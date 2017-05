ინგლისური ენა პრიორიტეტული აღარ იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => didi-britaneti [2] => breqsiti [3] => inglisuri-ena [4] => inglisuri-globaluri-ena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => didi-britaneti [2] => breqsiti [3] => inglisuri-ena [4] => inglisuri-globaluri-ena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 115 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => didi-britaneti [2] => breqsiti [3] => inglisuri-ena [4] => inglisuri-globaluri-ena ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => didi-britaneti [2] => breqsiti [3] => inglisuri-ena [4] => inglisuri-globaluri-ena ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7581,3119,115,15446,15447) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126360 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 16:03:22 [post_date_gmt] => 2017-04-29 12:03:22 [post_content] => ევროკავშირის ლიდერები ბრიტანეთთან ბრექსიტის პროცესზე მოლაპარაკების პირობებზე ერთსულოვნად შეთანხმდნენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა, რომელიც ბრიუსელში გამართულ შეკრებას ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ "მტკიცე და სამართლიანი პოლიტიკური მანდატი" მოლაპარაკებისთვის მზადაა. 27 ლიდერს, მოლაპარაკების სახელძღვანელო პრინციპების დასამტკიცებლად სულ რაღაც 15 წუთი დასჭირდა. სახელმძღვანელო პრინციპები დონალდ ტუსკმა 31 მარტს გაავრცელა. "ჩვენ ყველას გვინდა ბრიტანეთთან მჭიდრო და კარგი ურთიერთობა, ამის შესახებ კითხვები საერთოდ არ არის. ჩვენ გვინდა მყარი გარანტიები იმ ხალხზე და მათ ოჯახებზე, ვისზეც ბრექსიტის პროცესები იმოქმედებს. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და ბრიტანეთისთვისაც.", - განაცხადა ტუსკმა შეხვედრის დაწყებამდე. მოლაპარაკებები ბრიტანეთთან 8 ივნისის, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, დაიწყება. "ჩვენ ყველას გვინდა ბრიტანეთთან მჭიდრო და კარგი ურთიერთობა, ამის შესახებ კითხვები საერთოდ არ არის. ჩვენ გვინდა მყარი გარანტიები იმ ხალხზე და მათ ოჯახებზე, ვისზეც ბრექსიტის პროცესები იმოქმედებს. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი ევროკავშირისთვის და ბრიტანეთისთვისაც.", - განაცხადა ტუსკმა შეხვედრის დაწყებამდე. მოლაპარაკებები ბრიტანეთთან 8 ივნისის, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, დაიწყება. 