ინგა გრიგოლიას შვილი თხოვდება: “რა უცნაური განცდა ყოფილა – მზადება შვილის ქორწილისთვის”

ცნობილი ტელეწამყვანის, ინგა გრიგოლიას ქალიშვილი, მარიამ გრიგოლია დაინიშნა. ის ნიკოლოზ გამეზარდაშვილს მიჰყვება ცოლად. ნიკა საქართველოს სასასზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის, ზურაბ გამეზარდაშვილის შვილი. მარიამი ამ უწყებაში მუშაობდა და თანამდებობა 2016 წელს, ზურაბ გამეზარდაშვილის უწყებიდან წასვლის შემდეგ დატოვა. მარიამ გრიგოლია „თბილისელებს" თავისი სიყვარულის შესახებ ესაუბრა. მარიამი: „ნიკაში, უპირველესაც, ვიზუალი მომეწონა - ძალიან სიმპათიურია, მერე - იუმორი. ძალიან კეთილი, განათლებული, კარგი ბიჭია... ნიკოლოზი 4 წლის წინ გავიცანი მეგობრის ოჯახში და უკვე მეორედ რომ ვნახე, შეყვარებული ვიყავი, მივხვდი, ამ მეორედ ნანახ ბიჭს უკვე ვეპრანჭებოდი. ასეთი რამ მანამდე ვერ წარმომედგინა. ჩვენი ურთიერთობა მალევე და სპონტანურად წარიმართა. იმდენად მოხიბლული ვიყავი, ვხვდებნოდი, რომ უკვე მიყვარდა და ძლივს ვითმენდი, რომ არ მეთქვა. მაინც თავს ვიკავებდი, რომ პირველი არ გამოვტყომოდი. და რომ მითხრა, მიყვარხარო, ყველაფერი დამავიწყდა. მე უფრო მიყვარხარ-მეთქი, მივახალე. მას შემდეგ, ოთხი წელია, ერთად მოვდივართ..." მარიამი ასევე ჰყვება, როგორ გააცნო ნიკა დედას - „ინგა გადაცემებში ჩანს ცოტა მკაცრი, თორემ რეალურ ცხოვრებაში ძალიან კეთილი და მოსიყვარულეა - ძალიან იცის ადამიანების შეყვარება. ერთ დღესაც მივიყვანე ნიკა და გავაცანი. მას მერე ძალიან უყვარს. ტიპური პრეტენზიული სიდედრი არ არის... ", აღნიშნავს მარიამი ინტერვიუში. როგორც ის აღნიშნავს, დედამთილთან და მამამთილთან საუკეთესო ურთიერთობა აქვს - „ინგას ვეუბნები, გავყიდოთ ეს სახლები და ერთი დიდი სახლი ვიყიდოთ, რომ ყველამ ერთად ვიცხოვროთ-მეთქი". ტელეწამყვან ინგა გრიგოლიას ჩანთა დაეკარგა, სადაც ყველა საჭირო ნივთი, საბუთები და ფული ედო. ამის შესახებ მან სოცუალურ ქსელში სტატუსი გამოაქვეყნა. ტელესახე წერდა: „დავკარგე ჩანთა, საბუთებით, ფულით, ყველა საჭირო ნივთით. ჰოდა, დავრჩი ასე ცარიელ-ტარიელი (((( თუ ვინმე იპოვის, საბუთებიც ძალიან მჭირდება და ფულიც და ეგებ, გამიხსენოთ" რამდენიმე წუთში ინგამ სხვა სტატუსი გამოაქვეყნა, საიდანაც გაირკვა, რომ ტელეწამყვანს ჩანთა დაუბრუნეს. ინგამ პოპულარობა დააფასა და აღნიშნა, რომ ზოგჯერ ცნობადობა კარგი რამ არის. „ვიპოვე ჩანთა!!! უცებ ვიღაც ტიპი მოვარდა, ვაიმე, ძირს დაგდებული ვნახე ეს ჩანთაო, დამიგდო და გაიქცა. საბუთები ვნახეო. ყველაფერი ხელუხლებლად დამიბრუნა... პირველად ვისარგებლე ჩემი სახელით და გვარით. არ ყოფილა ცუდი ცნობადობა".

რა არის საჭირო კარგი ქორწილის ორგანიზებისთვის?

დრო – სულ მცირე საჭიროა 2 თვე, იმისთვის რომ ქორწილის ყველა დეტალი მოაგვაროთ. სწორი ლოკაცია – ადგილი ქორწილისთვის იმის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ, როგორი სტილის საღამოც გინდათ რომ გქონდეთ. ზუსტად უნდა იცოდეთ რა გინდათ და სწორად აუხსნათ ორგანიზატორებს თუ როგორი ქორწილი გსურთ. განსხვავებული ელემენტები – მოაწყვეთ ლამაზი ქორწილი და შეიტანეთ მასში ისეთი დეტალები, რომლებიც სტუმრებს დაამახსოვრდებათ. ერთი თემატიკა – სტილი, ფერი და ქორწილის თემა მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული, იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად ორგანულად გამოიყურებოდეს.

რა რჩევებს მისცემდით პატარძლებს?

სწორად აარჩიეთ სიძე გააკონტროლეთ დრო, რომ არ გაგექცეთ კაბა, მუსიკა, ფოტო-ვიდეო... ამ ყველაფერს დიდი ყურადღება მიაქციეთ და თანხები არ დაზოგოთ. (მარმენიო ამ მხრივაც გაგიწევთ კონსულტაციას) წინასწარ გაიკეთეთ თმა და მაკიაჟი – რადგან ქორწილის დღეს იმედგაცრუებულები არ დარჩეთ. მკერავს კი ქორწილის თარიღი დათქმულზე ადრე უთხარით. გაითვალისწინეთ, რომ ინტერნეტში ნანახი ქორწილის ფოტოები, ქართულ რეალობას უნდა მოარგოთ. შეუხამეთ ტანსაცმელი, როგორც სიძე-პატარძალმა, ასევე მეჯვარეებმა – ეს უფრო ლამაზი ფოტოების გადაღების საშუალებას მოგცემთ. შეიტანეთ ბევრი და განსხვავებული დეტალი – დეტალები ქმნიან ერთიანობას.

როგორი ტენდენციებია საქართველოში? – რა უნდათ ქართველ პატარძლებს (და სიძეებს)

„აშკარად მოდაში შემოვიდა, რომ ქორწილში ყველა არ დაპატიჟო. ქართული 200–300 კაციანი ტრადიციული ქორწილი დაბრბაზში, ტრადიციული სადღეგრძელოებით და ა.შ. ისევ კეთდება რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე ნაკლებად. თუმცა, ასეთ ქორწილებსაც ვაფორმებთ.“, – აღნიშნა მარიამმა.

ყველას შეუძლია თუ არა ქორწილის ორგანიზება?

„ყვავილებთან შეხება რამდენიმე წელია მაქვს. აქედან გამომდინარე, გამიადვილდა ეს საქმე. ვიცნობ ყვავილებს, ამ სფეროში გათვიცნობიერებული ვარ...“

„ხედვა თუ არ გაქვს ვერ შექმნი ისეთ გარემოს, რომ კლიენტს და სტუმრებს მოეწონოთ“, – აღნიშნა ნინომ.

„ჩვენ მხოლოდ ბუნებრივ ყვავილებზე ვმუშაობთ, შესაძლოა ფასში მცირე სხვაობა იყოს, მაგრამ ვიზუალურად ხელოვნურ და ბუნებრივ ყვავილს შორის იმდენად დიდი განსხვავებაა, რომ ნამდვილად ღირს...“,– აღნიშნა ნინომ.

„მარმენიო“ – ძველქართული სიტყვაა და ბედისწერას ნიშნავს – კომპანიის შექმნის დეტალები

„ფორტუნამ“ „მარმენიოს“ მიმართა. კომპანიას, რომელიც ერთი წლის შექმნილია, თუმცა მათ პორტფოლიოში უკვე ძალიან ბევრი ლამაზი დღე ირიცხება. ივენთ მენეჯერები მარიამ ბარნაბიშვილი და ნინო ჩხიკვაძე ამბობენ, რომ იდეალური ქორწილისთვის აუცილებელია:ამ კითხვაზე „მარმენიომ“ პირველ პუნქტად, არაპროფესიული, თუმცა ცხოვრებისეული და ძალიან საჭირო რამ დაასახელა: ნინო ჩხიკვაძე: წელს განსაკუთრებულად მოდაშია ღია ცის ქვეშ ქორწილის გაკეთება. ამას ძალიან უხდება დეკორაციული განათებები და ჩვენ ამ ნათურებს საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად ვთავაზობთ მომხმარებელს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ჩვენთან არ აკეთებენ ქორწილის ორგანიზებას. კიდევ ძალიან ტენდენციურია თივების გამოყენება, "ქანთრის" სტილის ქორწილების შემთხვევაში. ასევე, მოდაშია პიონები, ბაცი ფერები და ნაზი გარემო. მანვე აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო ხშირად კეთდება ქორწილები „ვიწრო წრეში.“„მარმენიოს“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო ჩხიკვაძე ივენთ მენეჯერის გარდა, ფლორისტიცაა. მას ყვავილების მაღაზია აქვს. ეს კი, როგორც ამბობს, ქორწილების ორგანიზებაში ძალიან ეხმარება.დიდი მნიშვნელობა აქვს გემოვნებას და ხედვას. ქორწილის ორგანიზებას იდეაში, ყველა შეძლებს, თუმცა უმთავრესი გამოცდილებასთან ერთად ხედვაცაა.ამის გარდა, მთავარია სწორად შერჩეული დეკორაციები:[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="138656,138645,138646,138648,138649,138650,138651,138652,138653,138654,138655,138657,138658"] მნიშვნელოვანია დეკორაციული განათებებიც, რომელიც სივრცეს ძალიან ალამაზებს და თან, ახლა საკმაოდ მოდურია. სუვენირები და სხვა ნივთები კი „მარმენიოს“ რჩევით, ადგილისა და თემატიკის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ.კომპანიის შექმნის იდეა ერთი წლის წინ გაჩნდა. ქართული სახელი და ლოგო, რომელიც კომპანიაზე სრულ წარმოდგენას შეგიქმნით, ახალგაზრდა ივენთ მენეჯერებმა სულ რამდენიმე თვეში შექმნეს. მარიამი: „მარმენიოს“ შექმნის იდეა ზუსტად ერთი წლის წინ, ჩემი ქორწილის ორგანიზებისას დაიბადა. მე და ნინომ გადავწყვიტეთ ჩვენი სახსრებით და ძალებით გაგვეკეთებინა ქორწილის ორგანიზება. საკმაოდ ლამაზი ქორწილი გამოვიდა, თან იაფად. რამდენიმე თვის შემდეგ, მოვიფიქრეთ სახელი, ლოგო.. და უკვე ოქტომბრიდან დავიწყეთ საქმიანობა. გადავწყვიტეთ, რომ კომპანიის სახელი აუცილებლად ქართული ყოფილიყო. შემთხვევით, ძველქართულ სიტყვათა ლექსიკონში ვიპოვეთ სიტყვაგარდა იმისა, რომ სიტყვა ლამაზი და ადვილად დასამახსოვრებელია, მისი შინაარსი კარგად მიესადაგება ჩვენი კომპანიის არსს და თან, ჩვენი, დამფუძნებლების სახელებსაც უხდება: მარი და ნინო. ბევრს ჰგონია, რომ ამის გამო დავარქვით "მარმენიო". ლოგოც თემატიკიდან გამომდინარე შევარჩიეთ, როცა მას შეხედავთ, ნახავთ როგორი სტილის კომპანია ვართ. „მარმენიოს“ მომსახურებაში ნებისმიერი ტიპის ღონისძიების გაფორმება შედის. ამ მხრივ ისინი სეტემბრიდან უფრო მეტად აპირებენ საქმიანობის გაგრძელებას. მანამდე კი მათ განრიგში, უამრავი „საბედისწერო“ დღის ორგანიზებაა ჩანიშნული.

თამთა უთურგაშვილი

