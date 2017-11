ინგლისში ყველაზე მძიმეწონიანი ტყუპები დაიბადნენ (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => mdzimewoniani-tyupebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183992 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => mdzimewoniani-tyupebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183992 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3119 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => mdzimewoniani-tyupebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => didi-britaneti [1] => mdzimewoniani-tyupebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183992) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3119,20971) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183227 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 18:30:03 [post_date_gmt] => 2017-11-02 14:30:03 [post_content] => ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, ტერეზა მეიმ გევინ უილიამსონი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. უილიამსონმა ამ თანამდებობაზე მაიკლ ფელონი შეცვალა, რომელმაც პოსტი მისთვის წაყენებული სექსუალური შევიწროების ბრალდების გამო დატოვა. თავდაცვის ახალი მინისტრი 41 წლისაა, მას ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს. ის პარლამენტში კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო. პირველად პარლამენტში 2010 წელს აირჩიეს. ​უილიამსონი დევიდ კემერონის მთავრობაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე მსახურობდა. ბრიტანეთს თავდაცვის ახალი მინისტრი ჰყავს

„ფეისბუქი" მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში, შეფერხებით მუშაობდა. როგორც ბრიტანული გამოცემა express.co.uk წერს, რედაქციას არაერთმა მომხმარებელმა გაუგზავნა შეტყობინება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ „ფეისბუქის" მთავარ გვერდზე აღარ იტვირთებოდა სიახლეები და, უმეტესად, რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებულ პოსტებს ხედავდნენ. მედიასაშუალების ცნობით, სოციალური ქსელის მომხმარებლებს პრობლემები, ძირითადად, ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში შეექმნათ. „ფეისბუქის" შეფერხებით მუშაობის მიზეზი ჯერ უცნობია. "ფეისბუქის" მუშაობა დაახლოებით ნახევარი საათით შეფერხდა

დიდი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი ქართული ღვინით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან ერთად, საქართველოს ეწვია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ტურის ფარგლებში, ბრიტანელი პროფესიონალები ღვინის მარნებსა და კომპანიებს კახეთში ეცნობიან. ბრიტანელ სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ შემდეგი კომპანიების ღვინოები: „თელავის ღვინის მარანი", GWS, „მუკადო ვაინს", „ალავერდის მონასტრის მარანი", „ვიტა ვინეა", „ფაფარი ველი", „კახა ჭოტიაშვილის მარანი", „ხოხბის ცრემლები". კახეთში გამგზავრებამდე, სარა ებოტი ქართული ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს თბილისში შეხვდა. მან შეხვედრის მონაწილეებს დიდ ბრიტანეთში ღვინის საფასო პოლიტიკა, ღვინის შეფუთვასა და ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები გააცნო, რაც ქართული ღვინის ამ ბაზარზე დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით, ქართული ღვინის მწარმოებლებთან თანმიმდევრული და მიზანმიმართული თანამშრომელობით, შესაძლებელია ინგლისში ქართული ღვინის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის შექმნა. „საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი სტუმრობს. ეს ვიზიტი გამორჩეულია, რადგან დიდი ბრიტანეთი ქართული ღვინისთვის გამორჩეული ბაზარია. ამ ბაზარზე შესვლა და დამკვიდრება ქართული ღვინისთვის პრიორიტეტია. ამ ჯგუფის წევრები ვიზიტის შემდეგ დაწერენ და ინფორმაციას გაავრცელებენ ქართული ღვინის კულტურის შესახებ, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას დიდ ბრიტანეთში", - აღნიშნა გიორგი სამანიშვილმა. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ, დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და მარკეტინგული კამპანიის განსახორციელებლად, ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის მაგისტრის სარა ებოტის მარკეტინგული კომპანია „Swirl Wine Group" შეარჩა. ბრიტანელები ქართულ ღვინოს ეცნობიან

ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, ტერეზა მეიმ გევინ უილიამსონი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრად დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. უილიამსონმა ამ თანამდებობაზე მაიკლ ფელონი შეცვალა, რომელმაც პოსტი მისთვის წაყენებული სექსუალური შევიწროების ბრალდების გამო დატოვა. თავდაცვის ახალი მინისტრი 41 წლისაა, მას ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება არ აქვს. ის პარლამენტში კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო. პირველად პარლამენტში 2010 წელს აირჩიეს. ​უილიამსონი დევიდ კემერონის მთავრობაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე მსახურობდა. ბრიტანეთს თავდაცვის ახალი მინისტრი ჰყავს