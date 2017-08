ინგლისის მეფე და დედოფალი პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი გახდებიან – სამეფო გადაწყვეტილება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dedofali-elisabedi [1] => samefo-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153018 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dedofali-elisabedi [1] => samefo-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153018 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144792 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-10 13:00:44 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:00:44 [post_content] => ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ივლისის ბოლოს პრინცი ჰარი თავის რჩეულთან, მეგან მარკლთან ერთად აფრიკაში გაემგზავრებოდა, სადაც საყვარელ ქალს ხელს სთხოვდა. თუმცა, უკანასკნელი ინფორმაციით, მას ქორწილის გადადება გაურკვევლი ვადით მოუწევს. ბუკინგემის სასახლესთან დაახლოებული წყაროს ცნობით, დედოფალი ელისაბედ მეორე ამ კავშირის წინააღმდეგია: „დედოფალმა ჰარის მეგანზე დაქორწინება აუკრძალა. მისი თქმით, ის არ არის მათი ურთიერთობის წინააღმდეგი, თუმცა მსახიობი სამეფო ოჯახის წევრი ვერასოდეს გახდება, რადგან მას არამარტო არ აქვს შესაფერისი წარმომავლობა, არამედ უკვე იმყოფებოდა ოფიციალურ ქორწინებაში. ჰარის ამ ბრალდებაზე უპასუხა, რომ პრინცმა ჩარლზმაც ერთხელ გათხოვილი ქალი მოიყვანა ცოლად, დედოფალი კი დაემუქრა, იმ შემთხვევაში თუ ის ცოლად მოიყვანს მეგან მარკლის, საკუთარ პრივილეგიებზე უარის თქმა და სასახლიდან წასვლაც მოუწევს. ცოტა ხნის წინ, ცნობილ გამოცემებში ჰარის გულახდილი ინტერვიუც გამოქვეყნდა, სადაც ის აღიარებს, რომ მეფობა არასოდეს სურდა. დედოფალთან დაახლოებულმა პირებმა გააკეთეს დასკვნა, რომ მსგავსი განცხადებებით პრინცი ნელ-ნელა ბუკინგემის კედლებს შორდება და საყვარელი ქალისკენ მიდის, თუმცა დაზუსტებით ამის თქმა, ბუნებრივია, შეუძლებელია. http://www.elle.ru/celebrities/novosty/svadba-otmenyaetsya-elizaveta-ii-zapretila-printsu-garri-jenitsya-na-megan-markl/ [post_title] => ელისაბედ II პრინც ჰარის მეგან მარკლიზე დაქორწინებას უკრძალავს 17 ივნისს, ლონდონში ტრადიციული აღლუმი Trooping the Colour გაიმართა, რომელიც დედოფალ ელისაბედ მეორეს დაბადების დღეს მიეძღვნა. ღონისძიებას ტრადიციულად, სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები სრული შემადგენლობით ესწრებოდნენ, მათ შორის უმცროსი პრინცი ჯორჯი და პრინცესა შარლოტა. დედოფალი 21 აპრილს დაიბადა, თუმცა ეს დღე უინძორების სასახლეში ოჯახის წევრების გარემოცვაში აღინიშნება. დიდი ბრიტანეთი კი იუბილეს სწორედ ივნისში ზეიმობს. ქეით მიდლტონმა ამ დღისთვის „ალექსანდრ მაკქუინის" მკვეთრი ვარდისფერი კაბა და ამავე ფერის თავსაბურავი შეარჩია. ამავე ფერებში იყო გამოწყობილი მისი ქალიშვილიც. აღლუმის დასაწყისში დამსწრეებმა წუთიერი დუმილით ხანძრის შედეგად გარდაცვლილებს მიაგეს. ღონისძიება კი სამეფო სამხედრო ავიაციის გადაფრენით დასრულდა. [gallery link="file" columns="4" ids="139545,139546,139547,139548,139549,139550,139551,139552,139553,139554,139555,139556"] [post_title] => სამეფო ოჯახი სრული შემადგენლობით ელისაბედ II-ეს იუბილესადმი მიძღვნილ აღლუმს დაესწრო ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის დროს დაშავებულები ბავშვთა საავადმყოფოში მოინახულა. "ინდეფენდენთის" ცნობით, დედოფალმა ერთ-ერთ დაჭრილს უთხრა, რომ არიანა გრანდე ძალიან კარგი მომღერალია. 14 წლის ივი მილსთან საუბრისას ელისაბედმა აღნიშნა, რომ გრანდეს მუსიკა "ძალიან, ძალიან კარგი მოსასმენია". ამასთან, დედოფალმა ივის მშობლებს განუცხადა, რომ ტერაქტის შემდეგ "ყველა შეძრულია, ყველა გაერთიანდა". დედოფალმა მადლობა გადაუხადა მედპერსონალსაც „მანჩესტერ არენაზე" მომხდარი აფეთქების შემდეგ გაწეული შრომისთვის. ექიმები მძიმე ჭრილობების მქონე რამდენიმე ადამიანის გადარჩენას ამ დრომდე ცდილობენ. კლინიკაში, რომელსაც ელისაბედ მეორე ესტუმრა, ტერაქტის შემდეგ 16 წლამდე ასაკის 12 ბავშვი მიიყვანეს. 2 დღის წინ სამედიცინო დაწესებულებას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, ტერეზა მეიც სტუმრობდა. ბოლო მონაცემებით, არიანა გრანდეს კონცერტის დასრულების შემდეგ „მანჩესტერ არენაზე" მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა 22 ადამიანი, მათგან 12 ბავშვია. 75 ადამიანი საავადმყოფოებში არის მოთავსებული, 23 კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. [gallery link="file" ids="134156,134157,134158,134159"] [post_title] => დედოფალმა ტერაქტის დროს დაჭრილები მოინახულა და უთხრა, რომ არიანა გრანდე ძალიან მოსწონს 