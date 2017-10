ინგა გრიგოლია კრიტიკოსებს შვილის ქორწილთან დაკავშირებით პასუხობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia [1] => mariam-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173063 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia [1] => mariam-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173063 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 50 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia [1] => mariam-grigolia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia [1] => mariam-grigolia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173063) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (50,5052) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172665 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-09 13:05:15 [post_date_gmt] => 2017-10-09 09:05:15 [post_content] => ინგა გრიგოლიას ქალიშვილს 8 ოქტომბერს ქორწილი ჰქონდა. მისი რჩეული ნიკოლოზ გამეზარდაშვილია. ახალგაზრდები დიდი ხანია, შეყვარებულები არიან და თავიანთი ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახის მიცემა გადაწყვიტეს. როგორც ინგა გრიგოლიამ „პროფილში“ სტუმრობისას განაცხადა, სიძესთან ბევრი საერთო ინტერესი აკავშირებს და ნიკოლოზი ძალიან მოსწონს. ტელეწამყვანი სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროსს, ზურაბ გამეზარდაშვილს დაუნათესავდა. ინგა გრიგოლია ქორწილის წინ ძალიან ღელავდა. მან სტუმრებსა და ყველა კეთილისმსურველს მადლობა გადაუხადა და დაწერა: „შვილი გავათხოვე❤️❤️❤️ სამი ხე დავრგე ❤️❤️❤️ ტირილით ვიტირე )))))სიცილით ვიცინე❤️❤️ ჰოდა, ამიერიდან იყოს, როგორც ღმერთს უნდა და როგორც უნდა იყოს)))))))))“ ქორწილში არა მხოლოდ ქართული ესტრადის, არამედ პოლიტიკის წარმომადგენლებიც იყვნენ. ერთ სუფრასთან ისხდნენ ყოფილი და ახლანდელი პრემიერ-მინისტრები, ირაკლი ღარიბაშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე ყოფილი პრემიერის ვაჟთან, ბერა ივანიშვილთან ერთად. რესტორან „გუჯარის“ სცენას რიგრიგობით იკავებდნენ ქართული შოუბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის, სალომე ბაკურაძე და „ქუჩის ბიჭები“. იმღერა თავად პატარძალმაც, რომელიც თეთრ ლამაზ კაბაში იყო გამოწყობილი (დიზაინი ანუკი არეშიძის) და შერის სიმღერა შეასრულა უამრავი აპლოდისმენტის ფონზე. მანამდე წყვილმა ვალსიც იცეკვა გამამხნევებელი შეძახილების ფონზე. აქტიურობდა პატარძლის ცნობილი დედაც, რომელიც პიჯაკსა და შარვალში იყო გამოწყობილი. როგორც ვიდეოებიდან და ფოტოებიდან ჩანს, მარიამისა და ნიკოლოზის ქორწილი ნამდვილად ძალიან მხიარული და ხალისიანი გამოდგა. „ფორტუნა“ ულოცავს წყვილს გაბედნიერებას და ყველაფერ საუკეთესოს უსურვებს. ინგა გრიგოლიას ქალიშვილის ქორწილის ყველა საინტერესო დეტალი (ფოტო+ვიდეო) "ნახევარ საათში ოფიციალურად ვხდები სიდედრი" (ვიდეო)

ინგა გრიგოლიას დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კვირა აქვს. რამდენიმე წუთის წინ, ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში ვიდეო გაავრცელა , სადაც ამბობს, რომ ქალიშვილი ჯვრისწერაზე თავად მიყავს. დავიძარით ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ✌️

ტელეწამყვან ინგა გრიგოლიას შვილის მარიამის რჩეული ნიკოლოზ გამეზარდაშვილია. ინგა გრიგოლიას მაია ასათიანს: "ეს რა მიქენი..."

"პროფილის" მეოცე სეზონის გახსნას სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. განსაკუთრებული გამოდგა მაია ასათიანია ინტერვიუ ინგა გრიგოლიასთან და ინგას მცირე ინტერვიუ - მაიასთან, როცა ტელესახეებმა ის თქვეს, რისი თქმაც დიდი ხანია, სურდათ... მაია ასათიანის მონოლოგმა იმასთან დაკავშირებით, რატომ აგრძელებს ცხოვრებაა ერთადერთი შვილის გამო, არაერთ მაყურებელს მოჰგვარა ცრემლი. აცრემლებული თვალები ჰქონდა თავად მის რესპონდენტსაც, ინგა გრიგოლიას. მოგვიანებით მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ როცა გადაცემას უყურა, ტიროდა... ინგამ აღნიშნა: "მაია ასათიანი - რა მიქენი ვზივარ, გიყურებ და ცრემლები მახრჩობს მიყვარხარ ძალიან" ინგა გრიგოლიას ქალიშვილის ქორწილის ყველა საინტერესო დეტალი (ფოტო+ვიდეო)

ინგა გრიგოლიას ქალიშვილს 8 ოქტომბერს ქორწილი ჰქონდა. მისი რჩეული ნიკოლოზ გამეზარდაშვილია. ახალგაზრდები დიდი ხანია, შეყვარებულები არიან და თავიანთი ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახის მიცემა გადაწყვიტეს. როგორც ინგა გრიგოლიამ „პროფილში" სტუმრობისას განაცხადა, სიძესთან ბევრი საერთო ინტერესი აკავშირებს და ნიკოლოზი ძალიან მოსწონს. ტელეწამყვანი სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ უფროსს, ზურაბ გამეზარდაშვილს დაუნათესავდა. ინგა გრიგოლია ქორწილის წინ ძალიან ღელავდა. მან სტუმრებსა და ყველა კეთილისმსურველს მადლობა გადაუხადა და დაწერა: „შვილი გავათხოვე❤️❤️❤️ სამი ხე დავრგე ❤️❤️❤️ ტირილით ვიტირე )))))სიცილით ვიცინე❤️❤️ ჰოდა, ამიერიდან იყოს, როგორც ღმერთს უნდა და როგორც უნდა იყოს)))))))))" ქორწილში არა მხოლოდ ქართული ესტრადის, არამედ პოლიტიკის წარმომადგენლებიც იყვნენ. ერთ სუფრასთან ისხდნენ ყოფილი და ახლანდელი პრემიერ-მინისტრები, ირაკლი ღარიბაშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე ყოფილი პრემიერის ვაჟთან, ბერა ივანიშვილთან ერთად. რესტორან „გუჯარის" სცენას რიგრიგობით იკავებდნენ ქართული შოუბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის, სალომე ბაკურაძე და „ქუჩის ბიჭები". იმღერა თავად პატარძალმაც, რომელიც თეთრ ლამაზ კაბაში იყო გამოწყობილი (დიზაინი ანუკი არეშიძის) და შერის სიმღერა შეასრულა უამრავი აპლოდისმენტის ფონზე. მანამდე წყვილმა ვალსიც იცეკვა გამამხნევებელი შეძახილების ფონზე. აქტიურობდა პატარძლის ცნობილი დედაც, რომელიც პიჯაკსა და შარვალში იყო გამოწყობილი. როგორც ვიდეოებიდან და ფოტოებიდან ჩანს, მარიამისა და ნიკოლოზის ქორწილი ნამდვილად ძალიან მხიარული და ხალისიანი გამოდგა. „ფორტუნა" ულოცავს წყვილს გაბედნიერებას და ყველაფერ საუკეთესოს უსურვებს.