რომელსაც თან ახლავს ხასიათის ცვლილება და სისუსტე. როგორც წესი, ის რამდენიმე კვირას გრძელდება და მისგან თავის დაღწევა ადვილია. სტატისტიკურად ასეთი მდგომარეობა მშობიარე ქალების 50–85%-ს აღენიშნება. თუ ორკვირიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ, მდგომარეობა მძიმდება, საქმე გვაქვს. ამ დროს აღნიშნულ სიპტომებს სხვა უამრავი უსიამოვნო ფაქტორი ემატება, ქალი წყვეტს საკუთარ თავზე ან ბავშვზე ზრუნვას, უჩნდება დანაშაულის გრძნობა, მისთვის სამყარო ხდება უინტერესო. სტატისტიკურად ასეთი ტიპის ან უფრო მძიმე ფორმის დეპრესია მშობიარეების 10–14%-ს აღენიშნება. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ აქ ყველაზე დიდ როლს თამაშობს პაციენტის მკურნალი ექიმი და მისი გარემოცვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმმა დროულად გადაამისამართოს ახალგაზრდა დედა ფსიქოთერაპევტთან ან ფსიქიატრთან. ასევე მნიშვნელოვანია, ქალბატონმა მუდამ იგრძნოს მზრუნველობა და მხარდაჭერა ოჯახის წევრების მხრიდან, არ დარჩეს მარტო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, დიდი დროს გაატაროს სუფთა ჰაერზე და მიიღოს D ვიტამინი, რომელიც კარგად მოქმედებს ასეთი მდგომარეობის დროს. უფრო მძიმე შემთხვევების სამართავად არსებობს მსუბუქი ანტიდეპრესანტების ჯფუფი, რომელიც კარგად მოქმედებს დეპრესიულ მდგომარეობაზე და არ უშლის ხელს ლაქტაციის პროცესს. უბრალოდ მათი მიღება ექიმის მკაცრი რეკომენდაციისა და მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოხდეს. [post_title] => ექიმი კომაროვსკი: რა სიმპტომებით ვლინდება მშობიარობის შემდგომი დეპრესია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqimi-komarovski-ra-simptomebit-vlindeba-mshobiarobis-shemdgomi-depresia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:56:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:56:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6b3b21fe93316a715b1a2d8af73d70fe [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )